Händler verzichtet auf Verkauf von GTA 6 und setzt ein Zeichen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Während Millionen Spieler dem Release und dem Start der Vorbestellungen von GTA 6 entgegenfiebern, sorgt ein Händler mit einer ungewöhnlichen Entscheidung für Aufmerksamkeit. Statt vom Hype rund um das kommende Open-World-Abenteuer zu profitieren, hat das Unternehmen angekündigt, auf den Verkauf des Spiels zu verzichten.

Der Grund dafür liegt in der Art und Weise, wie die physische Version des Titels vertrieben werden soll. Die Entscheidung wird von vielen Beobachtern als deutliches Signal an die gesamte Spielebranche verstanden.

Kritik an der physischen Edition

Auslöser der Kontroverse sind Berichte, wonach die physische Ausgabe von GTA 6 keinen klassischen Datenträger enthalten soll. Statt einer Disc würden Käufer lediglich einen Download-Code erhalten, über den das Spiel anschließend digital heruntergeladen werden muss.

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Genau gegen dieses Modell richtet sich die Kritik von VGP Canada. Nach Ansicht des Unternehmens verliere eine physische Version ohne Datenträger ihren eigentlichen Zweck. Wer eine Box im Laden kauft, erwarte schließlich auch ein Spiel auf Disc.

Mit dem Verzicht auf den Verkauf möchte der Händler offenbar ein Zeichen gegen diese Entwicklung setzen.

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„Ein starkes Statement“

In der Community wird die Entscheidung kontrovers diskutiert. Während einige Spieler Verständnis für den Schritt zeigen, halten andere die Reaktion für übertrieben.

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Fest steht jedoch, dass VGP mit seiner Ankündigung viel Aufmerksamkeit erzeugt hat. Für viele Beobachter ist es ein starkes Statement gegen den zunehmenden Trend, physische Editionen lediglich als Verpackung für digitale Downloads anzubieten. Gerade Sammler sehen diese Entwicklung kritisch. Für sie gehört ein Datenträger nach wie vor zu einer echten Box-Version dazu.

Die Branche verändert sich

Die Diskussion rund um den GTA 6 physischer Verkauf zeigt einmal mehr, wie stark sich der Markt verändert. Digitale Verkäufe gewinnen seit Jahren an Bedeutung, während klassische Disc-Versionen zunehmend an Relevanz verlieren.

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Viele Publisher setzen inzwischen auf hybride Modelle, bei denen zwar noch eine Verpackung angeboten wird, der eigentliche Inhalt jedoch vollständig aus dem Internet geladen werden muss. Für manche Spieler ist das kein Problem. Andere befürchten jedoch, dass physische Spiele langfristig komplett verschwinden könnten.

Passt bitte bis zum offiziellen Start auf Fake-Seiten auf, welche mit Early Access locken.