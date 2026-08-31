GTA 6 sorgt offenbar für „PS5 Pro“-Ansturm: Jetzt wird es richtig teuer

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

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GTA 6 ist noch nicht einmal erschienen und scheint bereits Auswirkungen auf den Konsolenmarkt zu haben. Nach der Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI: An Extended Look ist die PlayStation 5 Pro in den USA bei mehreren großen Händlern kaum noch zu bekommen.

Wie TechPowerUp.com berichtet, waren PS5-Pro-Konsolen bei Best Buy und Target ausverkauft. Bei Amazon und Walmart wurden Geräte teilweise nur noch über Drittanbieter angeboten, die Preise von bis zu 1.300 US-Dollar verlangten. Sonys eigener PlayStation Direct Store führt hierzulande die Konsole dagegen weiterhin zum offiziellen Preis von 899 Euro. Allerdings ist sie „Zurzeit nicht verfügbar“.

Dass ausgerechnet GTA 6 dahintersteckt, lässt sich natürlich nicht zweifelsfrei beweisen. Das Timing ist allerdings auffällig. Sony führt das Rockstar-Spiel inzwischen offiziell als „PS5 Pro Enhanced“, auch wenn Rockstar noch nicht erklärt hat, welche konkreten Vorteile die stärkere Konsole bieten wird.

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Auch in Österreich ist die PS5 Pro plötzlich extrem knapp

Ein Blick nach Österreich zeigt ein ähnlich interessantes Bild. Zum Zeitpunkt unserer Recherche am 31. August 2026 listete „Geizhals Österreich“ gerade einmal zwei Angebote für die reguläre weiße PS5 Pro mit 2 TB Speicher. Der günstigste Preis lag bei 1.209,07 Euro, wobei es sich lediglich um eine Vorbestellung handelte. Dazu kamen 10,99 Euro Versandkosten. Das zweite gelistete Angebot lag sogar bei 1.504,12 Euro.

Das ist bemerkenswert, denn die PS5 Pro startete in Europa ursprünglich deutlich günstiger. Wer jetzt spontan auf die stärkere PS5-Version wechseln möchte, zahlt in Österreich also einen erheblichen Aufschlag oder muss auf neue Lieferungen warten.

Mein Rat: Zu diesen Preisen würde ich nicht kaufen. Nicht weil Grand Theft Auto VI erst am 19. November 2026 erscheint. Sony hat damit noch genügend Zeit, zusätzliche Konsolen in den Handel zu bringen. Und dafür 400 oder mehr Euros hinzublättern wäre ein fataler Fehler.

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Deutschland sieht besser aus, aber nur auf den ersten Blick

In Deutschland ist die Situation etwas entspannter. Zumindest auf den ersten Blick bei Amazon.de*. Dort bekommt man die PS5 Pro mit 2TB für 899 Euro (bzw. 907,55 Euro als Preis für Österreicher, wegen den 20% MWST). Der Haken an der Sache? Die Lieferzeit wird in „3 bis 7 Monaten“ sein. Für jemanden, der die Konsole noch vor GTA 6 haben möchte, ist das wenig hilfreich. Aber noch immer günstiger als gewisse „Angebote“…

Tatsächlich sofort beziehungsweise kurzfristig verfügbare Angebote bewegten sich bereits deutlich höher. Über „eBay“ wurden Geräte beispielsweise ab etwa 1.099 Euro angeboten, weitere lagen bei 1.099,99 Euro, 1.126 Euro und darüber.

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Damit ergibt sich aktuell folgendes Bild, wenn man eine PS5 Pro sofort haben möchte:

Österreich: ab rund 1.209 Euro, lediglich zwei gelistete Angebote.

ab rund 1.209 Euro, lediglich zwei gelistete Angebote. Deutschland: theoretisch ab 919 Euro, tatsächlich kurzfristig verfügbare Geräte eher ab rund 1.099 Euro.

Ausgerechnet das neue GTA-6-Material lief auf der „normalen PlayStation 5“

Dabei gibt es eine gewisse Ironie: Das beeindruckende 26-minütige Extended Look zu GTA 6 wurde vollständig auf einer normalen PlayStation 5 aufgenommen. Wenn dir also die gezeigte Grafik reicht, brauchst du nach aktuellem Stand nicht zwingend eine Pro-Variante einer ausverkauften und überteuerten PS5-Version. Bisher hat Rockstar Games noch nicht einmal verraten, was „Enhanced“ puncto Grand Theft Auto VI auf der PS5 Pro überhaupt bedeutet.

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Gerade beim Thema Bildrate, also Frames/Sekunde, solltest du deine persönlichen Erwartungen weit nach hinten schrauben. Ehrlich gesagt bin ich verwundert wie Rockstar Games es mit den bescheidenen Maßen der PS5-CPU überhaupt hingebracht hat, dieses Spiel so zum Laufen zu bringen. GTA 6 wird auf Konsolen (also auch auf Xbox Series X) mit 30 Bildern pro Sekunde laufen. Ein „Performance-Modus“ für die PS5 PRO mit 60 FPS ist derzeit nicht bestätigt.

Wer jetzt mehr als 1.200 oder sogar 1.500 Euro für eine PS5 Pro bezahlt, nur um für GTA 6 vorbereitet zu sein, geht deshalb ein ziemlich schlechtes Geschäft ein. Bis zum Release am 19. November 2026 bleiben noch mehrere Monate und Sony dürfte ein enormes Interesse daran haben, die Lager rechtzeitig wieder zu füllen. Der eigentliche Gewinner der Geschichte ist ohnehin Rockstar: Wenn ein einziges Gameplay-Video genügt, damit selbst eine knapp zwei Jahre alte Premium-Konsole plötzlich knapp wird, bekommt man eine ziemlich gute Vorstellung davon, was rund um den GTA 6-Release noch auf den Handel zukommen könnte.