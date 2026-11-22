Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das Wichtigste in Kürze

GTA 6 ist für mich der bisher überzeugendste Lebens- und Autosimulator in einer offenen Spielwelt

Jason und Lucias Beziehung, die glaubwürdige Welt und das neue Wirtschaftssystem machen GTA 6 eher zu einem Nachfolger von Red Dead Redemption 2 als von GTA 5

Gleich vorweg: Die umständliche PS5-Steuerung und lediglich 30 FPS selbst auf der PS5 Pro verhindern meine Höchstwertung

Es gibt Spiele, bei denen man sich fragt, was man als Nächstes machen soll. Und dann gibt es Grand Theft Auto VI (GTA 6). Hier frage ich mich manchmal, warum ich überhaupt noch eine Mission starten sollte. Ich könnte genauso gut ein Auto kaufen, durch Vice City fahren, jemanden besuchen oder einfach beobachten, was um mich herum passiert. Ich habe noch nie einen besseren Lebens- und Autosimulator gespielt. Und das meine ich vollkommen ernst.

Rockstar Games hat mit GTA 6 etwas geschaffen, das mich selbst nach vielen Stunden immer wieder überrascht. Nicht unbedingt wegen der nächsten Explosion oder der nächsten spektakulären Verfolgungsjagd. Sondern wegen der vielen Kleinigkeiten, die dafür sorgen, dass sich Leonida wie eine echte Welt anfühlt. Eine Welt, die nicht darauf wartet, dass ich endlich die nächste Mission beginne.

Aber ich muss auch etwas loswerden: Die Steuerung auf der PlayStation 5 macht mich teilweise fertig. Und dass GTA 6 selbst auf der PS5 Pro mit nur 30 Bildern pro Sekunde läuft, hilft dabei überhaupt nicht. Es ist ein fantastisches Spiel. Rockstars bislang beeindruckendstes Videospiel. Das wohl „beste Videospiel der Welt“, dass ich nicht mit einer 10 von 10 bewerten kann. Ich würde es am liebsten auf dem PC weiterspielen.

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GTA 6 im Test: 13 Jahre Wartezeit und ein ziemlich zäher Anfang

Seit Grand Theft Auto V (GTA 5) sind 13 Jahre vergangen. Dreizehn Jahre, in denen sich die Videospielwelt komplett verändert hat. Open-World-Spiele sind größer, komplexer und technisch beeindruckender geworden. Rockstar selbst hat 2018 mit Red Dead Redemption 2 gezeigt, dass es nicht genügt, einfach eine riesige Karte mit möglichst vielen Aktivitäten zu füllen.

Entsprechend hoch waren meine Erwartungen. Und ja, GTA 6 erfüllt sie in vielen Bereichen. Allerdings nicht sofort. Denn das erste Kapitel zieht sich für meinen Geschmack ziemlich. Rockstar nimmt sich sehr viel Zeit, Jason und Lucia vorzustellen, ihre Lebensumstände zu erklären und dich mit den grundlegenden Systemen vertraut zu machen. Das funktioniert erzählerisch, ist spielerisch aber stellenweise richtig zach. Ein Quick-Time-Tutorial sozusagen.

Ich wollte endlich dieses neue GTA erleben. Autos stehlen, Vice City erkunden, mich in irgendwelche Schwierigkeiten bringen. Stattdessen erklärt mir das Spiel erst einmal, warum seine beiden Hauptfiguren so leben, wie sie leben. Und wie ich ich Schlafzimmer renoviere, ein Dach saniere und wie ich Möbel zusammenbaue. Das ist nicht schlecht. Nur eben nicht unbedingt das, worauf ich mich nach 13 Jahren am meisten gefreut habe.

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Mit zunehmender Spielzeit ergibt diese Entscheidung allerdings mehr Sinn. Die Geschichte braucht diese Grundlage, weil GTA 6 viel stärker von seinen Figuren und deren persönlicher Entwicklung lebt als die bisherigen Teile.

