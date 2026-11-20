Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Nach dem überaus erfolgreichen Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time haben viele Fans auf eine Neuauflage des direkten Nachfolgers gehofft. Nun berichten allerdings Nintendo Insider, dass es bislang keinerlei Hinweise auf ein entsprechendes Projekt gibt.

Was wird berichtet?

Der bekannte Nintendo Insider „NateTheHate“, welcher in der Vergangenheit bereits mehrfach mit seinen Informationen richtig lag, hat sich nun zu einem möglichen Remake von The Legend of Zelda: Majora’s Mask geäußert. Seinen Aussagen zufolge habe er bislang noch überhaupt nichts von einem solchen Projekt gehört. Das deutet darauf hin, dass sich eine Neuauflage derzeit zumindest nicht in einer aktiven Entwicklungsphase befindet.

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Was berichten weitere Insider?

Doch nicht nur „NateTheHate“ berichtet, dass sich Majora’s Mask derzeit offenbar nicht in Entwicklung befindet. Auch der Leaker „Shpeshal Nick“, der bereits Informationen zum Ocarina of Time Remake aus seiner Quelle erhalten haben soll, kann diesbezüglich offenbar keine Neuigkeiten vermelden. Diese Einschätzungen schließen ein zukünftiges Remake zwar nicht aus, lassen allerdings vermuten, dass Nintendo aktuell noch keine konkreten Pläne dafür verfolgt.

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Wartet Nintendo nur ab?

Eine weitere interessante Frage ist, ob Nintendo ein Remake von Majora’s Mask von Anfang an eingeplant hatte oder eine mögliche Neuauflage zunächst vom Erfolg des Ocarina of Time Remakes abhängig macht. Für Spekulationen sorgten zuletzt auch Datamining-Funde in den Spieldaten von Ocarina of Time. Darin befinden sich unter anderem Hinweise auf zusätzliche Masken und Inhalte, die thematisch zu Majora’s Mask passen könnten. Allerdings ist ebenso denkbar, dass es sich dabei lediglich um Überbleibsel oder Testdateien aus der Entwicklung handelt, die keinerlei Rückschlüsse auf zukünftige Projekte zulassen.

Ein geringerer Aufwand

Angesichts des Erfolgs des Ocarina of Time Remakes wäre es durchaus denkbar, dass Nintendo als Nächstes auch den Nachfolger in Angriff nimmt. Schließlich basiert Majora’s Mask auf vielen technischen Grundlagen und Charaktermodellen seines Vorgängers, was ein weiteres Remake möglicherweise weniger aufwendig machen könnte. Majora’s Mask erschien ursprünglich im Jahr 2000 als Nachfolger von Ocarina of Time für das Nintendo 64. Im Jahr 2015 erhielt der Klassiker bereits eine Neuauflage für den Nintendo 3DS.

Auch wenn es bislang keine konkreten Hinweise auf ein weiteres Remake gibt, ist eine Rückkehr nach Termina keineswegs ausgeschlossen. Ob Nintendo tatsächlich daran arbeitet, bleibt allerdings abzuwarten. Bis dahin können Fans weiterhin das Remake von Ocarina of Time spielen oder Majora’s Mask über Nintendo Switch Online erneut erleben.

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Quelle: x.com via tennek027 und NateTheHate2; x.com via Shpeshal_Nick