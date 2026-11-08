Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Erst seit wenigen Tagen ist The Legend of Zelda: Ocarina of Time für die Nintendo Switch 2 erhältlich. Doch offenbar könnten die Entwickler bereits weitere Inhalte vorbereitet haben. Dataminer entdeckten im Programmcode der Neuauflage mehrere Hinweise auf Master Quest, eine alternative Version des Klassikers mit veränderten Dungeons und schwierigeren Herausforderungen. Besonders auffällig: Der Modus scheint an eine DLC-Freischaltung gekoppelt zu sein.

Die Entdeckung stammt vom Dataminer MrCheeze, der entsprechende Daten aus dem Remake auf Bluesky veröffentlichte. Darin tauchen mehrere Einträge zur Dodongo-Höhle auf, die mit der Abkürzung „MQ“ versehen sind. Diese steht offenbar für Master Quest.

In einem weiteren Beitrag nennt er zusätzliche Befehle aus den Spieldateien: „HasMQ“, „IsMQModeExist“, „NewGameMQ“ und „ReleaseMQ“. Sie deuten darauf hin, dass Nintendo zumindest Funktionen zur Erkennung und zum Start eines eigenen Master-Quest-Modus vorgesehen hat.

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Master Quest könnte als DLC zurückkehren

Noch konkreter wird der bekannte Nintendo-Dataminer OatmealDome. Nach seiner Analyse soll die Master Quest nicht einfach über ein gewöhnliches Spielupdate freigeschaltet werden. Stattdessen prüft das Spiel offenbar, ob ein entsprechender DLC vorhanden ist. Auch erste Inhalte sollen bereits in den Daten stecken. Demnach wird die Spielwelt gespiegelt, während mehrere Dungeons veränderte Rätsel und Gegner erhalten. Selbst Kühe in Lord Jabu-Jabus Bauch sollen wieder vorkommen, ein Detail aus früheren Master-Quest-Versionen.

Das bedeutet allerdings nicht automatisch, dass Nintendo einen kostenpflichtigen DLC plant. Eine DLC-Freischaltung kann auch für kostenlose Zusatzinhalte verwendet werden. Ebenso könnten die gefundenen Daten Überreste einer Funktion sein, die während der Entwicklung verworfen wurde.

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Warum Master Quest im Remake bisher fehlt

Die Master Quest erschien ursprünglich als Bonusversion von Ocarina of Time für den Nintendo GameCube und war später auch in der 3DS-Neuauflage enthalten. Der Modus erzählt grundsätzlich dieselbe Geschichte, verändert aber zahlreiche Rätsel, Gegner und den Aufbau der Dungeons. In der 3DS-Version wurde außerdem die gesamte Spielwelt gespiegelt.

Ausgerechnet im neuen Switch 2-Remake fehlt diese zusätzliche Herausforderung bislang. Dabei wurde das ursprüngliche Abenteuer durch modernisierte Steuerung und verschiedene Komfortverbesserungen an vielen Stellen zugänglicher gestaltet.

Interessant ist deshalb eine Aussage von Zelda-Produzent Eiji Aonuma. Im Interview mit IGN wurde er ausdrücklich gefragt, warum Master Quest nicht enthalten ist und ob weitere Inhalte denkbar wären. Aonuma erklärte sinngemäß, man wolle den Entwicklern grundsätzlich die Möglichkeit offenlassen, Ideen für zukünftige Inhalte umzusetzen. Etwas Konkretes könne man derzeit allerdings nicht ankündigen. Zusammen mit den jetzt entdeckten Programmteilen gewinnt diese vorsichtige Aussage eine neue Bedeutung. Sie bestätigt zwar keinen DLC, schließt eine spätere Veröffentlichung aber auch nicht aus.

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Nintendo hat bislang weder Master Quest noch eine Erweiterung für das Remake angekündigt. Ein Erscheinungstermin oder Preis ist deshalb nicht bekannt.

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