Das ist weniger GTA 5 und viel mehr Red Dead Redemption 2

Vielleicht ist das meine wichtigste Erkenntnis aus dem Spiel: Rockstar hat nicht einfach einen größeren Nachfolger zu GTA 5 entwickelt. Denn GTA 6 fühlt sich für mich wesentlich stärker nach Red Dead Redemption 2 an. Nicht wegen der Pferde, die hier natürlich durch Autos ersetzt wurden. Sondern wegen des Spieltempos, der Charaktere und dieser enormen Aufmerksamkeit für scheinbar unbedeutende Details.

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Schon RDR2 wollte, dass man sich Zeit nimmt. Dass man nicht ständig von einer Mission zur nächsten hetzt, sondern die Welt dazwischen erlebt. Genau dieses Gefühl überträgt Rockstar Games nun in eine moderne Großstadt, samt Nachbarortschaften, die es in sich haben.

In GTA 5 war für mich vieles unmittelbarer. Ich wollte mit Trevor, Michael und Franklin möglichst schnell die nächste verrückte Aktion erleben. GTA 6 interessiert sich wesentlich stärker dafür, wie Jason und Lucia überhaupt an den Punkt gelangen, an dem solche Aktionen möglich werden. Das ist eine interessante Entwicklung. Gleichzeitig weiß ich nicht, ob ich sie mir für Grand Theft Auto unbedingt gewünscht habe.

Manchmal will ich in GTA einfach GTA spielen. Ohne erst darüber nachzudenken, wie sich meine nächste Entscheidung auf die Beziehung zweier Menschen auswirken könnte. Und trotzdem funktioniert genau das erstaunlich gut.

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Jason und Lucia: Eine Beziehung, die tatsächlich etwas bedeutet

Die beiden Hauptfiguren sind eine der größten Stärken des Spiels. Lucia ist selbstbewusst, temperamentvoll und eine Persönlichkeit, die sofort Aufmerksamkeit bekommt. Jason wirkt dagegen ruhiger, zurückhaltender und manchmal fast ein wenig verloren. Klingt komisch? Dieser Gegensatz funktioniert.

Rockstar Games erzählt ihre Geschichte nicht ausschließlich über Missionen und aufwendige Zwischensequenzen. Die Beziehung entwickelt sich auch während ganz alltäglicher Aktivitäten. Gemeinsame Unternehmungen, Gespräche, Anrufe und kleine Gesten geben den beiden eine Glaubwürdigkeit, die ich in dieser Form von GTA nicht erwartet hätte. Oder hättest du erwartet, dass du Blumen kaufen musst in einem Grand Theft Auto?

Du kannst mit deinem Partner Zeit verbringen, gemeinsam trainieren oder einfach etwas unternehmen. Dabei geht es nicht nur darum, eine zusätzliche Aktivität auf der Karte abzuhaken. Die Beziehung soll sich durch das gemeinsame Verhalten tatsächlich verändern.

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Ich finde das richtig. Ich finde es wichtig. Und überraschenderweise macht es sogar Spaß. Trotzdem bleibt diese kleine Frage in meinem Hinterkopf:

„Ist das noch das Grand Theft Auto, das ich eigentlich spielen wollte?“

Früher stand das Chaos im Mittelpunkt. Jetzt verlangt Rockstar stellenweise fast schon, dass ich mich wie ein halbwegs vernünftiger Mensch verhalte. Wobei wir natürlich weiterhin von zwei Kriminellen sprechen, die nicht unbedingt als Vorbilder durchgehen.

Was mich überzeugt, ist die Natürlichkeit ihrer gemeinsamen Szenen. Die Dialoge wirken selten wie reine Missionsinformationen. Manchmal unterhalten sich Jason und Lucia über Kleinigkeiten, manchmal werden ihre Probleme sichtbar, ohne dass Rockstar daraus sofort ein großes Drama machen muss. Gerade diese ruhigen Momente machen die beiden glaubwürdig.

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Wie sich sämtliche Entscheidungen auf das Finale auswirken, möchte ich an dieser Stelle noch nicht beurteilen. Meine eigene Reise durch die Geschichte ist noch nicht abgeschlossen. Und ich kann auch derzeit noch nicht sagen, ob ich sie auf der PlayStation 5 (Pro) überhaupt abschließe.

