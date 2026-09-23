Halo Studios verfällt zum kleinen Support-Team, angeblich nur noch 20 Mitarbeitende

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Bei Halo findet gerade der wohl größte Umbruch seit dem Abschied von Bungie statt. Microsoft hat bereits offiziell bestätigt, dass nicht mehr Halo Studios die nächste große Episode entwickeln wird. Stattdessen baut Activision ein neues Team ausschließlich für Halo auf. Wie drastisch dieser Wechsel ausfällt, zeigen jetzt neue Berichte: Beim bisherigen Halo Studios sollen angeblich nur noch rund 20 Mitarbeitende übrig sein.

Microsoft selbst nennt keine konkrete Mitarbeiterzahl. Im Zuge des großen Xbox-Umbaus bestätigte das Unternehmen lediglich, dass 268 weitere Stellen innerhalb von Halo Studios, anderen First-Party-Teams und der Xbox-Verwaltung wegfallen. Gleichzeitig erklärte Xbox, dass künftig nur noch ein „kleines Team“ bei Halo Studios verbleibt. Dieses soll die bestehenden Halo-Spiele sowie die Community weiter betreuen.

Sind bei Halo Studios wirklich nur noch 20 Mitarbeiter übrig?

Wichtig: Die konkrete Zahl stammt nicht von Microsoft. Der Halo-Spieler und Szene-Insider aPureGangster behauptet unter Berufung auf eine für ihn sehr zuverlässige Quelle, dass bei Halo Studios nur noch ungefähr 20 Beschäftigte verblieben seien. Die Aussage wurde anschließend von TechnicalHalo verbreitet.

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Offiziell bestätigt ist diese Zahl nicht. Sie würde allerdings zu Microsofts eigener Beschreibung passen, wonach nur noch ein kleines Team für die Betreuung bereits veröffentlichter Halo-Spiele bestehen bleibt. Zahlreiche frühere Halo-Mitarbeiter haben ihre Entlassung öffentlich gemacht. Selbst Entwickler in Führungspositionen sind betroffen. Cinematic Director Josh Daniels erklärte beispielsweise, dass er innerhalb derselben Woche zunächst befördert und anschließend entlassen wurde.

Damit verändert sich die Rolle von Halo Studios fundamental. Das Unternehmen hieß bis 2024 noch 343 Industries und war seit Halo 4 für die Entwicklung der Hauptreihe verantwortlich. Nun bleibt offenbar hauptsächlich eine „Support-Struktur“ übrig.

Kein Halo 7? Activision soll Halo komplett neu beginnen

TechnicalHalo behauptet weiter, dass das kommende Halo-Spiel als Reboot und neues Kapitel gedacht sei. Die bisherige Handlung nach Halo Infinite (2021) soll demnach nicht einfach fortgeführt werden. Unklar ist außerdem, wie umfangreich der angebliche Reboot wäre, wenn er wirklich kommt. Denkbar wäre sowohl ein vollständiger Neustart der gesamten Geschichte als auch lediglich ein Schnitt mit der Handlung der 343- beziehungsweise Halo-Studios-Ära.

Andere Berichte sprechen gleichzeitig davon, dass Activision an einem vollwertigen neuen Hauptspiel arbeitet. Ein Reboot und ein klassischer Mainline-Titel schließen sich deshalb nicht gegenseitig aus. Das neue Spiel könnte die Reihe erzählerisch neu ausrichten und trotzdem Kampagne und Multiplayer in einem großen Paket anbieten.

Die Verbindung zu Call of Duty entstand offenbar schon früher

Ganz überraschend kommt Activisions Einstieg inzwischen nicht mehr. Bereits vor der offiziellen Ankündigung gab es Hinweise darauf, dass Sledgehammer Games mit Halo experimentierte. Das Call of Duty-Studio soll im Sommer einen frühen Multiplayer-Prototyp entwickelt haben. Damals wurde das Experiment nach wenigen Wochen angeblich wieder eingestellt. Rückblickend bekommt dieser Prototyp nun allerdings eine völlig andere Bedeutung.

Aktuelle Stellenausschreibungen sorgen außerdem für Spekulationen, dass Entwickler aus dem Activision-Netzwerk wie Sledgehammer oder möglicherweise Treyarch am neuen Halo-Team beteiligt sein könnten. Microsoft sagt bislang lediglich, dass es sich um eine neu zusammengestellte Mannschaft handelt, die organisatorisch von Call of Duty getrennt arbeitet.