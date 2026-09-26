Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Zwischen Halo: Combat Evolved und Halo 2 fehlt Spielern bis heute ein wichtiger Teil der Geschichte. Was mit dem Master Chief nach der Zerstörung von Installation 04 passiert, wurde nie in einem großen Spiel erzählt. Genau diese Lücke wollte Halo Studios offenbar endlich schließen.

Laut einem neuen Bericht von Halo-Insider Rebs Gaming befand sich ein eigenständiges Spiel auf Basis des Romans Halo: First Strike in einer frühen Entwicklungsphase. Das Projekt sollte vergleichsweise klein ausfallen, ungefähr fünf Kampagnenmissionen und einen Firefight-Modus bieten und bereits nächstes Jahr (2027) erscheinen. Rebs Gaming beruft sich dabei nach eigenen Angaben auf mehrere Quellen. Offiziell bestätigt wurde das Projekt von Microsoft nicht.

Gerade deshalb ist diese Meldung spannender als ein weiteres Gerücht über Halo 7. First Strike erzählt nämlich genau die Geschichte, die Spielern zwischen dem ersten und zweiten Halo fehlt. Der Roman von Eric Nylund setzt unmittelbar nach Combat Evolved an und führt die Handlung in Richtung Halo 2 weiter.

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Halo-Romane sollten offenbar zu kleineren Spielen werden

Der Plan ging angeblich sogar weiter. Halo Studios soll darüber nachgedacht haben, ausgewählte Romane als kompaktere Spiele umzusetzen und sie zwischen größeren Veröffentlichungen erscheinen zu lassen. „First Strike“ wäre der Anfang gewesen. Statt jahrelang nur auf den nächsten großen Serienteil zu warten, hätte Halo regelmäßig kleinere Story-Projekte bekommen können.

Für Halo hätte das erstaunlich gut gepasst. Die Serie besitzt seit Jahrzehnten ein riesiges erweitertes Universum aus Romanen, Comics und Nebengeschichten. Viele wichtige Ereignisse kennen Spieler deshalb nur aus Büchern. Ein Spiel, das diese Geschichten zugänglicher macht, hätte gleichzeitig neues Material geliefert, ohne jedes Mal ein Halo 7 oder Halo 8 produzieren zu müssen.

Nach dem aktuellen Xbox-Umbau sieht es allerdings schlecht für diesen Plan aus. Microsoft hat offiziell bestätigt, dass Activision künftig das nächste Halo entwickelt. Dafür entsteht ein eigenes Team, während bei Halo Studios nur eine kleinere Mannschaft für bestehende Spiele und die Community verbleibt.

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Neben First Strike waren auch Halo 7 und weitere Remakes geplant

Nach Angaben von Rebs Gaming arbeitete Halo Studios gleichzeitig an mehreren frühen Konzepten. Dazu sollen Halo 7, Remakes von Halo 2 und Halo 3 sowie das „First Strike“-Projekt gehört haben. Keines davon soll bereits weit in der vollständigen Produktion gewesen sein. Halo 7 war demnach sogar noch Jahre von einem möglichen Release entfernt.

Das passt zumindest zu einer Entwicklung, die sich schon länger abgezeichnet hat. Halo Studios hatte die Serie mit Halo: Campaign Evolved auf die Unreal Engine umgestellt. Gleichzeitig gab es Hinweise auf ein neues Hauptspiel, das intern als Halo Next beziehungsweise nächstes großes Kampagnenprojekt behandelt wurde.

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Jetzt beginnt offenbar noch einmal ein Neustart. Activision entwickelt den nächsten Hauptteil mit einem neu aufgebauten Team. Was aus den Remake-Plänen oder kleineren Story-Spielen wird, wurde bislang nicht offiziell besprochen.

First Strike wäre genau die Art Halo gewesen, die derzeit fehlt

Von allen genannten Projekten ist First Strike für mich deshalb der interessanteste Ansatz. Ein Spiel muss nicht zwangsläufig 20 Stunden dauern oder fünf Jahre Entwicklung verschlingen. Fünf gute Halo-Missionen, eine abgeschlossene Geschichte und ein Firefight-Modus könnten als kleineres Projekt durchaus funktionieren, sofern Preis und Umfang zusammenpassen.

Vor allem hätte dieses Modell „Halo“ wieder regelmäßiger neue Geschichten gegeben. Dass Microsoft nun ausgerechnet in dem Moment die Struktur verändert, in dem solche Ideen offenbar diskutiert wurden, macht den Bericht besonders interessant.

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Fest steht derzeit nur: Das nächste große Halo entsteht bei Activision. „First Strike“, ein „Halo 2 Remake“, das „Halo 3 Remake“ und die beschriebenen Pläne für Halo 7 beruhen dagegen auf Insiderinformationen die immer wieder aufgepoppt sind. Ob einzelne Ideen später unter Activision zurückkehren, ist derzeit offen.

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