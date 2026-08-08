Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Fans von GTA 6 müssen nicht mehr lange auf neue Bilder aus Rockstars heiß erwartetem Open-World-Spiel warten. Am 27. August 2026 soll mit dem „Grand Theft Auto VI: An Extended Look“ eine deutlich ausführlichere Präsentation erscheinen. Nun sorgt ein Detail aus dem Netflix-Support für zusätzliche Aufregung: Die Präsentation soll angeblich rund 20 Minuten dauern.

Damit wäre die neue Vorstellung deutlich umfangreicher als die bisherigen offiziellen Trailer.

Netflix verrät mögliche Laufzeit

Die Information stammt nicht von Rockstar Games selbst, sondern aus einer Antwort des Netflix-Supports. Dort soll die Laufzeit des kommenden GTA 6 Extended Look mit ungefähr 20 Minuten angegeben worden sein.

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Eine offizielle Bestätigung von Rockstar gibt es dafür bislang nicht. Entsprechend sollte die Angabe mit etwas Vorsicht betrachtet werden. Allerdings würde eine Laufzeit von rund 20 Minuten gut zu der Bezeichnung „Extended Look“ passen.

Fans könnten dadurch erstmals einen wesentlich längeren Einblick in das eigentliche Spiel erhalten.

Neue Gameplay-Szenen werden erwartet

Seit der Veröffentlichung des zweiten Trailers warten Spieler auf umfangreicheres Gameplay-Material. Zwar enthielt bereits der zweite Trailer zahlreiche echte Spielszenen, Rockstar präsentierte diese jedoch in einem klassischen Trailer-Format.

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Der neue Extended Look könnte dagegen deutlich stärker auf das eigentliche Spielgeschehen eingehen. Möglich wären längere Szenen mit Lucia und Jason, Erkundungen der Spielwelt, Fahrzeuge, Schießereien und weitere Aktivitäten in Vice City und dem Bundesstaat Leonida.

Was genau gezeigt wird, hat Rockstar bislang nicht verraten.

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Netflix bekommt GTA 6 zuerst

Besonders ungewöhnlich ist die Zusammenarbeit zwischen Rockstar und Netflix. Der Extended Look wird am 27. August um 15 Uhr ET zunächst exklusiv für Netflix-Mitglieder verfügbar sein.

Erst einige Stunden später soll das Video auch auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Rockstar und der offiziellen GTA 6-Website erscheinen. Für Fans ohne Netflix-Abo bedeutet das also lediglich eine Wartezeit von mehreren Stunden.

Ein ungewöhnlicher Marketing-Schritt

Die Zusammenarbeit ist für Rockstar durchaus ungewöhnlich. Gleichzeitig zeigt sie, wie groß die Marketingkampagne rund um GTA 6 inzwischen angelegt ist.

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Sollte der Extended Look tatsächlich rund 20 Minuten dauern, könnte Rockstar damit den bislang umfangreichsten offiziellen Einblick in das Spiel liefern. Für Millionen Fans dürfte der 27. August deshalb zu einem der wichtigsten Termine des bisherigen GTA-6-Hypes werden.

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