„Project Helix“-Leak: Nächste Xbox-Konsole soll PS6 deutlich übertreffen

Die nächste Xbox-Generation könnte einen gewaltigen Technologiesprung machen. Offiziell bestätigt ist Project Helix bereits, doch was steckt unter der Konsolenabdeckung? Sollten sich die aktuellen Berichte bestätigen, könnte diese Hardware einen der größten Leistungssprünge der Konsolengeschichte liefern. Besonders beim Raytracing soll die neue Xbox sogar eine dramatische Verbesserung gegenüber der aktuellen Xbox Series X erreichen.

Doch es gibt einen möglichen Haken: Der Preis könnte deutlich höher ausfallen als bei bisherigen Konsolen. Auch dieser „Sprung“ dürfte größer ausfallen.

Project Helix soll massive Leistungssteigerung bringen

Die Informationen stammen aus einer technischen Analyse des bekannten Hardware-YouTubers Moore’s Law Is Dead, der sich auf interne AMD-Dokumente beruft. Demnach soll die neue Xbox eine speziell entwickelte AMD Magnus APU nutzen. Diese kombiniert CPU und GPU in einem Chip und soll eine deutlich modernere Architektur verwenden als die aktuelle Konsolengeneration. Besonders die GPU soll einen enormen Sprung machen.

Laut den Berichten könnte Project Helix rund fünf- bis sechsmal schneller bei der Rasterisierung sein als die Xbox Series X. Noch beeindruckender klingt der angebliche Fortschritt beim Raytracing: Hier wird sogar von bis zu 20-fach mehr Leistung gesprochen. Das würde bedeuten, dass Spiele deutlich realistischere Licht- und Schatteneffekte darstellen könnten, ohne massive Performance-Verluste.

Neue RDNA-5-Architektur sorgt für großen Sprung

Interessant ist, dass die GPU angeblich gar nicht viel mehr Recheneinheiten besitzt als die aktuelle Xbox. Berichten zufolge verfügt die Magnus-APU nur über etwa 30 Prozent mehr Compute Units als die Series X.

Der große Unterschied soll stattdessen durch den Architekturwechsel entstehen. Die neue GPU basiert angeblich auf AMD RDNA 5, einer deutlich effizienteren Grafikarchitektur. Jede Recheneinheit könnte dadurch rund 65 Prozent mehr Leistung liefern als bisher.

Kombiniert mit höheren Taktraten würde das zu einem massiven Leistungsschub führen, der laut der Analyse sogar Gameplay mit über 120 Bildern pro Sekunde ermöglichen könnte. Damit würde Microsoft offenbar versuchen, die nächste Konsolengeneration deutlich näher an High-End-PCs heranzubringen.

Hybrid-Konzept aus Konsole und PC

Ein weiterer interessanter Punkt betrifft die CPU. Die Konsole soll laut den Leaks eine ungewöhnliche Konfiguration nutzen. Dabei werden angeblich drei Zen-6-Kerne mit acht Zen-6c-Kernen kombiniert.

Diese Hybridstruktur erinnert stark an moderne PC-Prozessoren, bei denen leistungsstarke Kerne mit effizienteren Kernen zusammenarbeiten. Das könnte darauf hindeuten, dass Microsoft die neue Xbox stärker als Hybrid-System zwischen Konsole und Gaming-PC positionieren möchte. Gerüchte über eine solche Strategie kursieren bereits seit einiger Zeit und wurden sogar vor wenigen Tagen offiziell bestätigt.

Preis könnte deutlich über bisherigen Konsolen liegen

So beeindruckend die technischen Features klingen, so deutlich könnte auch der Preis steigen. Erste Schätzungen gehen davon aus, dass Project Helix zwischen 999 und 1.200 Euro kosten könnte. Zum Vergleich: Die Xbox Series X startete ursprünglich bei rund 499 Euro im Jahr 2020.

Teurere Hardware-Komponenten könnten den Verkaufspreis deutlich nach oben treiben. Microsoft könnte zwar versuchen, einen Teil dieser Kosten zu subventionieren, doch wie weit der Konzern dabei gehen wird, bleibt offen. Schließlich würde ein stärkerer Fokus auf ein PC-ähnliches System auch bedeuten, dass ein Teil der Spieleverkäufe möglicherweise über Plattformen wie Steam läuft. Einnahmen, von denen Microsoft nicht profitiert. Warum also die Konsole verschenken?

Aktuelle Gerüchte gehen davon aus, dass Project Helix für Ende 2027 geplant ist. Die PS6 dürfte kurz danach kommen. Sollte das stimmen, könnte der Wettkampf zwischen der nächsten Xbox und der kommenden PlayStation 6 eine der spannendsten Konsolengenerationen seit vielen Jahren werden. Microsoft selbst hat bislang keine technischen Details zu Project Helix veröffentlicht.

