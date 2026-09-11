Black Ops 2 bekommt nach fast 14 Jahren neue Multiplayer-Server

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Call of Duty: Black Ops 2 ist fast 14 Jahre alt und bekommt trotzdem neue Technik spendiert. Mit dem aktuellen Update laufen Multiplayer-Partien auf PS4 und PS5 jetzt vollständig über dedizierte Server. Das soll vor allem Stabilität und Sicherheit verbessern. Auch das Beitreten zu Freunden wurde überarbeitet und mehrere Fehler bei Emblemen sowie der Benutzeroberfläche wurden behoben. Die neuen PS4- und PS5-Versionen von Black Ops 1 und 2 erschienen erst im Juli 2026.