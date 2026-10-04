DailyGame - Gaming News - Spotify verrät zwei weitere GTA 6-Stars und löscht sie kurz darauf wieder
◷ 2 Min.
Der Streaming-Dienst leakt selber...

Spotify verrät zwei weitere GTA 6-Stars und löscht sie kurz darauf wieder

Auf der offiziellen GTA 6-Albumseite waren plötzlich "Cardi B" und "Fuerza Regida" zu sehen. Die Einträge sind inzwischen verschwunden.

i Spotify verrät zwei weitere GTA 6-Stars und löscht sie kurz darauf wieder
Artikel von Markus Bauer +
DailyGame bei Google merken

Werbung

Rockstar Games hält den Großteil des Soundtracks von Grand Theft Auto VI derzeit noch unter Verschluss. Spotify dürfte jetzt allerdings zwei weitere Namen vorzeitig verraten haben. Fuerza Regida und Cardi B waren kurzfristig dem offiziellen Album von GTA 6 zugeordnet. Wenig später verschwanden die Angaben wieder.

Konkret soll Fuerza Regida bei Track 10 aufgetaucht sein, während Cardi B Track 19 zugeordnet wurde. Die Namen der beiden Songs waren offenbar noch nicht sichtbar. Genau das macht den Fund interessant: Die betreffenden Positionen gehören zu jenen Titeln des Albums, die Rockstar bislang noch nicht offiziell angekündigt hat.

Spotify könnte Rockstars nächste Enthüllung vorweggenommen haben

Dass es überhaupt bereits eine entsprechende Albumstruktur gibt, ist keine Überraschung. Rockstar Games hat Grand Theft Auto VI: The Album am 17. September offiziell angekündigt. Insgesamt enthält das Album 34 neu produzierte Songs und erscheint gemeinsam mit dem Spiel am 19. November 2026. Sechs Titel sind bereits veröffentlicht worden.

Werbung

Dazu gehören unter anderem „RHYNO“ von Travis Scott, „That’s It“ von Yung Lean mit Future und Metro Boomin sowie „Macacoa 2000“ von Rauw Alejandro. Auch Morgan Wallen, Keith Richards, PinkPantheress und Fred again.. gehören bereits zum bestätigten Line-up. Dass mit Cardi B und Fuerza Regida weitere große Namen aus der Musik-Branche folgen, würde daher durchaus zur bisherigen Mischung passen.

Interessant ist vor allem der Zeitpunkt. Wenn Spotify die Künstler tatsächlich bereits den entsprechenden Albumpositionen zugeordnet hatte, könnten die Daten im Hintergrund für eine kommende Veröffentlichung vorbereitet worden sein. Ob deshalb schon in den nächsten Tagen weitere Songs erscheinen, lässt sich daraus allerdings noch nicht sicher ableiten.

Noch fehlen 28 Songs des GTA 6-Albums

Rockstar hat bisher lediglich sechs der 34 Titel veröffentlicht. Damit bleiben noch 28 Songs, deren Künstler und Namen größtenteils unbekannt sind. Der Spotify-Fund könnte uns zumindest zwei davon bereits verraten haben.

Werbung

Lesenswert
GTA 6: Du kannst es durchspielen und trotzdem große Teile von Leonida verpassen
Lesenswerter Artikel
GTA 6: Ex-Rockstar-Mastermind Dan Houser meidet Videos von Grand Theft Auto VI
Lesenswerter Artikel
GTA 6: Backend-Daten verraten offenbar benötigte PS5-Firmware-Version zum Spielen
Lesenswerter Artikel
GTA 6: Altersfreigabe verrät überraschend viel über das wahnsinnige Gameplay
Lesenswerter Artikel
GTA 6: Die letzten 50 Tage beginnen und der nächste wichtige Termin steht schon fest
Lesenswerter Artikel
Nach GTA 6 könnte Rockstar überraschend L.A. Noire 2 statt Red Dead Redemption 3 bringen
Lesenswerter Artikel
GTA 6 simuliert Floridas Wetter deutlich genauer, doch bei Hurrikans bleibt ein Fragezeichen
Lesenswerter Artikel
GTA 6 ist mit 79,99 Euro zu billig, sagt der Chef eines aktuellen Steam-Hits
Lesenswerter Artikel

Eine offizielle Bestätigung von Rockstar Games gibt es derzeit noch nicht. Nachdem die Angaben auf Spotify wieder entfernt wurden, sollte man die beiden Künstler deshalb vorerst weiterhin als Leak behandeln. Angesichts der Quelle ist dieser allerdings deutlich konkreter als viele andere Gerüchte zu GTA 6.

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein !

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Weiterlesen