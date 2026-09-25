Microsoft patentiert Werbepausen in Spielen gegen zusätzliche Spielzeit

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Werbung mitten im Spiel und dafür anschließend weiterspielen? Ein neues Patent von Microsoft beschreibt ein System, mit dem Werbeinhalte gezielt während geeigneter Unterbrechungen eines Spiels ausgespielt werden könnten. Wer sich die Werbung ansieht, soll anschließend zusätzliche Spielzeit erhalten.

Dabei soll die Werbung allerdings nicht plötzlich mitten in einem Kampf oder während einer anderen wichtigen Spielsituation auftauchen. Stattdessen beschreibt das Patent ein System, bei dem das jeweilige Spiel selbst geeignete Zeitpunkte für eine Werbeunterbrechung melden kann.

Ob Microsoft diese Technologie tatsächlich für Xbox oder PC einsetzen möchte, ist bislang allerdings nicht bekannt. Ein Patent beschreibt zunächst lediglich eine technische Möglichkeit und ist keine Bestätigung dafür, dass daraus ein fertiges Produkt oder Feature entstehen wird.

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Werbung soll passende Spielpausen abwarten

Eine zentrale Rolle spielen sogenannte „Promoted Content Hints“. Über diese Hinweise könnte ein Spiel dem zentralen System signalisieren, dass gerade ein geeigneter Zeitpunkt für eine Unterbrechung erreicht wurde.

Das könnte beispielsweise nach dem Abschluss einer Runde oder beim Erreichen eines Ladebildschirms der Fall sein. Damit soll verhindert werden, dass eine Werbeanzeige wichtige Spielsituationen unterbricht.

Das System reagiert allerdings nicht automatisch auf jeden dieser Hinweise. Laut der Patentbeschreibung wird zunächst ein bestimmtes Zeitfenster gegen Ende der zuvor gewährten Spielzeit abgewartet. Meldet das Spiel bereits deutlich früher einen geeigneten Zeitpunkt, wird dieser Hinweis ignoriert.

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Erst wenn ein entsprechendes Signal innerhalb des vorgesehenen Zeitfensters eingeht, kann die Werbeunterbrechung ausgelöst werden. Dadurch soll das System einen geeigneten Moment innerhalb des Spiels mit dem Ablauf der gewährten Spielzeit verbinden.

Werbung gegen zusätzliche Spielzeit

Kommt es zu einer Werbeunterbrechung, wird die aktuelle Spielsitzung pausiert und ein Video abgespielt. Nach dessen Ende erhält der Spieler eine neue sogenannte „Credit Duration“.

Dabei handelt es sich um einen weiteren Zeitraum, in dem das Spiel genutzt werden kann, ohne dass erneut eine Werbeunterbrechung erforderlich ist. Vereinfacht beschreibt das Patent damit einen direkten Tausch: Werbung ansehen und dafür zusätzliche Spielzeit erhalten.

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Die Patentforderung verbindet dafür mehrere Schritte miteinander. Zunächst muss das Spiel einen geeigneten Moment für eine Unterbrechung signalisieren. Dieser Hinweis muss innerhalb eines zuvor definierten Zeitfensters eintreffen. Anschließend kann der Werbeinhalt abgespielt und weitere Spielzeit gewährt werden.

Damit unterscheidet sich das beschriebene Konzept von einem einfachen Werbesystem, das Videos unabhängig vom aktuellen Spielgeschehen nach einem festen Zeitplan einblendet.

Keine Bestätigung für Werbung in Xbox-Spielen

Ob Spieler ein solches System tatsächlich irgendwann auf Xbox oder PC sehen werden, ist derzeit vollkommen offen. Aus der Patentbeschreibung geht nicht hervor, dass Microsoft die Technologie bereits in einem konkreten Spiel verwendet oder deren Einführung vorbereitet.

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Ebenso wenig lässt sich daraus ableiten, für welche Spiele oder Geschäftsmodelle ein solches System gedacht sein könnte. Die vorliegenden Informationen beschreiben lediglich die technische Funktionsweise.

Patente werden von Technologieunternehmen regelmäßig angemeldet, ohne dass die darin beschriebenen Ideen später zwangsläufig in einem kommerziellen Produkt umgesetzt werden.

Das Microsoft Patent zeigt deshalb zunächst nur, wie ein mögliches werbefinanziertes Spielmodell technisch umgesetzt werden könnte. Ob daraus tatsächlich Werbepausen in Xbox oder PC-Spielen entstehen, bleibt abzuwarten.

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