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Resident Evil Requiem knackt laut Analyse 8,5 Millionen Verkäufe

i Resident Evil Requiem knackt laut Analyse 8,5 Millionen Verkäufe
Artikel von Markus Bauer +
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Resident Evil Requiem bleibt für Capcom ein Volltreffer. Nach Schätzungen von Ampere Analysis wurden inzwischen mehr als 8,5 Millionen Exemplare auf PlayStation, Xbox und Steam verkauft. Capcom selbst bestätigte zuletzt offiziell acht Millionen Verkäufe und damit bereits einen Serienrekord beim Verkaufstempo. Der Erfolg passt ins Bild: Capcom jagt derzeit einen Verkaufsrekord nach dem nächsten. RE: Requiem erschien erst am 27. Februar 2026.

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