Zelda: Ocarina of Time Remake – Neuerungen wie Monstersaal und Boss-Zeitmodus enthüllt!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Nintendo hat einen Übersichtstrailer zum kommenden The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake veröffentlicht. Dieser enthüllt neben neuen Bildern, auch einige Neuerungen der Inhalte, darunter den Monstersaal und die Möglichkeit, Bosskämpfe zu wiederholen, um die eigene Bestzeit zu verbessern. Das sind willkommene Neuerungen, ohne sich zu sehr vom Original zu distanzieren.

Der Gameplay-Trailer

Je näher der Veröffentlichungstermin rückt, desto mehr Details kommen ans Licht. Nintendo hat nun einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht. Neben vielen neuen Spielszenen stechen besonders der Monstersaal und der Boss-Zeitmodus hervor.

YouTube-Video

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Klassische Gegenwart

Das ikonische Videospiel, das die Heldenreise von Link erzählt, wurde umfassend modernisiert. Nicht nur wurde die Grafik komplett überarbeitet, auch Zwischensequenzen wurden hinzugefügt und die Musik orchestral neu arrangiert. Darüber hinaus erhält die Steuerung von Link neue Funktionen wie Springen und Sprinten. Diese dürften auch dem Kampfsystem eine ganz neue Dynamik verleihen. Gleichzeitig bleibt das Remake aber dem Original aus dem Jahr 1998 eng verbunden.

Gruseliger Monstersaal

Der Monstersaal ist eine Art Museum, in dem alle besiegten Gegner zu finden sind. Dort lassen sich die gruseligen Kreaturen nicht nur in Form von Statuen begutachten, sondern es gibt auch zusätzliche Informationen über sie, wie beispielsweise ihren Fundorten.

Bosskämpfe auf Zeit

Eine weitere Neuerung, die es im Original nicht gab, ist die Möglichkeit, Bosskämpfe beliebig oft zu wiederholen. Damit zusätzliche Herausforderungen geboten werden, läuft dabei die Zeit mit. So können Spieler immer wieder versuchen, ihre Bestzeit zu verbessern und sich mit Freunden zu messen. Einen ähnlichen Modus gab es bereits in The Legend of Zelda: Skyward Sword. Nun hält dieses Feature auch in Ocarina of Time Einzug.

Diese neuen Funktionen sind in modernen Videospielen mittlerweile weit verbreitet. Ob es zusätzlich Belohnungen oder Ranglisten geben wird, ist bislang allerdings nicht bekannt. Dies werden wir spätestens am 05.11.2026 erfahren, wenn The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheint.

Quelle: youtube.com via NintendoDE