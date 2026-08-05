Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Nach dem Ende der physischen Discs in 2028 könnte Sony seine PlayStation-Plattform künftig stärker über Werbung monetarisieren. Ein neuer Bericht legt nahe, dass das Unternehmen verschiedene Möglichkeiten untersucht, zusätzliche Werbe- und Einnahmequellen in sein Ökosystem zu integrieren. Offiziell bestätigt wurden diese Pläne bislang jedoch nicht.

Mehr Umsatz abseits von Spieleverkäufen

Der Bericht von Digiday von beschreibt, dass Sony nach neuen Wegen sucht, um mit der PlayStation zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Dabei soll es nicht nur um klassische Spieleverkäufe oder Abonnements gehen, sondern auch um Werbemöglichkeiten innerhalb des PlayStation-Ökosystems. Welche Form diese Werbung genau annehmen könnte, ist derzeit allerdings unklar.

Noch keine konkreten Details

Bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass Sony Werbung mitten im Gameplay von Vollpreisspielen einführen möchte. Vielmehr handelt es sich um Überlegungen, wie sich bestehende Bereiche der Plattform besser monetarisieren lassen könnten.

Welche Funktionen letztlich umgesetzt werden und ob Spieler überhaupt Änderungen bemerken würden, bleibt offen. Sony selbst hat sich zu dem Bericht bislang nicht geäußert.

Werbung ist in der Branche kein neues Thema

Die Diskussion um Werbung auf Konsolen begleitet die Branche bereits seit Jahren. Immer wieder gab es Berichte über Werbeflächen in Free-to-Play-Spielen oder andere Möglichkeiten, zusätzliche Einnahmen zu generieren. Ob Sony nun tatsächlich einen ähnlichen Weg einschlägt oder lediglich verschiedene Optionen prüft, lässt sich derzeit noch nicht sagen.

Community reagiert skeptisch

In den sozialen Netzwerken stoßen die Berichte überwiegend auf Skepsis. Viele Spieler befürchten, dass Werbung künftig stärker in das PlayStation-Erlebnis integriert werden könnte. Andere weisen darauf hin, dass bislang keinerlei konkrete Umsetzung bekannt ist und der Bericht eher auf strategische Überlegungen als auf unmittelbar bevorstehende Änderungen hindeutet.

Noch viele offene Fragen

Ob Sony tatsächlich neue Werbeformate einführt und wie diese aussehen könnten, dürfte sich erst in den kommenden Monaten zeigen. Solange das Unternehmen keine offiziellen Informationen veröffentlicht, bleibt der Bericht vor allem ein Hinweis darauf, dass Sony nach zusätzlichen Einnahmequellen für die PlayStation-Plattform sucht – nicht jedoch eine Bestätigung konkreter Werbepläne.

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