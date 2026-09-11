GTA 6 könnte zum Start 48 Millionen Mal verkauft werden – die Zahl ist gewaltig

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das Wichtigste in Kürze

Piper Sandler sieht für GTA 6 inzwischen ein mögliches Verkaufspotenzial von rund 48 Millionen Einheiten zum Launch.

Die Schätzung basiert unter anderem auf der stark gestiegenen Aktivität der GTA-6-Community auf Reddit.

Rockstar selbst hat keine Verkaufsprognose in dieser Größenordnung veröffentlicht.

Dass Grand Theft Auto VI eines der größten Spiele-Releases aller Zeiten werden dürfte, überrascht inzwischen niemanden mehr. Die Frage ist eher, wie groß „groß“ bei Rockstar Games diesmal tatsächlich bedeutet. Eine neue Analyse der Investmentbank Piper Sandler liefert darauf eine ziemlich extreme Antwort: Bis zu 48 Millionen verkaufte Exemplare könnten bereits zum Launch von GTA 6 möglich sein.

Die Zahl stammt nicht von Rockstar Games oder Take-Two selbst. Analyst James Callahan von Sandler versucht stattdessen, die Nachfrage anhand der Aktivität innerhalb der Community abzuschätzen (via WCCFTech.com). Die aktuelle Analyse stützt sich dabei auffällig auf die Entwicklung des GTA-6-Subreddits.

Der GTA 6-Hype hat innerhalb weniger Wochen massiv zugelegt

Mitte August verzeichnete die GTA 6-Community auf Reddit demnach rund 700.000 wöchentlich aktive Besucher. Nach neuen geleakten Inhalten verdoppelte sich dieser Wert auf ungefähr 1,4 Millionen. Das Extended Look-Video von Rockstar Games sorgte anschließend für einen weiteren Sprung auf rund zwei Millionen. Inzwischen sollen etwa 2,7 Millionen Menschen pro Woche den GTA 6-Subreddit besuchen. Innerhalb weniger Wochen hat sich die Reichweite damit nahezu vervierfacht.

Wie kommt Piper Sandler auf 48 Millionen Verkäufe? Genau hier wird die Analyse interessanter als eine gewöhnliche Verkaufsprognose. Der Analyst vergleicht die Aktivität von Spiele-Subreddits mit den anschließenden Verkaufszahlen größerer Veröffentlichungen. Rund 15 Spiele sollen dafür als Vergleich gedient haben.

Für GTA 6 rechnet Callahan damit, dass die Community zum Release auf ungefähr drei Millionen wöchentlich aktive Nutzer anwachsen könnte. Multipliziert man diese Zahl mit dem im aktuellen Modell verwendeten Faktor 16, entstehen 48 Millionen potenzielle Verkäufe. Eine zweite Rechnung führt zu einem fast identischen Ergebnis. Die aktuell rund 2,7 Millionen aktiven Nutzer werden dabei mit dem Faktor 18 multipliziert. Das Ergebnis: ungefähr 48,6 Millionen Einheiten.

Aus beiden Modellen ergibt sich ein Mittelwert von etwa 48,3 Millionen Exemplaren.

Die 48 Millionen sind keineswegs die normale Prognose

Genau an dieser Stelle ist allerdings Vorsicht notwendig. 48 Millionen sind kein bestätigter Absatzplan von Take-Two und auch nicht einmal die offizielle Basisschätzung von Piper Sandler. Die reguläre Launch-Prognose der Investmentbank liegt laut dem Bericht bei ungefähr 30 Millionen Einheiten. Andere Investoren rechnen demnach im Durchschnitt eher mit rund 40 Millionen Verkäufen. Die 48 Millionen zeigen also eher, welches Potenzial das aktuelle Community-Wachstum im optimistischeren Szenario erkennen lässt.

Auch Piper Sandler weist darauf hin, dass andere Daten zur Entwicklung der Vorbestellungen zuletzt weniger euphorisch ausgefallen sind. Reddit-Aktivität lässt sich außerdem nicht eins zu eins in tatsächliche Käufer umrechnen.

48 Millionen GTA 6 würden rechnerisch fast 4 Milliarden Euro bedeuten

Trotzdem lohnt sich ein Blick auf die Größenordnung. Grand Theft Auto VI kostet in Österreich für PS5 und Xbox Series X/S aktuell 79,99 Euro in der Standard Edition. Die Ultimate Edition kostet 99,99 Euro. Würde Rockstar tatsächlich 48 Millionen Exemplare verkaufen und würde man rein zur Veranschaulichung für jedes davon den Preis der Standard Edition ansetzen, ergäbe das einen Verkaufswert von rund 3,84 Milliarden Euro.

Das ist ausdrücklich nicht mit dem tatsächlichen Umsatz von Take-Two gleichzusetzen. Unterschiedliche Preise je nach Land, Steuern, Handels- und Plattformanteile sowie die teurere Ultimate Edition verändern die tatsächlichen Einnahmen erheblich. Die Rechnung zeigt aber, in welcher Größenordnung sich ein solcher Launch bewegen würde.

GTA 6 könnte in kurzer Zeit ein Fünftel von GTA 5 erreichen

Noch deutlicher wird die Zahl im Vergleich mit dem Vorgänger. GTA 5 hat sich seit seinem ursprünglichen Release im Jahr 2013 inzwischen mehr als 230 Millionen Mal verkauft. 48 Millionen GTA 6-Verkäufe würden damit bereits ungefähr 21 Prozent der bisherigen Lebenszeit-Verkäufe von GTA 5 entsprechen. Nur in der Startwoche.

Schon GTA 5 stellte bei seiner Veröffentlichung enorme Rekorde auf. Publisher Take-Two meldete damals mehr als 800 Millionen US-Dollar Umsatz innerhalb der ersten 24 Stunden. Nach drei Tagen war die Marke von einer Milliarde Dollar überschritten.

GTA 6 startet allerdings unter völlig anderen Voraussetzungen. Grand Theft Auto V hat über mehr als ein Jahrzehnt eine riesige Spielerbasis aufgebaut, GTA Online gehört weiterhin zu den wichtigsten Einnahmequellen von Take-Two und der Nachfolger wird inzwischen seit Jahren von einer enormen Aufmerksamkeit begleitet.

Und genau das könnte letztlich der bemerkenswerteste Teil dieser Analyse sein: Bei GTA 6 wird inzwischen nicht mehr darüber diskutiert, ob es ein kommerzieller Erfolg wird. Es geht nur noch darum, welche Rekorde Rockstar Games diesmal brechen wird.