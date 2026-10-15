GTA 6 geht offenbar schon Ende Oktober an Tester, trotz Rockstars gewaltigem Leak-Problem

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

GTA 6 soll noch vor Ende Oktober 2026 an ausgewählte Spielejournalisten verschickt werden. Damit könnten Tester mindestens zweieinhalb Wochen Zeit bekommen, bevor Grand Theft Auto VI am 19. November für PS5 und Xbox Series X/S erscheint. Gleichzeitig sollen die ersten Reviews noch vor dem eigentlichen Launch veröffentlicht werden. Das ist gerade bei GTA 6 interessant, denn Rockstar kämpft seit Monaten gegen eine außergewöhnlich aggressive Leak-Welle.

Die neue Information stammt vom bekannten Insider NateTheHate. Auf ResetEra reagierte er auf die Frage, ob der kommende Rockstar-Blockbuster bereits an Tester verschickt wurde. Seine Antwort: Noch nicht, aber die Testversionen sollen vor Ende dieses Monats verteilt werden.

Dazu passt ein zweiter Bericht. „Insider Gaming“ will bereits erfahren haben, dass die ersten Reviews noch vor der Veröffentlichung von GTA 6 online gehen dürfen. Das Medium kennt nach eigenen Angaben sogar einen vorläufigen Embargo-Termin, veröffentlicht diesen aber nicht, weil er sich bis zum Launch noch verändern kann.

GTA 6 könnte mehr als zwei Wochen lang bei Testern liegen

Sollte Rockstar die Testversionen tatsächlich spätestens Ende Oktober verteilen, hätten ausgewählte Redaktionen mindestens rund zweieinhalb Wochen Zeit. Werden Codes früher verschickt, könnte der Testzeitraum entsprechend länger ausfallen.

Bei einem Spiel wie GTA 6 ergibt das Sinn bei der riesigen Welt, die wir bekommen werden. Ein Test nach wenigen Stunden würde kaum ausreichen, um Kampagne, offene Welt und technische Qualität seriös einzuschätzen.

Dass einige Journalisten früh Zugriff bekommen, bedeutet allerdings nicht automatisch, dass du auch Wochen vor Release Reviews lesen kannst. Versandtermin und Review-Embargo sind zwei unterschiedliche Dinge. Rockstar kann Testern GTA 6 Ende Oktober zur Verfügung stellen und die Veröffentlichung der Wertungen trotzdem bis kurz vor den 19. November sperren.

Rockstar hat Reviews seiner größten Spiele bisher sehr lange zurückgehalten

Genau das wäre für Rockstar nichts Ungewöhnliches. Bei GTA 5 fiel das weltweite Review-Embargo am 16. September 2013. Das Spiel erschien einen Tag später am 17. September. Auch bei Red Dead Redemption 2 erschienen die großen Tests am 25. Oktober 2018, nur einen Tag vor dem Release am 26. Oktober.

Deshalb würde ich derzeit nicht davon ausgehen, dass GTA 6-Wertungen bereits Anfang November auftauchen. Der Zeitpunkt dürfte für Rockstar diesmal besonders sensibel sein. In den vergangenen Monaten wurden immer wieder bisher unbekannte Ausschnitte aus GTA 6 veröffentlicht. Erst vor wenigen Tagen tauchten rund 25 Minuten weiteres Gameplay von Cyberleek auf. Weitere Veröffentlichungen zeigten Story-Inhalte, Lucia und Funktionen aus offenbar nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Spielversionen.

Mehr Testversionen bedeuten zwangsläufig ein zusätzliches Leak-Risiko

Je mehr Menschen Zugriff auf eine fertige Version von GTA 6 bekommen, desto schwerer wird es, sämtliche Inhalte vollständig unter Kontrolle zu halten. Das heißt nicht, dass Spielejournalisten plötzlich komplette Story-Sequenzen veröffentlichen werden. Review-Codes werden normalerweise eindeutig zugeordnet und Verstöße gegen Embargos können für Redaktionen erhebliche Konsequenzen haben.

Das größere Problem können trotzdem Screenshots, kurze Videos oder Informationen sein, die über Umwege nach außen gelangen. Gerade bei Grand Theft Auto VI reicht derzeit bereits ein einzelnes neues Detail, damit es innerhalb weniger Minuten auf Reddit, X, Discord und YouTube verbreitet wird.

Rockstar Games dürfte deshalb mit regional gebundenen Codes, individuellen Wasserzeichen und weiteren Sicherheitsmaßnahmen arbeiten, wie wir sie kennen. Welche Schutzmechanismen tatsächlich eingesetzt werden, ist allerdings nicht bekannt.

Warum Rockstar GTA 6 überhaupt vor Release testen lässt

Man könnte sich fragen, warum Rockstar dieses Risiko überhaupt eingeht. GTA 6 gehört zu den wenigen Spielen, die wahrscheinlich auch ohne einen einzigen Test zig Millionen Käufer finden würden. Analysten halten sogar bis zu 48 Millionen Verkäufe rund um den Launch für ein mögliches optimistisches Szenario.

GTA 5 liegt auf Metacritic je nach Plattform bei bis zu 97 Punkten. Red Dead Redemption 2 erreichte ebenfalls 97. GTA 6 wird sich deshalb nicht nur an seinen Verkaufszahlen messen lassen müssen. Die Frage, ob Rockstar diesen außergewöhnlichen Ruf nach mehr als einem Jahrzehnt Entwicklungszeit erneut bestätigen kann, dürfte am Review-Tag fast genauso viel Aufmerksamkeit bekommen wie das Spiel selbst.