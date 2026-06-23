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Hype wird zur Falle

GTA 6 noch nicht erschienen: Erste Fake-Seiten locken Fans mit Early Access

Betrüger nutzen die riesige Vorfreude auf Grand Theft Auto 6 aus. Sicherheitsexperten warnen vor angeblichen VIP-Zugängen.

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Artikel von Markus Bauer +
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Der Hype um GTA 6 ist riesig. Genau das nutzen jetzt offenbar Betrüger aus. Noch bevor Rockstar Games die offiziellen Vorbestellungen öffnet, tauchen bereits Webseiten auf, die Fans einen angeblichen frühen Zugang zum Spiel versprechen.

Das klingt auf den ersten Blick verlockend. Wer würde nicht gerne früher nach Vice City zurückkehren? Doch genau diese Ungeduld macht die Masche so gefährlich. Laut Malwarebytes.com (via PCGamer.com) handelt es sich bei diesen Angeboten nicht um geheime Rockstar-Aktionen, sondern um Betrugsseiten.

So funktioniert die neue „GTA 6-Falle“

Die Fake-Seiten werben mit Begriffen wie „VIP Early Access“ oder „exklusivem Vorabzugang“. Teilweise sollen Spieler mehrere hundert US-Dollar bezahlen, um Grand Theft Auto 6 angeblich schon vor dem offiziellen Release herunterladen zu können. Bezahlt werden soll häufig mit Kryptowährungen. Genau das ist ein massives Warnsignal. Denn bei Krypto-Zahlungen gibt es in der Regel keine einfache Rückbuchung. Wer das Geld abschickt, bekommt es meist nicht zurück.

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Besonders perfide: Die Seiten sehen offenbar nicht wie billige Kopien aus. Sie arbeiten mit GTA 6-Logos, Vice-City-Optik, Luxusautos und KI-erzeugten Bildern. Dadurch entsteht schnell der Eindruck, es könnte sich um ein echtes Premium-Angebot handeln. Doch am Ende gibt es kein Spiel. Keine Beta. Keinen Download. Kein geheimes Rockstar-Programm. Wer bezahlt, verliert einfach nur sein Geld.

Ein Cover das alles sagt? Der GTA 6-Hype weckt auch Betrüger zur Stelle. Jetzt ist Vorsicht geboten vor angeblichen "Early Access"- und "VIP"-Angeboten. - ©Rockstar Games; Bildquelle: rockstargames.com

Ein Cover das alles sagt? Der GTA 6-Hype weckt auch Betrüger zur Stelle. Jetzt ist Vorsicht geboten vor angeblichen „Early Access“- und „VIP“-Angeboten. – ©Rockstar Games; Bildquelle: rockstargames.com

Grand Theft Auto VI: Ein Hype, der zum Verhängnis werden kann

Kaum ein Spiel erzeugt aktuell so viel Aufmerksamkeit wie GTA 6. Der Vorgänger erschien ursprünglich 2013. Seitdem warten Millionen Spieler auf den nächsten großen Teil der Reihe. Diese lange Wartezeit macht Fans neugierig, ungeduldig und anfällig für angebliche Insider-Angebote. Genau hier setzen Betrüger an. Sie versprechen etwas, das viele sofort haben wollen: früher spielen als alle anderen.

Das Problem: Early Access ist in der Gaming-Welt längst normal geworden. Deluxe-Editionen, Beta-Tests und Vorabzugänge gibt es bei vielen großen Spielen. Deshalb wirkt ein angeblicher „VIP-Zugang“ für manche Spieler nicht sofort unseriös.

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Bei Grand Theft Auto VI ist die Lage: Rockstar Games hat bisher keinen spielbaren Early Access angekündigt. Offiziell bekannt sind die Vorbestellungen und der Release-Termin. Alles andere sollte mit großer Vorsicht behandelt werden.

Rockstar verkauft Vorbestellungen, keinen Frühzugang

Die offiziellen Vorbestellungen zu GTA 6 starten in 2 Tagen, genauer am 25. Juni 2026. Der Release ist für den 19. November 2026 geplant. Zum Start erscheint das Spiel für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Eine PC-Version wurde bisher nicht offiziell angekündigt.

Der Hype um Grand Theft Auto 6 wird in den kommenden Monaten noch größer werden. Damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Fake-Angebote auftauchen. Mal geht es um Early Access, mal um angebliche Keys, mal um Beta-Einladungen. Die wichtigste Regel bleibt simpel: Wenn Rockstar einen echten Frühzugang ankündigt, dann passiert das öffentlich und über offizielle Kanäle. Ein versteckter Link auf einer fremden Webseite ist kein Insider-Tipp, sondern sehr wahrscheinlich eine Falle.

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Der Countdown zu GTA 6 läuft. Betrüger wissen, wie groß die Vorfreude ist. Und sie setzen darauf, dass manche Fans lieber schnell klicken als kurz nachdenken.

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