GTA 6 „Extended Trailer“ auf YouTube: Nur 5,7 Millionen Aufrufe nach 11 Stunden?

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Rockstar Games hat den Grand Theft Auto VI: An Extended Look mittlerweile kostenlos auf YouTube veröffentlicht. Rund elf Stunden nach dem Upload stand das knapp 27 Minuten lange Video bei etwa 5,7 Millionen Aufrufen. Wenn du die bisherigen Zahlen von GTA 6 kennst, wirkt das zunächst überraschend wenig.

Der erste GTA 6-Trailer erreichte innerhalb von 24 Stunden mehr als 90 Millionen Aufrufe auf YouTube und stellte damit sogar einen Weltrekord für ein Nicht-Musikvideo auf. Trailer 2 kam rund anderthalb Jahre später ebenfalls auf ungefähr 69 Millionen YouTube-Aufrufe am ersten Tag.

Also plötzlich nur 5,7 Millionen? Ist das Interesse am nächsten Rockstar-Werk so gesunken?

Der „GTA 6 Extended Look“ hatte bereits sechs Stunden Vorsprung auf Netflix

Der Vergleich hinkt gewaltig. Rockstar veröffentlichte den Extended Look nämlich nicht zuerst auf YouTube. Du konntest die Präsentation bereits gestern, am 27. August um 21:00 Uhr, auf Netflix sehen. Und diese Premiere brachte den Streaming-Riesen ordentlich ins schwitzen!

Erst sechs Stunden später, um 03:00 Uhr morgens unserer Zeit, erschien das Video kostenlos auf YouTube und der offiziellen GTA 6 Webseite. Falls es deine Bandbreite zulässt, dann solltest du dir den Trailer direkt herunterladen. Die 14,2 GB zeigen dir nämlich wesentlich mehr Details, als das YouTube-Video in 4K-Qualität.

Was uns das über die aktuellen YouTube-Zahlen erklärt? Ein Teil jener Menschen, die bei einem normalen Rockstar-Trailer sofort auf YouTube geklickt hätten, hatte das komplette Video also längst gesehen.

Genau deshalb lässt sich der Extended Look sich kaum sinnvoll mit Trailer 1 vergleichen. Der Hype ist nicht plötzlich abgebrochen. Er wurde nur verlagert. Kurzfristig.

Die Kommentare zeigen trotzdem enormes Interesse

Auch die Aktivität rund um das Video sieht alles andere als nach Desinteresse aus. Tracking-Dienste registrierten bereits Hunderttausende Likes und knapp 80.000 (!) Kommentare beim offiziellen YouTube-Upload. Die dort angegebenen Aufrufzahlen hinken dem sichtbaren YouTube-Zähler teilweise hinterher, die hohe Interaktion ist trotzdem auffällig.

In den Reaktionen taucht dabei besonders ein Thema immer wieder auf: Wie kann GTA 6 auf einer normalen PS5 so aussehen?

Rockstar bestätigt am Ende der Präsentation ausdrücklich, dass sämtliches gezeigtes Material auf einer Standard-PlayStation 5 aufgenommen wurde. Das sorgt auch in Community-Diskussionen für Staunen. Spieler sprechen davon, dass ihre PS5 bei dieser Grafik beinahe explodieren müsse oder fragen sich, welche Optimierung Rockstar verwendet.

Ganz ohne Kritik geht es aber nicht. Einige Spieler finden Jasons Synchronsprecher bislang etwas monoton. Andere diskutieren über vermutlich 30 FPS, die Qualität einiger Reflexionen oder darüber, dass sich manche Missionen spielerisch weiterhin stark nach klassischem GTA anfühlen.

Der Grundton bleibt dennoch deutlich positiv.

Auch die Länge spielt bei den YouTube-Zahlen eine Rolle

Du solltest außerdem nicht vergessen, was Rockstar hier veröffentlicht hat. Trailer 1 dauert gerade einmal rund eineinhalb Minuten. Trailer 2 kommt auf weniger als drei Minuten. Der Extended Look dauert dagegen 26 Minuten und 49 Sekunden. Dazu erschien die YouTube-Version für Europa wirklich mitten in der Nacht.

Sollte das Video tatsächlich nur bei rund 10 bis 15 Millionen Views nach 24 Stunden landen, wäre das für GTA-Verhältnisse eine auffällig kleine YouTube-Zahl. Ein mangelndes Interesse an GTA 6 lässt sich daraus aber kaum ableiten.

Und wenn du einen besseren Indikator suchst, reicht wahrscheinlich ein Blick in die Kommentare. Dort diskutieren die Leute weniger darüber, ob sie GTA 6 spielen wollen und wesentlich häufiger darüber, wie ihre sechs Jahre alte PS5 dieses Spiel überhaupt überleben soll.

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