Leonida ist die beeindruckendste offene Spielwelt, die ich bisher erlebt habe

Kommen wir zu dem Punkt, bei dem ich praktisch nichts zu kritisieren habe. Die Spielwelt von GTA 6 ist sensationell. Rockstar hat mit Leonida nicht einfach eine besonders große Karte erschaffen. Das Studio hat eine Welt gebaut, in der ständig irgendetwas passiert. Und vieles davon wirkt so natürlich, dass man es nach einiger Zeit gar nicht mehr besonders wahrnimmt.

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Genau das ist eigentlich verrückt. Da bewegen sich Menschen durch die Straßen, führen Gespräche, reagieren auf ihre Umgebung oder gehen ganz gewöhnlichen Beschäftigungen nach. Fahrzeuge und Fußgänger wirken nicht mehr wie austauschbare Objekte, die nur deshalb existieren, damit eine Stadt belebt aussieht. Vice City hat einen eigenen Rhythmus. Und je länger ich dort unterwegs bin, desto mehr fällt mir auf, wie viele Systeme im Hintergrund zusammenspielen. Und warum ich mit dem Spiel nie fertig werde.

Besonders beeindruckend finde ich, wie Rockstar Games die unterschiedlichen Regionen von Leonida gestaltet hat. Die dicht bebauten Straßen von Vice City fühlen sich völlig anders an als kleinere Ortschaften oder abgelegenere Gebiete. Auch die technischen Details tragen enorm dazu bei. Gesichtsanimationen, Kleidung, Lichtverhältnisse, Spiegelungen und selbst kleine Gesten erreichen teilweise ein Niveau, das ich bislang eher aus sorgfältig inszenierten Zwischensequenzen aus Call of Duty kannte.

Hier funktioniert diese Qualität auch mitten im Gameplay. Man könnte stundenlang über die Grafik sprechen. Aber das eigentlich Beeindruckende ist nicht, wie Grand Theft Auto VI aussieht. Es ist die Art, wie sich diese Welt verhält.

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Ein Lebenssimulator, in dem Geld endlich wieder etwas wert ist

Besonders spannend finde ich das neue Wirtschaftssystem. In früheren Grand Theft Auto-Spielen war Geld vor allem eines: eine Möglichkeit, sich möglichst schnell teure Autos, Immobilien und Waffen zu kaufen. Irgendwann hatte man ohnehin so viel davon, dass es kaum noch eine Rolle spielte. GTA 6 geht einen anderen Weg.

Gerade zu Beginn ist Geld eine begrenzte Ressource. Jason und Lucia müssen sich ihre Möglichkeiten erst erarbeiten. Größere Anschaffungen, bessere Ausrüstung oder bestimmte kriminelle Aktivitäten verlangen, dass du deine finanzielle Situation im Blick behältst.

Mit BuckMe gibt es sogar eine eigene Banking-App. Dort lässt sich Geld verwalten und für unterschiedliche Ziele zurücklegen. Das passt hervorragend zu Rockstars bissigem Humor, hat aber auch spielerische Konsequenzen. Plötzlich ist nicht mehr jeder verdiente GTA-Dollar nur eine weitere Zahl auf dem Bildschirm.

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Ich muss mir überlegen, wofür ich mein Geld ausgebe. Investiere ich in ein Fahrzeug? Spare ich für eine Immobilie? Kaufe ich Ausrüstung, mit der ich später an lukrativere Aufträge komme? Diese Verknüpfung zwischen Wirtschaft, persönlichem Fortschritt und kriminellen Möglichkeiten funktioniert ausgesprochen gut. Das erinnert stellenweise mehr an einen Lebenssimulator als an ein gewöhnliches Actionspiel. Ob das allen gefallen wird, die GTA 6 spielen? Wahrscheinlich nicht. Das kann man kritisieren. In meinem Fall kann ich es nachvollziehen und es spornt mich an, mehr darüber nachzudenken, wofür ich meine hart verdienten GTA-Dollar ausgebe.

