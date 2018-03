Level 5 war eigentlich immer ein leidenschaftlicher Entwickler für Nintendo-Systeme. So gab es das Nintendo DS und Nintendo 3DS ganze Spiele-Serien von „Professor Layton“, „Inazuma Eleven“, „Yo Kai Watch“ oder „Atamania“. Aber auch die Wii wurde mit Inazuma Eleven-Spielen, teilweise in Europa nicht veröffentlicht, beglückt. Die Wii U hat man aufgrund der schlechten weltweiten Verkaufszahlen ausgelassen.

Der aktuelle Top-Titel von Level 5, Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs, welcher bei unserer Redakteurin Eva im Spieletest eine Höchstwertung bekam, erschien für die PlayStation 4, aber nicht für die aktuelle Nintendo-Konsole, Switch.

Switch-Support zukünftig gesichert

Es sieht jedoch so aus, als ob der wahnsinnige Erfolg des Switch ihre Meinung geändert hat, wie nicht weniger als Level-5-Präsident Akihiro Hino in einem Interview mit Nikkei Trendy (übersetzt über Gematsu) bemerkt hat, dass das Studio all seine weiteren Spiele auf den Switch bringen wird. In der Tat wird das Studio den Switch als den Nachfolger des Nintendo DS und des 3DS betrachten.

Wer weiß, vielleicht lässt sich das Studio dazu hinreißen das „japanische Rollenspiel„, Ni No Kuni 2, auch für die Nintendo Switch zu portieren. Dieses ist aktuell für PC und PlayStation 4 verfügbar! Eva hat übrigens auch ein Unboxing-Video, im Rahmen von DailyGame TV, für die „King’s Edition“ des Spiels veröffentlicht.