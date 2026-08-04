LEAK - Fans glauben GTA 6-Map in einem GTA 5-Gemälde entdeckt zu haben
Ein Gemälde aus GTA 5 sorgt für neue Spekulationen. Fans glauben darin überraschende Ähnlichkeiten zur GTA 6 Karte entdeckt zu haben.
Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Die Grand Theft Auto-Community nimmt derzeit jedes noch so kleine Detail unter die Lupe. Nun sorgt ein Bild aus Grand Theft Auto 5 für Diskussionen. Einige Fans sind überzeugt, darin eine frühe Darstellung der GTA 6 Karte erkannt zu haben. Einen offiziellen Beleg gibt es dafür allerdings nicht – bislang handelt es sich ausschließlich um Spekulationen innerhalb der Community.
Ein unscheinbares Bild sorgt für Diskussionen
Ausgangspunkt der Debatte ist ein Bild, das in Grand Theft Auto 5 zu sehen ist. Mehrere Spieler meinen, dass darauf Küstenlinien, Inseln und Straßenverläufe zu erkennen sind, die an die inzwischen bekannte Spielwelt von Grand Theft Auto 6 erinnern.
In sozialen Netzwerken vergleichen Fans das Motiv mit Karten aus Trailern und bereits bekannten Informationen zum kommenden Open-World-Spiel. Ihrer Meinung nach seien die Ähnlichkeiten zu auffällig, um reiner Zufall zu sein.
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War die Karte schon seit Jahren versteckt?
Einige Community-Mitglieder vermuten, dass Rockstar Games bereits während der Entwicklung von GTA 5 erste Entwürfe der späteren GTA-6-Spielwelt als kleines Easter Egg eingebaut haben könnte.
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Andere halten dagegen und weisen darauf hin, dass es sich lediglich um eine stilisierte Landschaft handeln könnte. Gerade Küsten, Flüsse und Straßen lassen sich oft unterschiedlich interpretieren, sodass Ähnlichkeiten schnell entstehen können.
Rockstar schweigt
Wie so oft bei solchen Entdeckungen gibt es von Rockstar Games keinerlei Stellungnahme. Das Studio ist dafür bekannt, sich nicht zu Gerüchten oder Fan-Theorien zu äußern.
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Ob das Bild tatsächlich eine frühe Inspiration für die spätere Spielwelt war oder die Community lediglich zufällige Gemeinsamkeiten entdeckt hat, bleibt deshalb offen.
Fans analysieren weiterhin jedes Detail
Die Diskussion zeigt einmal mehr, wie aufmerksam die GTA-Community selbst kleinste Details untersucht. Seit der offiziellen Enthüllung von Grand Theft Auto 6 werden ältere Spiele immer wieder nach möglichen Hinweisen oder Easter Eggs durchsucht.
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Ob sich die Theorie am Ende bewahrheitet oder nicht, dürfte sich vermutlich nie eindeutig klären lassen. Bis Rockstar selbst weitere Einblicke in die Entwicklung gibt, bleibt das vermeintliche Kartenbild vor allem eines: eine spannende Fan-Theorie.
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