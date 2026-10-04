Spotify verrät zwei weitere GTA 6-Stars und löscht sie kurz darauf wieder

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Rockstar Games hält den Großteil des Soundtracks von Grand Theft Auto VI derzeit noch unter Verschluss. Spotify dürfte jetzt allerdings zwei weitere Namen vorzeitig verraten haben. Fuerza Regida und Cardi B waren kurzfristig dem offiziellen Album von GTA 6 zugeordnet. Wenig später verschwanden die Angaben wieder.

Konkret soll Fuerza Regida bei Track 10 aufgetaucht sein, während Cardi B Track 19 zugeordnet wurde. Die Namen der beiden Songs waren offenbar noch nicht sichtbar. Genau das macht den Fund interessant: Die betreffenden Positionen gehören zu jenen Titeln des Albums, die Rockstar bislang noch nicht offiziell angekündigt hat.

Spotify könnte Rockstars nächste Enthüllung vorweggenommen haben

Dass es überhaupt bereits eine entsprechende Albumstruktur gibt, ist keine Überraschung. Rockstar Games hat Grand Theft Auto VI: The Album am 17. September offiziell angekündigt. Insgesamt enthält das Album 34 neu produzierte Songs und erscheint gemeinsam mit dem Spiel am 19. November 2026. Sechs Titel sind bereits veröffentlicht worden.

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Dazu gehören unter anderem „RHYNO“ von Travis Scott, „That’s It“ von Yung Lean mit Future und Metro Boomin sowie „Macacoa 2000“ von Rauw Alejandro. Auch Morgan Wallen, Keith Richards, PinkPantheress und Fred again.. gehören bereits zum bestätigten Line-up. Dass mit Cardi B und Fuerza Regida weitere große Namen aus der Musik-Branche folgen, würde daher durchaus zur bisherigen Mischung passen.

Interessant ist vor allem der Zeitpunkt. Wenn Spotify die Künstler tatsächlich bereits den entsprechenden Albumpositionen zugeordnet hatte, könnten die Daten im Hintergrund für eine kommende Veröffentlichung vorbereitet worden sein. Ob deshalb schon in den nächsten Tagen weitere Songs erscheinen, lässt sich daraus allerdings noch nicht sicher ableiten.

Noch fehlen 28 Songs des GTA 6-Albums

Rockstar hat bisher lediglich sechs der 34 Titel veröffentlicht. Damit bleiben noch 28 Songs, deren Künstler und Namen größtenteils unbekannt sind. Der Spotify-Fund könnte uns zumindest zwei davon bereits verraten haben.

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Eine offizielle Bestätigung von Rockstar Games gibt es derzeit noch nicht. Nachdem die Angaben auf Spotify wieder entfernt wurden, sollte man die beiden Künstler deshalb vorerst weiterhin als Leak behandeln. Angesichts der Quelle ist dieser allerdings deutlich konkreter als viele andere Gerüchte zu GTA 6.