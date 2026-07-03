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Das Ende einer Ära?

LEAK - Nintendo könnte bald der letzte Konsolenhersteller mit physischen Spielen sein

Nintendo könnte als letzter großer Konsolenhersteller an physischen Spielen festhalten.

i Nintendo könnte bald der letzte Konsolenhersteller mit physischen Spielen sein
Artikel von René Nikel +
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Physische Games könnten schon bald der Vergangenheit angehören. Während Sony und Microsoft ihre Strategien immer stärker auf digitale Inhalte setzt, könnte Nintendo laut Experten der letzte große Konsolenhersteller bleiben, der weiterhin auf Spielmodule setzt. Für viele von euch wäre das ein echtes Aufatmen, denn physische Spiele haben bis heute einen ganz besonderen Stellenwert.

Die Diskussion um das mögliche Ende der Ära physischer Games nahm durch einen Bericht von Insider-Gaming erst richtig Fahrt auf. Demnach ist der bekannte Circana-Analyst Mat Piscatella überzeugt, dass Nintendo seinem bisherigen Kurs treu bleiben und sich nicht vom aktuellen Digital-Trend der Konkurrenz mitreißen lassen wird. Auch GamesRadar teilt diese Einschätzung und sieht Nintendo als letzten großen Hoffnungsträger für Fans physischer Spiele.

Sony und Microsoft setzen verstärkt auf Digital

Sony sorgte mit dieser Entscheidung bei vielen Fans für Enttäuschung. Ab 2028 sollen neue PlayStation Games nicht mehr auf Disc erscheinen. Gerade Sammler können diesen Schritt nur schwer nachvollziehen.

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Microsoft geht schon seit Jahren denselben Weg. Immer mehr Xbox-Spieler kaufen ihre Games digital oder nutzen den Xbox Game Pass. Aus Sicht von Sony und Microsoft macht das durchaus Sinn, denn digitale Games bringen mehr Geld ein und sparen gleichzeitig die Kosten für Produktion und Versand.

Nintendo bleibt seinem Kurs treu

Nintendo war schon immer dafür bekannt, sich nicht nach der Konkurrenz zu richten. Statt jedem neuen Trend hinterherzulaufen, geht der japanische Spielehersteller seit Jahrzehnten seinen eigenen Weg. Genau diese Philosophie brachte uns Konsolen wie die Wii oder die Nintendo Switch.

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Genau das macht vielen Fans Hoffnung. Nintendo hat schon oft bewiesen, dass der Konzern seinen eigenen Weg geht und sich nicht von jedem Trend beeinflussen lässt. Vielleicht gilt das auch diesmal.

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Warum viele weiterhin physische Spiele bevorzugen

Auch wenn digitale Downloads einige Vorteile bieten, möchten viele von euch nicht vollständig auf physische Games verzichten. Ein Spiel in den Händen zu halten, es ins Regal zu stellen oder Jahre später wieder hervorzuholen gehört für viele Gamer einfach dazu.

Gerade langjährige Nintendo-Fans und Sammler verbinden mit Spielmodulen unzählige Erinnerungen. Mir geht es dabei nicht anders. Genau deshalb wäre es sehr schade, wenn physische Spiele eines Tages komplett verschwinden würden.

Noch gibt es keine offizielle Aussage

Noch ist das Ganze nur die Einschätzung eines Experten. Nintendo selbst hat sich bisher nicht dazu geäußert. Trotzdem deutet im Moment vieles darauf hin, dass physische Spiele langsam aber sicher verschwinden. Umso spannender wird die Frage, ob Nintendo auch diesmal seinen eigenen Weg geht oder am Ende doch auf digitale Games setzt.

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