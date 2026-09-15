Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Der Xbox Game Pass könnte im kommenden Jahr deutlich anders funktionieren als bisher. Laut einem neuen Gerücht plant Microsoft offenbar weitere Änderungen am Abo-Modell – und diesmal könnte es eine Funktion treffen, die für viele Spieler zu den größten Vorteilen des Dienstes gehört.

Die Rede ist von den Day-One-Releases. Neue Spiele direkt zum Erscheinungstag über Game Pass spielen zu können, könnte künftig deutlich seltener werden oder sogar komplett wegfallen. Wichtig ist allerdings: Microsoft hat diese Änderung bislang nicht bestätigt. Es handelt sich derzeit lediglich um ein Gerücht.

Day-One-Spiele könnten verschwinden

Game Pass hat sich vor allem dadurch von anderen Gaming-Abos unterschieden, dass große Spiele teilweise direkt zum Release enthalten waren. Gerade bei Xbox-Titeln war das lange ein wichtiges Verkaufsargument. Microsoft hat dieses Modell allerdings bereits verändert. Neue Call of Duty-Spiele erscheinen inzwischen nicht mehr am ersten Tag im Game Pass.

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Stattdessen sollen die Titel erst ungefähr ein Jahr nach ihrem Release in den Dienst kommen. Nun gibt es offenbar Spekulationen, dass dieser Kurs künftig auf weitere Spiele ausgeweitet werden könnte. Das wäre eine ziemlich große Veränderung für den Dienst. Schließlich ist genau der Gedanke „Spiel kaufen oder einfach mit Game Pass losspielen“ für viele Abonnenten ein wichtiger Grund, monatlich zu bezahlen.

Microsoft will den Xbox Game Pass flexibler machen

Microsoft hat in den vergangenen Monaten ohnehin damit begonnen, den Xbox Game Pass neu auszurichten. Die Preise wurden angepasst und die verschiedenen Stufen stärker voneinander getrennt. Gleichzeitig gibt es Überlegungen, den Dienst in Zukunft flexibler zu gestalten. Auch ein stärker anpassbares Modell, bei dem Nutzer verschiedene Bestandteile auswählen können, wurde bereits diskutiert.

Ein kompletter Abschied von Day-One-Releases wäre deshalb zwar ein großer Schritt, würde aber zur aktuellen Strategie passen. Allerdings gibt es auch Gegenargumente. Microsoft hat weiterhin mehrere große Spiele angekündigt, die als Day-One-Titel für Game Pass vorgesehen sind. Dazu gehören unter anderem Gears of War: E-Day und Fable.

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