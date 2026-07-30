Fans entdecken gestrichenen Zombies-Modus in Call of Duty Black Ops

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Auch mehr als anderthalb Jahrzehnte nach der Veröffentlichung sorgt das erste Call of Duty: Black Ops noch für Überraschungen. Modder haben in den Spieldateien einen bislang unbekannten Tower-Defense-Modus für Zombies entdeckt, der offenbar während der Entwicklung spielbar war, es aber nie in die finale Version geschafft hat. Für Fans der beliebten Zombies-Reihe ist das eine der spannendsten Entdeckungen der letzten Jahre.

Die Entdeckung gelang dem Modder JTAG, der den versteckten Modus in der PS5-Version des Spiels freilegte. Kurz darauf veröffentlichte RealShoo1337 auf X eine Anleitung, mit der sich der unfertige Prototyp ebenfalls starten lässt. Dadurch konnten weitere Spieler bestätigen, dass es sich tatsächlich um einen funktionierenden Spielmodus handelt – und nicht nur um ungenutzte Dateien.

Zombies trifft auf Tower Defense

Der Prototyp unterscheidet sich deutlich vom klassischen Zombies-Modus. Statt ausschließlich in der Ego-Perspektive gegen Untote zu kämpfen, platzieren Spieler Geschütztürme entlang eines vorgegebenen Weges, um die anstürmenden Zombiewellen aufzuhalten. Gleichzeitig lässt sich jederzeit in die gewohnte First-Person-Ansicht wechseln, um selbst aktiv ins Gefecht einzugreifen. Das Ergebnis erinnert eher an Spiele wie Bloons Tower Defense als an klassisches Call of Duty.

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Zwar ist der Modus klar als unfertiger Prototyp zu erkennen – viele Texturen fehlen, Balancing und Benutzeroberfläche wirken unvollständig –, doch die grundlegenden Spielmechaniken funktionieren bereits erstaunlich gut. Gerade deshalb sorgt der Fund für großes Interesse innerhalb der Community.

Wurde der Modus für Dead Ops Arcade gestrichen?

Warum Treyarch den Tower-Defense-Modus letztlich verwarf, ist offiziell nicht bekannt. Die wahrscheinlichste Theorie lautet jedoch, dass die Entwickler stattdessen auf Dead Ops Arcade setzten. Der ebenfalls in Call of Duty: Black Ops enthaltene Bonusmodus bietet eine Top-Down-Perspektive und Wellen aus Zombies – allerdings als Twin-Stick-Shooter statt als Tower Defense. Viele Fans vermuten daher, dass beide Konzepte parallel entstanden und sich Treyarch schließlich für die ausgereiftere Variante entschied.

Rückblickend erwies sich diese Entscheidung als Erfolg: Dead Ops Arcade entwickelte sich zum Kultmodus und kehrte in mehreren späteren Black Ops-Spielen zurück.

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