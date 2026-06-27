GTA 6: Wie groß wird Leonida wirklich?

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

GTA 6 führt Spieler zurück nach Vice City. Aber Rockstars neues Open-World-Spiel bleibt nicht bei einer Stadt. Der Schauplatz heißt Leonida und ist klar von Florida inspiriert. Genau deshalb fragen sich Fans seit Monaten: Wie groß wird die GTA 6-Map wirklich?

Die kurze Antwort: Offiziell gibt es keine Quadratkilometer-Zahl. Der Entwickler Rockstar Games nennt bisher Orte, Stimmung und Regionen, aber keine exakte Fläche. Trotzdem lässt sich schon erkennen, dass GTA 6 nicht nur auf Größe setzt, sondern auf Abwechslung.

Laut den offiziellen Informationen gehören zu den bekannten Regionen unter anderem Vice City, die Leonida Keys, die sumpfigen Grassrivers, Port Gellhorn, Ambrosia und der Mount Kalaga National Park. Damit wirkt GTA 6 deutlich breiter angelegt als ein reines Miami-Spiel.

Das ist wichtig. Eine große Map ist nur dann spannend, wenn sie unterschiedliche Spielräume bietet. Stadtverkehr, Strand, Sümpfe, Industriegebiete, Kleinstädte, Inselketten und Naturgebiete spielen sich anders. Genau diese Mischung könnte Leonida größer wirken lassen, selbst wenn die reine Fläche nicht absurd riesig ausfällt.

Größe allein macht keine gute Open World

GTA 5 war schon groß, aber nicht jeder Bereich war gleich dicht. Los Santos war stark, das Umland hatte viel Atmosphäre, aber manche Flächen waren eher Kulisse. Bei Grand Theft Auto VI könnte Rockstar anders arbeiten. Die Trailer deuten auf mehr NPCs, mehr Alltag, mehr Social-Media-Momente und mehr kleine Szenen in der Welt hin. Wenn Leonida stärker auf Dichte setzt, ist das wichtiger als jede Fan-Schätzung zur Quadratkilometer-Zahl. Eine kleinere, aber reaktive Welt kann größer wirken als eine riesige, leere Karte.

Gerade Vice City dürfte davon profitieren. Eine moderne Stadt mit Stränden, Clubs, Verkehr, Kriminalität, Influencern, Polizeieinsätzen und zufälligen Momenten kann unglaublich lebendig wirken, wenn Rockstar Games die Systeme richtig verzahnt.

GTA 5 vs. GTA 6: Die Community wird trotzdem die Map vergleichen

Natürlich werden Fans Leonida mit GTA 5 vergleichen. Ist die Map doppelt so groß? Dreimal so groß? Gibt es mehr Landmasse? Mehr Wasser? Mehr betretbare Gebäude? Solche Fragen sind unvermeidlich. Aber die spannendere Frage lautet: Wie viel passiert zwischen den Missionen? Wenn Spieler einfach losfahren und ständig auf kleine Geschichten, Begegnungen oder verrückte Szenen stoßen, wird Leonida automatisch größer wirken.

Das passt auch zur bisherigen Präsentation. GTA 6 zeigte bisher nicht nur Straßen und Gebäude, sondern Menschen, Tiere, Polizei, Social-Media-Clips, Strände, Sümpfe und chaotische Alltagsszenen. Rockstar verkauft uns nicht nur eine Karte, sondern eine ganze Welt.

Wie groß Grand Theft Auto VI wirklich wird, wissen wir noch nicht. Rockstar Games hat keine offizielle Map-Größe genannt. Am Ende zählt aber nicht, ob Leonida exakt zwei- oder dreimal so groß wie Los Santos ist. Entscheidend ist, ob sich jede Fahrt so anfühlt, als könnte gleich etwas passieren. Wenn Rockstar das schafft, wird GTA 6 auch ohne offizielle Quadratkilometer-Zahl riesig wirken.