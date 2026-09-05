GTA Online hatte angeblich nur 4 Stunden Inhalt: Bei Rockstar rechnete man mit einem Flop

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

GTA Online ist heute kaum von GTA 5 zu trennen. Dabei ging Rockstar Games 2013 offenbar selbst davon aus, dass der Multiplayer scheitern würde. Besonders erstaunlich: Kurz vor dem Start sollen die Tester gerade einmal rund vier Stunden an Inhalten gezählt haben.

Das erzählt der ehemalige Rockstar-Entwickler Matt Freedman in einem aktuellen Interview mit Eldorado.gg. Freedman arbeitete unter anderem an GTA 5, Red Dead Redemption 2 und Max Payne 3. GTA Online bezeichnet er rückblickend sogar als eine Art Nebenprojekt, an dessen großen Erfolg damals kaum jemand geglaubt habe.

Nach seiner Erinnerung kamen QA-Tester auf das Team zu und warnten, dass man sämtliche damaligen Online-Inhalte innerhalb von ungefähr vier Stunden erleben könne. Intern sei die Stimmung entsprechend gewesen: Man rechnete mit Problemen und wollte zunächst einfach sehen, was passiert.

Dann passierte genau das Gegenteil

GTA Online erschien am 01. Oktober 2013 für PlayStation 3 und Xbox 360 und entwickelte sich anschließend in eine völlig andere Richtung. Rockstar reagierte laut Freedman schnell und lieferte laufend neue Inhalte nach. Aus den wenigen Stunden wurde über die Jahre eine gewaltige Online-Welt mit Missionen, Unternehmen, Fahrzeugen, Immobilien, Heists und regelmäßigen Erweiterungen.

Wie absurd der Unterschied zwischen den damaligen Erwartungen und der heutigen Realität ist, zeigt auch GTA 5 selbst. Take-Two meldete im August 2026 inzwischen mehr als 230 Millionen ausgelieferte Exemplare. Freedman führt einen erheblichen Teil dieses außergewöhnlich langen Erfolgs auf GTA Online zurück.

Und der Multiplayer ist noch immer nicht fertig. Fast 13 Jahre nach dem Start liefert Rockstar neue Inhalte. Erst kürzlich bekam der Online-Part von Grand Theft Auto V sogar den ersten neuen großen Heist seit fast sechs Jahren.

Der Erfolg von GTA Online war offenbar nicht planbar

Interessant ist deshalb noch eine andere Aussage von Freedman. Er spricht heute mit Investoren, die gerne einen Erfolg in der Größenordnung von GTA Online hätten. Seine Antwort darauf fällt sinngemäß ziemlich ernüchternd aus: Selbst Rockstar Games wusste damals nicht, was daraus werden würde.

Das ist angesichts der vielen Live-Service-Spiele der vergangenen Jahre bemerkenswert. GTA Online wurde offenbar nicht mit der Gewissheit gestartet, hier den nächsten Dauerbrenner für mehr als ein Jahrzehnt geschaffen zu haben. Der entscheidende Teil kam erst danach: Rockstar reagierte auf den Erfolg und versorgte den Modus konsequent mit neuen Inhalten.

Genau deshalb dürfte die Frage nach dem Nachfolger so spannend werden. Rockstar hat einen neuen Online-Modus für GTA 6 bislang nicht detailliert vorgestellt.

Vier Stunden Inhalt und intern kaum Vertrauen, daraus wurde einer der langlebigsten Multiplayer-Erfolge der Spielegeschichte. Die Geschichte von GTA Online zeigt vor allem eines: Selbst Rockstar hat offenbar nicht vorhergesehen, welches Monster man da 2013 losgelassen hatte.