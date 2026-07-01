Überraschungs-Update für Mario Kart World bringt neue Strecken

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Ohne große Vorankündigung hat Nintendo das Mario Kart World Update 1.7.0 veröffentlicht. Während viele Spieler lediglich mit kleineren Fehlerbehebungen gerechnet hatten, bringt das kostenlose Update gleich mehrere neue Inhalte mit sich. Besonders im Fokus stehen zwei zusätzliche Strecken für den beliebten K.-o.-Tour-Modus – und dabei soll es nicht bleiben.

Mit dem Patch erweitert Nintendo den Survival-Modus um die beiden neuen Routen Drill Rally und Boomerang Rally. Die Strecken verbinden bekannte Abschnitte der Spielwelt auf neue Weise und stehen allen Spielern kostenlos zur Verfügung. Freigeschaltet werden sie, sobald mindestens eine K.-o.-Tour absolviert wurde. Das Update erscheint rund ein Jahr nach dem Launch des Rennspiels und dürfte viele Fans positiv überraschen.

Neue Inhalte und Gameplay-Anpassungen

Neben den beiden neuen Strecken nimmt Nintendo auch einige Änderungen am Gameplay vor. So wurden Fahrzeuge und Charaktere mit einer bislang niedrigen Beschleunigung verbessert, wodurch das Fahrerfeld insgesamt besser ausbalanciert werden soll. Außerdem erhält der Fotomodus neue Sticker und zusätzliche Bearbeitungsmöglichkeiten für kreative Schnappschüsse.

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Noch spannender ist jedoch der Ausblick auf die kommenden Monate. Laut Nintendo sollen insgesamt sechs weitere Strecken für die K.-o.-Tour folgen. Alle neuen Inhalte werden ebenfalls kostenlos veröffentlicht. Damit setzt das Unternehmen den Kurs fort, Mario Kart World (hier zur Game Review) regelmäßig mit frischen Inhalten zu versorgen und die Lebensdauer des Spiels weiter zu verlängern.

Nintendo macht Fans Hoffnung auf noch mehr Content

Gerade die Ankündigung weiterer kostenloser Strecken dürfte bei der Community gut ankommen. Viele Spieler hatten sich nach dem Release einen langfristigen Support mit neuen Inhalten gewünscht. Das Mario Kart World Update 1.7.0 zeigt nun, dass Nintendo genau diesen Weg einschlägt.

Mit den neuen Strecken, Balance-Anpassungen und Verbesserungen des Fotomodus fällt das Update deutlich umfangreicher aus als erwartet. Gleichzeitig macht die Ankündigung weiterer kostenloser Inhalte Hoffnung, dass Mario Kart World auch in den kommenden Monaten regelmäßig erweitert wird. Für Fans des Switch-2-Racers ist das Update deshalb weit mehr als ein gewöhnlicher Patch – es ist ein klares Zeichen, dass Nintendo das Spiel langfristig unterstützen möchte.

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