Selbst der Autodiebstahl ist nicht mehr so einfach

Einen interessanten Schritt macht Rockstar auch bei den Fahrzeugen. Grand Theft Auto heißt schließlich nicht zufällig so. Autos stehlen gehört seit dem ersten Teil zu den Grundlagen der Reihe. In GTA 6 ist daraus allerdings eine deutlich aufwendigere Angelegenheit geworden.

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Nicht jedes Fahrzeug lässt sich ohne Weiteres mitnehmen. Manche Autos besitzen Ortungssysteme, andere erfordern spezielle Werkzeuge oder zusätzliche Erfahrung. Wer ein besonders wertvolles Fahrzeug entdeckt, muss sich deshalb gelegentlich erst überlegen, wie er überhaupt an dieses herankommt.

Auch die eigene Fahrzeugsammlung gewinnt an Bedeutung. Garagenplätze sind begrenzt, zusätzliche Immobilien kosten Geld und registrierte Fahrzeuge bringen Vorteile. Aus dem einfachen Prinzip „Auto stehlen und losfahren“ wird damit ein wesentlich umfangreicheres System. Natürlich kann ich einfach Leute aus ihren Autos rausziehen, aber auch hier ist Gefahr angesagt, wenn das Auto geortet werden kann.

Ich finde das grundsätzlich großartig. Vor allem, weil Rockstar die einzelnen Mechaniken sinnvoll miteinander verbindet. Allerdings zeigt sich hier auch die Kehrseite der neuen Philosophie. Nicht jede Alltagshandlung muss komplizierter werden, nur weil die Technik es ermöglicht. Manchmal möchte ich einfach einsteigen und wegfahren. Aber so einfach ist das nicht (mehr).

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Die Polizei ist endlich mehr als eine Sternanzeige

Auch das Polizeisystem gehört zu den großen Fortschritten gegenüber GTA 5. Die Gesetzeshüter reagieren nicht mehr ausschließlich darauf, wie viele Sterne du gerade gesammelt hast. Identifizierung, Überwachung und das Verhalten während einer Straftat spielen eine größere Rolle.

Kameras können zum Problem werden. Also zerstöre die Aufzeichnungen in den Shops, die du ausraubst. Fahrzeuge lassen sich unter Umständen zurückverfolgen. Auch Kleidung und andere erkennbare Merkmale können dazu beitragen, dass eine Fahndung nicht sofort beendet ist, nur weil man ein paar Straßen weitergefahren ist. Das verändert die Herangehensweise an Verbrechen enorm.

Eine gute Flucht beginnt nicht erst, wenn die Polizei hinter dir her ist. Idealerweise hast du schon vorher überlegt, welchen Weg du nehmen möchtest und wie du mögliche Spuren vermeidest. Besonders interessant finde ich, dass Rockstar auch die Ausrüstung und den Fahrzeugbesitz in diese Überlegungen einbezieht. Selbst ein Kleidungswechsel kann eine praktische Funktion bekommen.

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Solche Systeme sorgen dafür, dass Raubüberfälle und andere kriminelle Aktivitäten mehr Planung verlangen. GTA 6 belohnt damit nicht nur den Spieler, der am schnellsten schießt. Sondern auch jenen, der vorher ein wenig nachdenkt. Und Schießen ist gar nicht mehr so gefragt, wie noch in GTA 5.

Die Missionen können spektakulär sein, aber Rockstar liebt inzwischen das langsame Tempo

Bei den Missionen zeigt sich für mich der größte Unterschied zwischen GTA 5 und GTA 6.

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Rockstar Games beherrscht große Actionsequenzen weiterhin hervorragend. Schießereien, Verfolgungsjagden und filmisch inszenierte Situationen können eine unglaubliche Intensität erreichen. Wenn das Spiel richtig Gas gibt, versteht man sofort, warum kaum ein anderes Studio in dieser Größenordnung produziert. Dazu kommt der Wechsel zwischen Jason und Lucia, der nicht nur erzählerisch funktioniert, sondern auch unterschiedliche Möglichkeiten innerhalb der Missionen eröffnet.

