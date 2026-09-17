Modern Warfare 4: Mads Mikkelsen spielt den neuen Bösewicht

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Mit Mads Mikkelsen hat sich Call of Duty: Modern Warfare 4 einen ziemlich bekannten Namen für seine Kampagne gesichert. Im Rahmen der Tokyo Game Show wurde ein neuer Trailer gezeigt, der erstmals enthüllt, welche Rolle der dänische Schauspieler im kommenden Shooter übernimmt. Er spielt den bislang geheim gehaltenen Hauptgegner.

Damit bekommt Captain Price einen neuen Gegenspieler, der deutlich mehr als nur ein namenloser Bösewicht zu sein scheint.

Mads Mikkelsen droht Captain Price

Viel über Mikkelsens Charakter ist bisher noch nicht bekannt. Der neue Trailer gibt allerdings einen ziemlich düsteren Vorgeschmack. In einer Szene sitzt sein Charakter offenbar Captain Price gegenüber und macht unmissverständlich klar, dass er dessen Leben zerstören will. Er spricht davon, dass alles und jeder, der Price wichtig ist, sterben wird.

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Price lässt sich davon natürlich nicht beeindrucken und antwortet gewohnt trocken. Wie genau Mikkelsens Charakter in den Konflikt verwickelt ist, bleibt zunächst offen. Auch einen offiziellen Namen hat Infinity Ward bislang nicht ausführlich vorgestellt. In aktuellen Berichten wird die Figur als The Archer bezeichnet.

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Nicht Mikkelsens erste Gaming-Rolle

Für Mikkelsen ist der Auftritt in einem Videospiel übrigens nichts Neues. Besonders bekannt dürfte seine Rolle als Clifford Unger in Death Stranding sein. Dort konnte er bereits zeigen, dass er auch als Videospielcharakter funktioniert.

Dass er nun erneut einen mysteriösen Gegenspieler verkörpert, dürfte deshalb für viele Fans ziemlich passend wirken. Interessant ist außerdem, dass Modern Warfare 4 offenbar mehrere Handlungsstränge miteinander verbindet. Während Captain Price auf eigene Faust unterwegs ist, wird er von ehemaligen Verbündeten verfolgt. Gleichzeitig eskaliert der Krieg zwischen Nord- und Südkorea.

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Modern Warfare 4 wird deutlich düsterer

Die Kampagne soll diesmal unter anderem nach Korea, New York, Paris und Mumbai führen. Dabei treffen groß angelegte Schlachten auf kleinere verdeckte Operationen. Welche Rolle Mads Mikkelsens Figur letztlich im gesamten Konflikt spielt, dürfte deshalb eine der spannendsten Fragen der Kampagne werden.

Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober 2026 für PS5, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch 2. Die Kampagne kann von Vorbestellern bereits ab dem 16. Oktober gespielt werden.

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