Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

28 Jahre nach dem ursprünglichen Release von The Legend of Zelda: Ocarina of Time hat sich offenbar eines nicht verändert: Manche Gegner sind noch immer ausgesprochen gefährlich. Nintendo hat jetzt die ersten weltweiten Spielerstatistiken des Switch 2-Remakes veröffentlicht. Und ausgerechnet die unheimlichen ReDeads und Gibdos sorgen für die meisten „Game Overs“. Rund 18 Prozent aller registrierten Niederlagen gehen auf ihr Konto.

Die Zahlen stammen aus der Funktion „Globale Spieldaten“ von Zelda Notes, die über die Nintendo Switch App verfügbar ist (via GoNintendo.com). Die Daten wurden rund eine Woche nach der Veröffentlichung des Remakes ausgewertet. Damit lässt sich erstmals genauer nachvollziehen, woran Spielerinnen und Spieler scheitern, welche Gegenstände sie besonders häufig verwenden und wie lange sie für Links Abenteuer benötigen.

„ReDeads“ bleiben der Albtraum vieler Zelda-Spieler

Wer Ocarina of Time schon 1998 gespielt hat, dürfte sich an die ReDeads erinnern. Die unheimlichen Kreaturen können Link mit ihrem Schrei bewegungsunfähig machen, bevor sie ihn angreifen. Besonders für unerfahrene Spieler kann eine solche Begegnung schnell tödlich enden. Dass ReDeads und die verwandten Gibdos die Statistik anführen, überrascht deshalb kaum. Interessant ist allerdings der Abstand zu anderen Gegnern.

Selbst der gefürchtete Zwischenboss Dark Link verursacht insgesamt weniger abrupte Game Over-Szenarien. Innerhalb seiner eigenen Kategorie zählt er allerdings zu den gefährlichsten Gegnern. Und dann gibt es noch eine weitere Todesursache, die fast schon zum Schmunzeln einlädt.

Sieben Prozent der Niederlagen gehen auf Feuer zurück

Nicht jeder gefährliche Gegner in Hyrule besitzt ein Schwert oder scharfe Krallen. Laut Nintendo entfallen rund sieben Prozent aller Game Overs auf Feuer und Lava. Damit liegt diese Todesursache ungefähr gleichauf mit den schwer gepanzerten Eisenprinzen, den sogenannten Iron Knuckles.

Besonders der Todesberg dürfte dabei eine Rolle spielen. Wer dort ohne geeignete Ausrüstung unterwegs ist, kann seine Lebensenergie erstaunlich schnell verlieren. Die Statistik verrät allerdings nicht, in welchen Gebieten die Spieler tatsächlich gestorben sind. Auch Fallen richten erheblichen Schaden an. Sie sind laut den veröffentlichten Daten sogar die häufigste allgemeine Schadensquelle, während ReDeads und Gibdos bei den vollständigen Niederlagen führen.

Die meisten Spieler brauchen über 20 Stunden

Nintendo veröffentlicht noch weitere interessante Zahlen. Die am häufigsten besiegten Gegner sind nicht etwa Bokoblins oder Stalfos, sondern Skulltulas. Bei den Gegenständen liegt der Greifhaken vorne. Als Verbrauchsgegenstand werden besonders häufig Deku-Kerne eingesetzt. Die meistverwendete magische Fähigkeit ist die Nutzung des Auges der Wahrheit.

Auch die Spielzeit wurde ausgewertet. Die häufigste Abschlusszeit liegt im Bereich zwischen 20 und 30 Stunden. Einige Spieler haben das Abenteuer allerdings schon in weniger als 20 Stunden beendet. Bei mir waren es 4 längere Sessions mit je 5 bis 6 Stunden, also liege ich gut im Schnitt.

Besonders kurios: Dank der Nintendo-Statistiken wissen wir, dass viele Spielerinnen und Spieler von Ocarina of Time für die Switch 2 bereits über 1.000 Grasbüschel zerschnitten haben, während beim Angeln vergleichsweise wenig Aktivität herrscht. Die Zahlen sind allerdings nur eine Momentaufnahme. Nintendo berücksichtigt dafür Spieler, deren Spielstände mit Zelda Notes verbunden sind. Mit zunehmender Spieldauer können sich die Ergebnisse verändern.

Eines ist nach der ersten Auswertung trotzdem klar: Die ReDeads haben auch nach 28 Jahren nichts von ihrem Schrecken verloren. Und wer am Todesberg unterwegs ist, sollte besser auf seine Ausrüstung achten.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Remake) erschien am 05. November 2026 für Nintendo Switch 2.