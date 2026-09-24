Spieler behauptet Wolverine im Schlaf durchgespielt zu haben

Sinan Huemer Ich bin der Beweis, dass man durch zu viel Fernsehen und Videospiele nicht brutal wird. Man wird nervig. Fragt jeden der mir zuhören muss.

Ein neuer Tag und eine neue Fake News rund um Marvels Wolverine. Ich komme mir langsam vor wie der orange farbene Narzisst im weißen Haus. So oft wie ich den begriff Fake News aktuell am liebsten lauthals brüllen möchte, wenn ich durch News Schlagzeilen und Social Media Scrolle. Und es ist gleichermaßen nervig wie es öde ist, diesen Hate-Train da online zu verfolgen. Ob ich nun will oder nicht.

Aber da ich nunmal mit Games und Gaming-News zu tun habe, ist der Algorithmus da nicht gerade auf meiner Seite. Und der heutige Fail des Tages, ist eine Schlagzeile die sehr schnell große Runden gemacht hat. „Spieler sagt; er sei beim Wolverine zocken eingeschlafen und habe vergessen auf Pause zu drücken. Als er aufgewacht ist, war das Spiel durchgespielt.“

Wenn ich solchen Unsinn lese, kommt mir echt Gift und Galle hoch. Denn wie ich bereits in meinem Review Artikel sagte, sind das reinste Rage-Bait und Hate-Train Aussagen. Das Game spielt sich nicht von alleine. Ja nicht ein Mal, wenn man sämtliche Unterstützungs-Funktionen und Hilfen aktiviert, die es zu bieten hat. Nein. Es ist faktisch UNMÖGLICH.

Was mich an dieser News allerdings am Meisten ärgert, ist nicht etwa der Unsinn der da drin steht. Sondern wie leichtfertig diese Schlagzeile von unzähligen (vermeintlichen) Gaminge Newsportalen aufgegriffen wurde. Ohne Fact Checking. Ohne auch nur mal logisch drüber nachzudenken… denn allein da müsste man schon das Fake zwei Kilometer gegen den Wind riechen, auch ohne Logans Nase.

Und warum? Alles für die Klicks. Alles für Sensationsgeilheit, Klicks und um die breite Masse zu füttern, welche aktuell schön mit dem Hate-Train mitschwimmt. Selbst aber das Spiel nie gespielt haben. Hauptsache Bashing und Fehlinformationen verbreiten. Wenn das so weiter geht, werden Studios irgendwann aufhören wirklich innovative Dinge zu produzieren. Weil sie lieber auf nummer Sicher gehen und Einheitsbrei publishen, anstatt sich so einer Welle an Bullshit stellen zu müssen und so vielleicht sogar ihren guten Ruf ungerechtfertigt zu verspielen.