Call of Duty Black Ops 1 und 2: Die Kult-Shooter kommen zurück

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Für viele Fans kommt die Meldung überraschend: Call of Duty: Black Ops und Call of Duty: Black Ops 2 erscheinen erstmals als offizielle Ports für die PS4. Damit werden zwei der beliebtesten Teile der gesamten Reihe auf einer Konsole verfügbar, auf der sie bisher nie erschienen sind.

Da die PS5 vollständig abwärtskompatibel zur PS4 ist, können die beiden Klassiker natürlich auch auf Sonys aktueller Konsole gespielt werden. Im Mittelpunkt der Veröffentlichung steht jedoch klar die neue PS4-Version.

Momentan hat es die IP bei den Fans eher schwer. Viele bezeichnen Black Ops 7 als eines der schwächsten CoDs aller Zeiten.

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Erstmals auf der PS4 und der PS5 spielbar

Sowohl Call of Duty: Black Ops als auch Call of Duty: Black Ops 2 wurden beide ursprünglich für die PS3 veröffentlicht. Obwohl die Spiele für viele Fans zu den Höhepunkten der Reihe zählen, schafften sie nie den Sprung auf die PS4.

Genau das ändert sich nun. Die neuen Versionen machen die Shooter erstmals auf der Konsole spielbar und ermöglichen es einer neuen Generation von Spielern, die Klassiker zu erleben. Für langjährige Fans bedeutet das außerdem, dass sie ihre Lieblingskampagnen und Zombies-Karten ohne ältere Hardware erneut auf modernen Konsolen genießen können.

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Zombies und Kampagnen bleiben die großen Stars

Besonders beliebt sind die beiden Spiele bis heute wegen ihrer Kampagnen und des Zombies-Modus. Black Ops überzeugte mit seiner spannenden Agentenstory rund um Alex Mason, während Black Ops 2 mit mehreren Enden und spielerischen Entscheidungen neue Wege ging.

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Auch die Zombies-Modi genießen Kultstatus. Karten wie Kino der Toten, Mob of the Dead oder Origins gehören für viele Fans noch immer zu den besten Inhalten, die Treyarch jemals entwickelt hat.

Kein Remaster, sondern ein klassischer Port

Wichtig ist allerdings: Die Spiele erhalten keine komplette grafische Überarbeitung. Es handelt sich um Ports der Originalversionen, die für die PS4 angepasst wurden.

Wer also ein Remake oder technisch komplett modernisierte Fassungen erwartet, dürfte enttäuscht sein. Ziel ist vielmehr, die beiden Klassiker auf aktueller Hardware zugänglich zu machen.

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