GTA 6 auf Netflix: Rockstar plant offenbar mehr Show als Gameplay

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Was genau Rockstar am 27. August zeigen wird, bleibt weiterhin ein Geheimnis. Jetzt gibt es allerdings neue Hinweise darauf, warum der kommende GTA 6 Extended Look ausgerechnet bei Netflix seine Premiere feiert.

Laut Take-Two-Chef Strauss Zelnick soll sich die Präsentation tatsächlich eher wie eine Netflix-Show anfühlen. Und genau darin liegt offenbar der Sinn hinter der ungewöhnlichen Zusammenarbeit.

Rockstar will nicht nur GTA-Fans erreichen

Werbung

Für die meisten Fans ist die Sache eigentlich klar: Sie kaufen GTA 6 sowieso. Rockstar muss langjährige Spieler also kaum noch davon überzeugen, das Spiel zum Release zu holen. Der Netflix-Deal verfolgt deshalb offenbar ein anderes Ziel. Take-Two möchte Menschen erreichen, die zwar Netflix schauen, aber mit Videospielen bislang wenig anfangen können.

Das ist durchaus clever. GTA 6 gehört zu den bekanntesten Spielen der Welt, aber ein riesiges Publikum außerhalb der Gaming-Szene hat das Spiel bisher hauptsächlich aus Trailern und Schlagzeilen wahrgenommen. Mit einer eigenen Präsentation auf Netflix könnte Rockstar genau diese Menschen abholen.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übertragen werden. Mit einem Klick auf „Inhalt anzeigen“ gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit über den Button direkt unter dem Embed widerrufen. Inhalt anzeigen Embed-Einwilligung widerrufen

Aber bekommen wir überhaupt viel Gameplay?

Genau hier wird es interessant. Die Bezeichnung „Extended Look“ lässt zunächst vermuten, dass uns ein besonders ausführlicher Gameplay-Trailer erwartet. Die bisherigen Aussagen lassen allerdings offen, wie viel tatsächliches Gameplay am Ende zu sehen sein wird.

Werbung

Zelnick beschreibt die Präsentation als ein „Must-see Event“. Netflix selbst spricht von der „nächsten Generation von Storytelling und Content“. Das klingt deutlich stärker nach einer inszenierten Show als nach einem 20-minütigen Video, in dem Rockstar einfach Spielszenen aneinanderreiht.

Für Hardcore-Fans könnte das deshalb eine kleine Enttäuschung werden – zumindest dann, wenn sie vor allem neue Gameplay-Details erwarten.

Netflix als neue Bühne für Videospiele

Werbung

Für Take-Two ist der Schritt trotzdem interessant. Netflix erreicht ein gigantisches Publikum und könnte damit eine völlig andere Zielgruppe ansprechen als YouTube oder klassische Gaming-Websites. Die Premiere des GTA 6 Extended Look findet am 27. August 2026 um 21 Uhr auf Netflix statt. Erst sechs Stunden später soll das Video kostenlos auf dem YouTube-Kanal von Rockstar erscheinen.

Ob daraus tatsächlich ein neues Marketingmodell für große Spiele wird, dürfte auch davon abhängen, wie erfolgreich die Aktion ist. Für Rockstar ist es jedenfalls ein ungewöhnlicher Schritt – und bei GTA 6 ist inzwischen selbst die Präsentation eines Trailers ein eigenes Großereignis.

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein Feedback !

Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.