Trotzdem gibt es immer wieder Momente, in denen ich mir mehr Tempo wünsche. Gerade das erste Kapitel hätte für meinen Geschmack deutlich straffer sein dürfen. Ich verstehe, was Rockstar damit erreichen möchte. Das Studio will seine Figuren glaubwürdig aufbauen und der späteren Handlung genügend Gewicht geben.

Aber zwischen einer sorgfältig erzählten Geschichte und einem zähen Einstieg liegt ein Unterschied. Red Dead Redemption 2 hatte bereits ein ähnliches Problem. GTA 6 übernimmt nicht nur dessen Stärken, sondern teilweise auch dessen Geduld, die es vom Spieler verlangt.

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Wer am liebsten ohne große Vorbereitung durch Vice City rasen möchte, dürfte damit nicht immer glücklich werden. Immerhin dauert es bis Kapitel 3 (von 5), bis es etwas mehr Action gibt.

Die PS5-Steuerung macht mich stellenweise wahnsinnig

Jetzt zu meinem größten Kritikpunkt. Ich werde mit der Steuerung auf der PlayStation 5 einfach nicht richtig warm. Rockstar hat so viele Mechaniken in dieses Spiel gepackt, dass sich manche Aktionen unnötig kompliziert anfühlen. Es gibt zahlreiche situationsabhängige Eingaben, unterschiedliche Möglichkeiten der Interaktion und Aktionen, bei denen ich mir eine deutlich direktere Umsetzung wünschen würde.

Besonders dann, wenn es schnell gehen muss, merkt man das. Im ruhigen Alltag funktioniert vieles problemlos. Wenn ich durch Leonida spaziere, mich mit anderen Figuren beschäftige oder meine nächsten Schritte plane, kann ich mich auf die Spielwelt konzentrieren.

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Sobald eine Situation hektisch wird, kämpfe ich gelegentlich mehr mit der Bedienung als mit den eigentlichen Herausforderungen. Manchmal kommt es mir so vor, als gibt es einen harten Input-Lag, der mich ausbremst. Das ist bei einem Spiel dieser Größenordnung besonders schade. Schließlich hat Rockstar unglaublich viel Arbeit investiert, damit sich die Welt natürlich anfühlt. Ausgerechnet die Verbindung zwischen Spieler und Spielfigur wirkt für mich nicht immer so selbstverständlich, wie sie sein sollte.

Vor allem als PC-Spieler wünsche ich mir hier mehr Kontrolle und Präzision. Vielleicht ist es Gewöhnungssache. Vielleicht funktioniert die Bedienung für andere Spieler tadellos. Für mich bleibt sie jedenfalls einer der größten Gründe, warum GTA 6 keine 10 von 10 Punkten bekommt.

30 FPS auf der PS5 Pro sind für mich 2026 nicht mehr zeitgemäß

Der zweite große Kritikpunkt betrifft die Bildrate. GTA 6 ist technisch beeindruckend. Die Beleuchtung, die Details und die Animationen sind teilweise atemberaubend. Gerade auf der PS5 Pro ist die Bildqualität hervorragend. Rockstar nutzt zusätzliche Grafikfunktionen, darunter verbesserte Bildrekonstruktion und Raytracing-Schatten.

Aber das Spiel läuft trotzdem nur mit 30 Bildern pro Sekunde.

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Und das merke ich. Vor allem bei schnellen Kamerabewegungen, Schießereien oder Verfolgungsjagden wünsche ich mir eine flüssigere Darstellung. Wer regelmäßig Spiele mit 60 oder mehr FPS spielt, muss sich hier erst einmal wieder umstellen.

Natürlich verstehe ich die technische Entscheidung. Rockstar simuliert eine gewaltige Welt mit unzähligen Figuren, Fahrzeugen und Abläufen. Der Detailreichtum hat seinen Preis. Und die CPU der PS5 Pro unterscheidet sich nicht grundlegend genug von jener der normalen PS5, um dieses Problem einfach mit mehr Grafikleistung zu lösen.

