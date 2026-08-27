Modern Warfare 4 öffnet ab morgen die Beta für alle und wird deutlich größer

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nach dem ersten Wochenende geht Call of Duty: Modern Warfare 4 in die nächste Runde. Ab morgen, Freitag, den 28. August 2026, öffnet Infinity Ward die Beta für alle Spieler und erweitert sie gleichzeitig um jede Menge neue Inhalte.

Du brauchst diesmal weder eine Vorbestellung noch einen Beta-Code. Außerdem steigt erstmals die Nintendo Switch 2 ein. Damit kannst du den neuen Call of Duty-Ableger auf praktisch jeder aktuellen Plattform ausprobieren.

Die offene Modern Warfare 4 Beta startet am Freitag um 19 Uhr

Los geht es am 28. August 2026 um 19:00 Uhr unserer Zeit. Spielen kannst du bis Dienstag, den 01. September, ebenfalls um 19:00 Uhr.

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Die Beta läuft auf PS5, Xbox Series X/S, Xbox auf PC, Steam, Battle.net und Nintendo Switch 2. Den Download kannst du bereits jetzt starten. Eine Vorbestellung ist nicht notwendig.

Gerade auf der Switch 2 wird das interessant. Dort kannst du erstmals selbst überprüfen, wie gut Infinity Ward und Co den technisch deutlich anspruchsvolleren Shooter auf Nintendos neuer Konsole umgesetzt hat. Erste Preview-Berichte bescheinigten der Version zwar größtenteils 60 FPS, kritisierten aber teilweise die Bildqualität, vor allem im Multiplayer. In der Kampagne soll die Switch 2-Version lediglich mit 30 FPS laufen, dafür eine bessere Bildqualität bieten.

Du kannst erstmals eine komplette Kampagnenmission spielen

Das zweite Wochenende beschränkt sich nicht auf den Multiplayer. Mit „Entrenched“ kannst du erstmals in der Geschichte einer Call of Duty-Beta eine vollständige Kampagnenmission ausprobieren. Du kämpfst gemeinsam mit Infanterie und gepanzerten Fahrzeugen und musst verhindern, dass ein strategisch wichtiges Atomkraftwerk in die Hände des Gegners fällt.

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Damit bekommst du schon fast zwei Monate vor dem Release einen Eindruck davon, wie sich die Kampagne spielt.

Sechs Maps und sieben klassische sowie neue Modi warten auf dich

Wenn du hauptsächlich wegen des Multiplayers einschaltest, bekommst du ebenfalls deutlich mehr geboten.

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Insgesamt stehen sechs 6v6-Maps zur Verfügung:

Rooftops

Silkworm

Transit 213

Cachette

Lotus

Lithium

Dazu kommen sieben Modi. Neben Team Deathmatch, Domination, Hardpoint, Kill Confirmed und Search and Destroy kannst du Inflation und den neuen Modus Hijack ausprobieren.

Bei Hijack musst du einen Data Spike zur gegnerischen Kommunikationsstation bringen und dort platzieren. Deine Gegner versuchen anschließend, das Gerät zu entschärfen.

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Dazu kommt Kill Block. Das Schlachtfeld setzt sich aus verschiedenen Bereichen zusammen und verändert seine Zusammenstellung alle zwei Runden. Dort kannst du Gunfight entweder klassisch mit 3 gegen 3 oder in einer ziemlich chaotischen Variante mit 10 gegen 10 Spielern ausprobieren.

Ground War kehrt mit 48 Spielern zurück

Wenn dir 6v6 zu klein ist, kannst du auch wieder in Ground War einsteigen. Der Modus heißt diesmal Combat Outpost und bringt bis zu 48 Spieler gleichzeitig auf die Karte. Zwei größere Schlachtfelder in der Haijin-Region stehen während der Beta zur Verfügung. Eine Karte führt dich durch ländliche Gebiete mit Feldern, Wasserwegen und Farmen. Die zweite verlagert die Kämpfe rund um das Wolves Stadium und bietet dir Hochhäuser, Tunnel, Dächer und verschiedene Verkehrswege.

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Damit ist aber noch immer nicht Schluss. Im zweiten Beta-Wochenende kannst du außerdem Warzone Resurgence auf der komplett neuen Map Zodiac spielen. Die kompakte Karte spielt rund um den Hauptsitz des fiktiven Drohnenherstellers DRC Advanced Systems. Du kämpfst durch Bürogebäude, Produktionshallen, Dächer, Tunnel und Dockanlagen. Sogar Panzerkämpfe sollen auf der Karte möglich sein.

Bis Level 30 gibt es Belohnungen für das fertige Spiel

Deinen Fortschritt kannst du bis Level 30 steigern. Wenn du bereits beim ersten Wochenende gespielt hast, machst du mit deinem bisherigen Fortschritt weiter. Unterwegs schaltest du acht Beta-Belohnungen frei. Auf Level 20 bekommst du beispielsweise den „Dread Tiger“-Operator-Skin für Reece. Auf Level 30 wartet der „Beta Forged“-Blueprint für das Han 86 Sturmgewehr. Die erspielten Belohnungen kannst du nach dem Release auch im fertigen Modern Warfare 4 verwenden.

Wenn du Modern Warfare 4 bisher nicht vorbestellen wolltest, ist jetzt also der perfekte Zeitpunkt für einen kostenlosen Test. Kampagne, Multiplayer, Ground War und Warzone bekommst du an einem Wochenende. Viel mehr kann Infinity Ward eigentlich nicht mehr in eine Beta packen. Für das kommende Wochenende solltest du dir als Call of Duty-Fan also nicht all zu viel vornehmen. Frühstücken und Abendessen sollte drinnen sein, vielleicht auch ein paar Klopausen…

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Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober 2026 für PS5, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch 2. Wenn du Modern Warfare 4 digital vorbestellst, startet der reguläre Kampagnen-Vorabzugang am 16. Oktober.