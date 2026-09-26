GTA 6: Rockstar zeigt versehentlich zwei unbekannte Inseln und löscht die Namen wieder

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Diesmal war es kein Leaker. Rockstar Games hat offenbar selbst zwei bislang unbekannte Orte aus Grand Theft Auto VI selbst verraten. Nicht durch einen Trailer, einen Insider oder gestohlene Entwicklungsdaten, sondern ausgerechnet durch ein offizielles Produktbild im eigenen Store. Auf dem Kartenposter der neuen Sammlerbox waren Namen zu erkennen, die der Entwickler bisher nicht öffentlich vorgestellt hatte. Kurz darauf wurde das Bild verändert und die Beschriftung entfernt.

Im ursprünglichen Produktbild war am Rand der stilisierten Leonida-Karte eine Gruppe mehrerer Inseln zu sehen. Zwei Beschriftungen ließen sich zumindest weitgehend lesen: Crude Islands und ein Name, der von mehreren Beobachtern als Sandbars gelesen wird. Bei letzterem gibt es allerdings eine kleine Unsicherheit, da andere Auswertungen den Schriftzug als „Sanbars“ interpretieren (via Dexerto.com).

Entscheidend ist weniger die exakte Schreibweise. Rockstar hat die Namen anschließend tatsächlich aus dem Produktbild entfernt, während die Umrisse der Inseln bestehen blieben. Eine Erklärung für die Änderung gibt es bislang nicht.

Rockstars eigenes GTA 6-Poster verrät mehr als geplant

Das Poster gehört zur offiziell angekündigten Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection. Rockstar beschreibt es selbst als doppelseitiges Souvenir-Poster, das die komplette Landschaft von Leonida zeigt. Wichtig bei dieser Box: GTA 6 selbst ist darin nicht enthalten und muss separat gekauft werden. Damit wird das Kartenposter plötzlich zu einem der interessantesten Bestandteile der gesamten Box. Rockstar hat zwar bereits Vice City, die Leonida Keys, Grassrivers, Port Gellhorn, Ambrosia und den Mount Kalaga National Park ausführlicher gezeigt, eine vollständige offizielle Karte mit allen Ortsnamen wurde bislang aber nicht veröffentlicht.

Genau deshalb fallen die entfernten Beschriftungen auf. Wenn Sandbars und Crude Islands tatsächlich Namen aus der finalen Spielwelt sind, bekommen wir hier zwei weitere Hinweise darauf, wie weit Leonida über die bisher gezeigten Regionen hinausgeht.

Die Inseln verändern aber nicht automatisch die Größe der GTA 6-Map

Bei Karten-Leaks ist trotzdem Vorsicht angebracht. Das Poster ist keine nüchterne Satellitenkarte, sondern eine stark stilisierte Darstellung. Küstenlinien, Abstände und Inselgrößen müssen deshalb nicht exakt der spielbaren Welt entsprechen. Daraus lässt sich also nicht seriös berechnen, wie groß Leonida am Ende tatsächlich sein wird.

Das ist besonders wichtig, weil zuletzt gleich mehrere unterschiedliche Versionen der GTA 6-Map aufgetaucht sind. Erst vor wenigen Tagen wurde eine extrem frühe GTA 6-Karte aus der Entwicklungsphase um 2015 entdeckt. Sie zeigt, wie stark sich Rockstars Welt über viele Jahre verändern kann. Wenn du wissen möchtest, was wir über die heutige Spielwelt tatsächlich wissen, haben wir die Größe der GTA 6-Map und die bekannten Regionen von Leonida bereits anhand der aktuell verfügbaren Angaben eingeordnet.

Warum hat Rockstar die Namen überhaupt entfernt?

Das lässt sich derzeit nicht beantworten. Möglich ist schlicht, dass das Produktbild versehentlich eine Version des Posters zeigte, die noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Rockstar könnte die betreffenden Gebiete später selbst vorstellen wollen. Das bleibt allerdings Spekulation.

Interessant ist für mich deshalb weniger, dass zwei Namen für kurze Zeit lesbar waren. Spannender ist Rockstars Reaktion. Hätte das Bild lediglich bedeutungslose Platzhalter gezeigt, wäre eine nachträgliche Entfernung der Beschriftungen kaum notwendig gewesen. Ein endgültiger Beweis dafür, dass beide Namen exakt so im fertigen Spiel auftauchen, ist das trotzdem nicht.