GTA 6 bekommt auf der Tokyo Game Show eine riesige Bühne

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wer gehofft hat, GTA 6 auf der Tokyo Game Show 2026 endlich selbst spielen zu können, wird enttäuscht. Eine spielbare Demo gibt es nicht. Sony macht aus dem kommenden Rockstar-Spiel trotzdem ein ziemlich großes Spektakel.

Auf dem PlayStation-Stand können Besucher den rund 26 Minuten langen GTA-6-Extended-Look anschauen. Dafür hat Sony allerdings nicht einfach einen normalen Bildschirm aufgestellt. Der Trailer läuft auf einer gewaltigen 300-Zoll-Leinwand mit einer Diagonale von etwa 7,62 Metern.

GTA 6 wird zum Kinoerlebnis

Damit aber noch nicht genug. Sony setzt zusätzlich seine Bodenhaptik-Technologie ein. Der Boden unter den Besuchern vibriert dabei passend zu Bild und Ton. Wer sich den kompletten Trailer anschaut, bekommt anschließend sogar ein spezielles PlayStation-T-Shirt. Aus einem Trailer wird damit fast schon eine kleine Attraktion innerhalb der Messe.

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Ganz ohne spielbare Version müssen Tokio Game Show-Besucher allerdings natürlich nicht auskommen. Andere große Spiele wie Monster Hunter Wilds: Ascension, Final Fantasy VII Revelation, Marvel’s Wolverine und Ace Combat 8 können am Sony-Stand tatsächlich ausprobiert werden. GTA 6 bleibt dagegen beim Zuschauen.

Sony nutzt den GTA-6-Hype

Dass Sony ausgerechnet GTA 6 so prominent präsentiert, kommt nicht völlig überraschend. Das Spiel gehört aktuell zu den meistbeachteten Titeln überhaupt und erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Außerdem besteht offenbar eine enge Marketing-Partnerschaft zwischen Sony und Rockstar Games. Unter dem offiziellen Trailer wird sogar damit geworben, dass sich GTA 6 auf der PlayStation 5 am besten spielt.

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Sony betont dabei insbesondere die Funktionen des DualSense-Controllers und die 3D-Audiotechnik der PS5. Für Besucher der Tokyo Game Show bleibt damit allerdings die wichtigste Frage unbeantwortet: Wann dürfen wir GTA 6 endlich selbst spielen? Auf der TGS gibt es darauf jedenfalls noch keine Antwort. Dafür dürfte kaum ein anderer Trailer auf der Messe auf einer größeren Leinwand laufen.

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