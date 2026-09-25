Resident Evil Requiem knackt laut Analyse 8,5 Millionen Verkäufe

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Resident Evil Requiem bleibt für Capcom ein Volltreffer. Nach Schätzungen von Ampere Analysis wurden inzwischen mehr als 8,5 Millionen Exemplare auf PlayStation, Xbox und Steam verkauft. Capcom selbst bestätigte zuletzt offiziell acht Millionen Verkäufe und damit bereits einen Serienrekord beim Verkaufstempo. Der Erfolg passt ins Bild: Capcom jagt derzeit einen Verkaufsrekord nach dem nächsten. RE: Requiem erschien erst am 27. Februar 2026.