Trotzdem fällt es mir schwer, diese Einschränkung vollständig zu akzeptieren. Ich brauche keine 8K-Auflösung. Auch nicht jeden grafischen Effekt auf maximaler Stufe. Aber zumindest eine Möglichkeit, zwischen Bildqualität und Bildrate zu wählen, hätte ich mir gewünscht.

So bleibt GTA 6 auf der PS5 Pro ein beeindruckendes, aber nicht immer angenehm flüssiges Erlebnis. Und genau deshalb möchte ich es unbedingt am PC erleben. Dort gehört es nämlich hin.

Grafik und Sound: Rockstar Games spielt in einer eigenen Liga

So sehr mich die Bildrate stört, an der eigentlichen Präsentation gibt es kaum etwas auszusetzen. Rockstar Games liefert eine der schönsten und glaubwürdigsten Spielwelten, die ich bisher gesehen habe. Nicht unbedingt, weil jede einzelne Textur perfekt wäre, sondern weil Beleuchtung, Animationen und die enorme Zahl kleiner Details ein beeindruckendes Gesamtbild ergeben.

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Noch stärker wird das durch den Sound. Die Autos klingen unterschiedlich, das geschäftige Vice City besitzt eine eigene Geräuschkulisse und selbst kleinere Lokale vermitteln durch Gespräche und Umgebungsgeräusche einen individuellen Charakter.

Dazu kommen die Radiosender, die seit jeher zur Identität von GTA gehören. Rockstar versteht es hervorragend, Musik, Werbung, absurde Gespräche und Gesellschaftssatire miteinander zu verbinden. Gerade Letzteres funktioniert auch in GTA 6 wieder ausgezeichnet.

Die heutige Welt liefert schließlich genügend Vorlagen für Rockstars teilweise ziemlich bösen Humor. Während andere Open-World-Spiele ihre Welt hauptsächlich über Aufgaben und Dialoge erklären, erzählt GTA 6 einen großen Teil seiner Geschichte nebenbei. Über Medien, Gespräche und das Verhalten der Menschen. Man muss dafür nur aufmerksam genug sein. Auch wenn dieser „böse Humor“ nicht mehr so „brutal“ ist wie in GTA 5, mag ich ihn trotzdem.

Nahkämpfe und Quick-Time-Events passen nicht zum restlichen Niveau

Ein Punkt fällt neben den gewaltigen Fortschritten etwas ab: der direkte Nahkampf. Während Rockstar bei Schusswaffen, Fahrzeugen, Polizeiarbeit und den zahlreichen Alltagssystemen einen enormen Aufwand betreibt, wirken Faustkämpfe vergleichsweise simpel.

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Angreifen, ausweichen, wieder angreifen. Das funktioniert, erreicht aber nicht annähernd die spielerische Tiefe, die ich mir angesichts des restlichen Gameplays wünschen würde.

Ähnliches gilt für manche Quick-Time-Events. Wenn eine dramatische Szene plötzlich darauf hinausläuft, wiederholt dieselbe Taste zu drücken, ist das für mich keine besonders interessante Form von Interaktion. Das habe ich schon bei anderen Spielen gehasst, so auch hier. Gerade bei einem Spiel, das in nahezu allen anderen Bereichen so viele neue Möglichkeiten eröffnet, wirken solche Situationen überraschend altmodisch.

Wichtig dabei: Das sind keine Probleme, die GTA 6 ruinieren. Dafür ist das Gesamtpaket viel zu stark. Sie zeigen aber, dass selbst Rockstar Games nicht jede Mechanik gleichermaßen weiterentwickelt hat, wie man es sich erwartet hätte. Aber ja, dass ist raunzen am Gipfelkreuz.

Die größte Gefahr für GTA 6 ist sein eigener Perfektionismus

Was mich während meiner bisherigen Spielzeit am meisten beschäftigt, ist ein ungewöhnliches Gefühl. Ich gewöhne mich an Dinge, die mich in jedem anderen Spiel vollkommen begeistern würden.

