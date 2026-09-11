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Black Ops 2 bekommt nach fast 14 Jahren neue Multiplayer-Server

i Black Ops 2 bekommt nach fast 14 Jahren neue Multiplayer-Server
Artikel von Markus Bauer +
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Call of Duty: Black Ops 2 ist fast 14 Jahre alt und bekommt trotzdem neue Technik spendiert. Mit dem aktuellen Update laufen Multiplayer-Partien auf PS4 und PS5 jetzt vollständig über dedizierte Server. Das soll vor allem Stabilität und Sicherheit verbessern. Auch das Beitreten zu Freunden wurde überarbeitet und mehrere Fehler bei Emblemen sowie der Benutzeroberfläche wurden behoben. Die neuen PS4- und PS5-Versionen von Black Ops 1 und 2 erschienen erst im Juli 2026.

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