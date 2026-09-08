Modern Warfare 4 schafft schon in der Beta mehr als Black Ops 7 auf Steam

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Call of Duty: Modern Warfare 4 hat die Beta inzwischen beendet. Zumindest auf Steam kann sich die Spielerzahl sehen lassen: Laut SteamDB waren in der Spitze 115.145 Spieler gleichzeitig dabei.

Damit lag die Beta über den rund 100.000 gleichzeitigen Steam-Spielern, die Black Ops 7 rund um seinen Release erreichte. Ganz sauber ist der direkte Vergleich allerdings nicht. MW4 bekam für die Beta eine eigene Steam-App, während Call of Duty in den vergangenen Jahren teilweise über die gemeinsame CoD-App erfasst wurde.

Die 115.145 Spieler zeigen außerdem nur Steam. PlayStation 5, Xbox Series X/S, Battle.net, Xbox auf PC und Nintendo Switch 2 sind darin natürlich nicht enthalten. Die PC-Spielerschaft alleine dürfte also ungemein größer gewesen sein.

Activision spricht von Millionen Spielern täglich

Eine konkrete Gesamtzahl veröffentlicht Activision bislang nicht. Zum Abschluss der Beta bedankte sich Infinity Ward allerdings bei den „Millionen Spielern“, die jeden Tag teilgenommen hätten. Die Beta lief über zwei Wochenenden. Zunächst bekamen Vorbesteller Zugriff, vom 28. August bis 01. September durfte anschließend jeder kostenlos spielen.

Neben dem klassischen Multiplayer konnten Spieler unter anderem Ground War: Combat Outpost, eine Kampagnenmission und Warzone Resurgence ausprobieren. Für Activision war die Beta auch ein großer öffentlicher Testlauf. Infinity Ward änderte währenddessen unter anderem Waffenbalance, Schrittgeräusche, Spawns und die Time-to-Kill.

Auf Steam kommt Modern Warfare 4 trotzdem nur mittelmäßig an

Viele Spieler waren mit der Beta nicht zufrieden. Auf Steam sind derzeit nur rund 49 Prozent der mehr als 5.000 Nutzerbewertungen positiv. Kritisiert werden unter anderem Performance-Probleme, Aim Assist, kleine Maps und die Geschwindigkeit der Gefechte.

Infinity Ward reagierte bereits während des ersten Beta-Wochenendes auf einen Teil dieser Kritik. Schrittgeräusche wurden leiser, Waffen angepasst und dunkle Bereiche auf einzelnen Karten aufgehellt. Auch bei den Spawns räumte der Entwickler selbst ein, dass noch Arbeit notwendig ist. Beim Interesse hat MW4 jedenfalls einen besseren Start hingelegt als das zuletzt schwächelnde Black Ops 7, bei dem ich die Kampagne mit Zwang für den Test fertig gespielt habe…

Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2 und PC (Steam, Battle.net und Xbox auf PC).