Irgendwann wird es normal, dass Passanten glaubwürdig reagieren. Dass Gespräche lebendig wirken. Dass eine Stadt nicht wie eine Ansammlung von Missionsmarkierungen aussieht. Und dass Fahrzeuge, Menschen und unterschiedlichste Aktivitäten scheinbar selbstverständlich zusammenarbeiten.

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Genau das ist Rockstars größte Leistung. Rockstar verschiebt mit Grand Theft Auto VI die Erwartungen daran, was eine offene Spielwelt leisten kann. Das Studio hat nicht einfach überall mehr Details eingebaut. Es sorgt dafür, dass diese Details miteinander funktionieren.

Der Nachteil: Manchmal scheint Rockstar so verliebt in seine eigenen Systeme zu sein, dass die unmittelbare Spielfreude darunter leidet. Nicht jede Aktion braucht zusätzliche Schritte. Nicht jeder Moment muss realistisch sein. Und nicht jede Geschichte wird besser, wenn sie sich besonders viel Zeit nimmt.

Gerade Grand Theft Auto sollte für mich immer auch ein bisschen „unkomplizierter Wahnsinn“ bleiben.

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Fazit zu GTA 6 im Test: Ein Meisterwerk, das ich am liebsten auf dem PC (weiter)spielen würde

Ohne viele Umschweife: Grand Theft Auto VI ist das beeindruckendste Videospiel, dass ich je erlebt habe. Das derzeit beste offene Spielwelt überhaupt. Wahrscheinlich für die nächsten 20 Jahre, bis GTA 7 kommt. Immerhin fällt mir im Jahr 2026 kein Publisher mehr ein, der so viel Geld in die Entwicklung in ein Videospiel setzen möchte.

Ich habe noch nie einen derart überzeugenden Lebens- und Autosimulator gespielt. Rockstar Games verbindet seine unglaubliche Detailverliebtheit mit durchdachten Systemen, einer lebendigen Welt und zwei Hauptfiguren, die mir zunehmend ans Herz wachsen.

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Jason und Lucia funktionieren hervorragend. Ihre Beziehung ist glaubwürdig, interessant und spielerisch sinnvoll eingebunden. Trotzdem hätte ich vor dem Release nicht erwartet, dass ausgerechnet romantische Beziehungen und der virtuelle Alltag eine derart große Rolle in einem Grand Theft Auto spielen würden.

Nicht das, was ich erwartet habe?

GTA 6 ist für mich deshalb viel mehr Red Dead Redemption 2 als GTA 5. Das war mir auch vorher bewusst, nachdem bereits fast 600 Artikel von uns dazu vor Release gekommen sind. Das ist gleichzeitig die größte Stärke und mein größter persönlicher Kritikpunkt. Die Spielwelt ist unglaublich. Die Grafik ist sensationell. Der Sound gehört zum Besten, was ich bisher erlebt habe. Aber der Einstieg ist teilweise zäh, die Steuerung auf der PlayStation 5 macht mich regelmäßig fertig und die 30 FPS auf der PS5 Pro sind für mich ein echter Nachteil.

Und trotzdem kann ich kaum erwarten, wie die Geschichte weitergeht. Nur würde ich sie am liebsten am PC zu Ende spielen. Mit Maus und Tastatur, mehr Kontrolle und hoffentlich einer deutlich höheren Bildrate. Wann Rockstar eine PC-Version veröffentlicht, ist derzeit allerdings noch offen.

GTA 6 für die PS5 (Pro) bekommt von mir derzeit „nur“ 9 von 10 Punkten. Nicht, weil es technisch zu wenig bietet. Sondern weil zwischen dem beeindruckendsten Spiel der Welt und dem Spiel, das mir persönlich am meisten Spaß macht, manchmal ein Unterschied besteht. Rockstar Games hat die Messlatte für offene Spielwelten enorm angehoben. Jetzt müsste sich das Ganze für mich nur noch ein bisschen besser spielen.

Die finale Testbewertung gibt es erst, wenn ich das Spiel komplett durchgespielt habe. Aktuell habe ich 25 Spielstunden und Kapitel 3 begonnen.

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Test-System: PlayStation 5