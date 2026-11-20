Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Der nächste Teil der Professor-Layton-Reihe rückt näher. Level-5 hat weitere Informationen zur Geschichte und zum Gameplay von Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes veröffentlicht. Digitale Vorbestellungen sind bereits für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch möglich.

Die Geschichte von Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes spielt ein Jahr nach den Ereignissen von Professor Layton and the Unwound Future. Schauplatz ist diesmal Amerika, wo das Zeitalter des Wilden Westens bereits zu Ende gegangen ist und eine neue Ära des technischen Fortschritts begonnen hat.

Im Mittelpunkt steht die Stadt Steam Bison. Dank der Dampfmaschine hat sich der Ort innerhalb kurzer Zeit zu einer bemerkenswerten Erfindungsstadt entwickelt. Doch hinter dem technologischen Fortschritt verbergen sich einige rätselhafte Ereignisse.

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Ein Brief von Luke führt Professor Layton nach Steam Bison. Dort angekommen, bekommen es die beiden mit ungewöhnlichen Fällen zu tun. Ein mysteriöser Revolverheld soll eine wohlhabende Erbin entführt haben. Gleichzeitig bedroht eine Gruppe von Zombies die Stadt. Layton und Luke müssen die Hintergründe dieser Vorfälle untersuchen und herausfinden, was tatsächlich in Steam Bison vor sich geht.

Mehr Rätsel als jemals zuvor in der Reihe

Ein zentrales Element bleibt natürlich das Lösen von Rätseln. Laut den veröffentlichten Informationen soll Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes mehr Rätsel bieten als jedes bisherige Spiel der Reihe. Für deren Gestaltung ist QuizKnock verantwortlich, eine japanische Gruppe für intellektuelle Unterhaltung, die von Quizchampion Takushi Izawa geleitet wird.

Die Rätsel sind dabei eng mit dem Fortschritt der Geschichte verbunden. Wer beispielsweise einen Erfinder namens Eggmuffin besuchen möchte, muss zunächst ein Rätsel lösen, um überhaupt den Eingang zu dessen Zimmer zu finden. Erst wenn die Aufgabe bewältigt wurde, geht die Handlung weiter.

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Auch die Entwicklung von Steam Bison wird mit den Rätseln verknüpft. Im Verlauf des Abenteuers stoßen Layton und Luke auf Aufgaben, deren Lösungen sich direkt auf die Stadt auswirken. Dadurch lassen sich verschiedene Einrichtungen verbessern und die Entwicklung des Ortes vorantreiben.

Eine weitere Neuerung betrifft die sogenannten Daily Puzzles. Nach der Veröffentlichung sollen mehr als ein Jahr lang täglich neue Rätsel hinzukommen. Damit möchte Level-5 auch nach dem Abschluss der eigentlichen Geschichte weitere Beschäftigungsmöglichkeiten bieten.

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Drei Minispiele sorgen für zusätzliche Abwechslung

Neben den klassischen Rätseln erwarten euch auch mehrere Minispiele. Insgesamt wurden drei unterschiedliche Aktivitäten vorgestellt, die verschiedene Fähigkeiten erfordern.

Sir Steeps’s Café Stand: Hier müsst ihr anhand von Gesprächsfetzen zwischen den Gästen herausfinden, welche Getränke bestellt wurden. Stimmen eure Kombinationen, könnt ihr möglicherweise interessante Gerüchte aus der Stadt erfahren.

Falcon and the Curious Egg: Bei diesem Minispiel kommt ein mysteriöses Gerät zum Einsatz, mit dem sich gewöhnliche Gegenstände in Schätze verwandeln lassen. Dafür stehen drei verschiedene Modi zur Verfügung: Reversal, Evolution und Fusion.

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Go! Robo-Duck! Go!: Ein Entenroboter überwacht eine Fabrik und lässt sich nicht mehr aufhalten, sobald er einmal in Bewegung gesetzt wurde. Eure Aufgabe besteht darin, ihm die richtigen Befehle zu geben, damit er Hindernisse überwindet und seinen Funktionstest erfolgreich abschließt.

Überarbeitete Erkundung und neue Möglichkeiten

Auch die Erkundung wurde für den neuen Serienteil überarbeitet. Steam Bison lässt sich frei erkunden, wobei ihr nicht nur auf versteckte Rätsel stoßt, sondern auch mit den Bewohnern der Stadt sprechen könnt.

Für die Fortbewegung steht unter anderem eine Schnellreisefunktion zur Verfügung. Zusätzlich begleitet euch Coindar, ein Roboter, der versteckte Hinweismünzen aufspüren kann. Diese Münzen gehören zu den bekannten Hilfsmitteln der Reihe und können beim Lösen schwieriger Aufgaben nützlich sein.

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Das Spiel unterstützt außerdem unterschiedliche Möglichkeiten, die Rätsel zu erleben. Ihr könnt die Aufgaben allein angehen oder gemeinsam mit anderen vor einem großen Bildschirm knobeln. Gerade diese Möglichkeit dürfte für Fans interessant sein, die gerne gemeinsam nach Lösungen suchen.

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Vorbestellungen für Nintendo Switch 2 und Switch gestartet

Neben den neuen Informationen zur Geschichte und zum Gameplay gibt es auch Neuigkeiten zum Verkaufsstart. Die digitalen Vorbestellungen für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch sind inzwischen verfügbar. Zuvor waren bereits die Vorbestellungen für PlayStation 5 und PC angekündigt worden.

Als Vorbestellerbonus ist ein digitaler Soundtrack mit elf Musikstücken aus der Professor-Layton-Reihe vorgesehen. Die Auswahl umfasst unter anderem bekannte Themen aus Professor Layton and the Curious Village, Professor Layton and the Diabolical Box und Professor Layton and the Unwound Future. Der Soundtrack wird im Spiel über das Menü für geheime Inhalte zugänglich sein. Das Angebot gilt für digitale Vorbestellungen bis zum 9. Dezember 2026 um 23:59 Uhr japanischer Zeit.

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Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes erscheint am 10. Dezember 2026 für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5 und PC via Steam. Damit kehren Professor Layton und Luke in einem neuen Abenteuer zurück, das klassische Rätselkost mit einer ungewöhnlichen Kulisse im Amerika der Dampfmaschinenära verbindet.