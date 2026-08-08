Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Der kommende The Legend of Zelda-Film nimmt bei der Besetzung immer konkretere Formen an. Nachdem Nintendo bereits Benjamin Evan Ainsworth als Link und Bo Bragason als Zelda bestätigt hatte, sind nun mehrere weitere Namen aufgetaucht. Besonders spannend: Der wichtigste Gegenspieler der Zelda-Reihe soll offenbar ebenfalls gefunden sein.

Der australische Schauspieler Uli Latukefu soll laut aktuellen Berichten Ganondorf verkörpern. Bekannt ist Latukefu unter anderem aus der Serie Young Rock, in der er die jüngeren Versionen von Dwayne Johnson spielte. Außerdem war er in Black Adam zu sehen.

Ganondorf könnte länger dabei sein

Besonders interessant ist, dass Latukefu Berichten zufolge einen Vertrag über mehrere Filme abgeschlossen haben soll. Das könnte darauf hindeuten, dass Nintendo und Sony den Zelda-Film von Anfang an als Auftakt einer größeren Filmreihe planen.

Damit würde Ganondorf offenbar nicht nur für einen einzigen Film vorgesehen sein. Eine offizielle Bestätigung einer Trilogie gibt es allerdings noch nicht.

Auch Impa soll besetzt sein

Neben Ganondorf wurden weitere Darsteller genannt. Dichen Lachman, bekannt aus Severance, soll Impa spielen. In der Welt von Zelda ist Impa traditionell eine enge Vertraute und Beschützerin der königlichen Familie sowie eine wichtige Unterstützerin von Zelda.

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Außerdem soll Yvonne Strahovski, bekannt aus The Handmaid’s Tale, eine bislang nicht näher bezeichnete Königin verkörpern.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt der Name Sam Neill. Der Schauspieler, der unter anderem aus Jurassic Park bekannt ist, soll ebenfalls im Film mitgespielt haben. Welche Rolle er übernimmt, ist allerdings nicht bekannt. Neill ist inzwischen verstorben, wodurch der Zelda-Film zu einem seiner letzten Leinwandauftritte werden könnte.

Kinostart 2027

Die Dreharbeiten zum Zelda-Film sind bereits abgeschlossen. Regie führt Wes Ball, der unter anderem für die Maze Runner-Filme verantwortlich war.

Der Kinostart ist derzeit für den 30. April 2027 vorgesehen. Bislang hält sich Nintendo mit weiteren Informationen zur Handlung zurück.

Mit den neuen Casting-Berichten wird das Projekt jedoch zunehmend konkreter. Besonders die mögliche Besetzung von Ganondorf dürfte Fans neugierig machen – schließlich bleibt eine der wichtigsten Fragen nun nicht mehr lange offen.

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