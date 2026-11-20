Sinan Huemer Ich bin der Beweis, dass man durch zu viel Fernsehen und Videospiele nicht brutal wird. Man wird nervig. Fragt jeden der mir zuhören muss.

Wer in GTA 6 schnell an richtig viel Geld kommen möchte, sollte sich diesen Ort unbedingt merken. Denn hier warten über 16.000 Dollar darauf, von euch eingesackt zu werden. Und das Beste daran? Ihr müsst dafür weder eine Mission abschließen noch einen einzigen Schuss abfeuern.

Alles, was ihr braucht, ist euer Auto und ein wenig Platz für eure Beute.

Hier findet ihr das versteckte Drogenlager

Das Lager befindet sich in Peacock Estates, nordöstlich von Hamlet. Den genauen Standort könnt ihr auf dem Screenshot mit der Karte sehen.

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Haltet nach einer großen, roten Lagerhalle Ausschau. Davor steht ein auffälliger Lieferwagen mit mehreren Teddybären und der Aufschrift „Flying Teddies“. Eigentlich kaum zu übersehen.

Betretet das Gebäude durch die kleine Seitentür. Die müsst ihr nur aufstoßen, um rein zu kommen.

Im Inneren erwartet euch ein Schlachtfeld, wenn man es genau nimmt. Hier ist etwas ordentlich schiefgelaufen, denn überall liegen Leichen herum.

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Die könnt ihr übrigens plündern und euch zusätzliche Waffen und Munition sichern. Ich hab hier eine Maschinenpistole gefunden.

Kokain für 10.000 Dollar und eine seltene Sammelkarte

Viel interessanter ist allerdings das ganze Kokain, das ihr hier findet. Also schnappt euch gleich mal die große schwarze Tasche die da mitten im Raum auf dem Boden liegt.

Wenn ihr alles aufsammelt und in die Tasche stopft bringt euch beim Verkauf über 10.000 Dollar ein! Außerdem wartet hier eine wertvolle Vice City Narcos Sammelkarte von Leroy Rook in einem Safe auf euch. Es handelt sich um eine Silberkarte, die ihr für satte 6.000 Dollar verkaufen könnt.

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Den Safe könnt ihr ganz easy knacken. Dafür braucht ihr nicht mal Werkzeug.

Und damit sind wir bereits bei über 16.000 Dollar Beute! Ihr müsst das ganze Lager und jeden Nebenraum gründlich durchsuchen!!

So verkauft ihr das Kokain

Sobald ihr die Tasche eingesammelt und das Gebäude verlassen habt, wird automatisch der Kontakt zu eurem Abnehmer hergestellt. Ihr bekommt einen Zugangscode und erfahrt, wo ihr die Ware abliefern sollt. Ladet die Taschen einfach in euer Fahrzeug, fahrt zum markierten Übergabeort und verstaut sie dort in der vorgesehenen Kiste.

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Anschließend könnt ihr eure Beute verkaufen und das Geld kassieren. Die Scheine sind aber anscheinend markiert.

Wie man die markierten Geldscheine loswird, habe ich bisher noch nicht herausgefunden. Aber allein mit dem Kokain und der Sammelkarte lässt sich hier bereits ein ziemlich nettes Startkapital verdienen. Und das praktisch ohne Gegenwehr! Die Sammelkarte bringt ihr einfach zum nächsten Pfandleiher.