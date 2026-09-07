Xbox Game Pass kostet plötzlich nicht mehr für jeden gleich viel

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Eigentlich kenne ich das nur von einem bekannten Pay-TV-Anbieter, aber anscheinend ist diese Geschäftspraxis jetzt auch bei Microsoft durchgedrungen. Xbox Game Pass Ultimate kostet offenbar nicht mehr für jeden Nutzer dasselbe. Mehrere Spieler berichten von persönlichen Angeboten, die deutlich unter dem regulären Preis liegen.

Aufgefallen ist das durch einen Reddit-Beitrag. Ein Nutzer aus den USA bekam Game Pass Ultimate für 16,09 US-Dollar pro Monat angeboten. Der reduzierte Preis gilt für zwölf Monate. Regulär verlangt Microsoft über dem großen Teich 22,99 Dollar monatlich. Über ein Jahr gerechnet kostet das Angebot 193,08 Dollar statt 275,88 Dollar. Die Ersparnis liegt bei 82,80 Dollar beziehungsweise rund 30 Prozent.

Danach springt der Preis wieder auf den regulären Monatsbetrag zurück.

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Andere Xbox-Nutzer bekommen andere Preise

Genau hier wird die Sache interessant. Andere Nutzer berichten nämlich nicht vom selben Angebot. Ein Spieler bekam 18 Dollar pro Monat angezeigt, ein anderer 20 Dollar. Ein weiterer Reddit-Nutzer schreibt, dass auf seinem Hauptkonto mit aktivem Game Pass überhaupt kein Angebot erscheint, während ein anderes Konto auf derselben Xbox einen vergünstigten Preis bekommt.

Es sieht damit weniger nach einem klassischen Jahresabo mit festem Rabatt aus, sondern nach gezielten Angeboten für einzelne Konten. Microsoft selbst hat dazu bislang keine neue Preisstruktur vorgestellt, deshalb kamen die Meldungen im XboxGamePass-Subreddit etwas überraschend.

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Treue Kunden zahlen möglicherweise mehr

Der Haken an solchen Geschäftspraktiken? Für aktive Abonnenten ist das natürlich weniger erfreulich. Wer den Game Pass Ultimate Monat für Monat brav abstottert, bekommt offenbar nicht automatisch den günstigsten Preis. Ausgerechnet ehemalige Mitglieder oder Konten ohne laufendes Abo können dagegen ein deutlich billigeres Angebot erhalten.

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Der ursprüngliche Reddit-Nutzer kaufte sein Angebot für 16,09 Dollar tatsächlich. Andere Spieler berichten ebenfalls davon, ähnliche Aktionen per Xbox oder E-Mail erhalten zu haben. Ob Microsoft dabei tatsächlich Nutzerdaten verwendet, um individuell zu bestimmen, welcher Preis angeboten wird, wissen wir nicht. Bisher ist ein dynamisches Preis-System noch nicht offiziell.

In Österreich kostet Ultimate regulär 20,99 Euro

Microsoft senkte kürzlich den regulären Preis von Xbox Game Pass Ultimate im April 2026 auf 20,99 Euro pro Monat. PC Game Pass kostet seitdem 12,99 Euro. Ob die neuen persönlichen Angebote bald auch österreichischen oder deutschen Konten angezeigt werden, ist bislang nicht bestätigt.

Microsoft weist in seinen Bedingungen grundsätzlich darauf hin, dass Aktionsangebote nur für bestimmte Nutzer und Regionen verfügbar sein können. Die ersten Berichte zeigen jedenfalls einen ungewöhnlichen Nebeneffekt: Wer Game Pass regelmäßig zum Normalpreis bezahlt, könnte derzeit schlechter aussteigen als jemand, der sein Abo zuvor gekündigt hat.

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