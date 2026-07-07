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Gegen die Prognose

LEAK - Xbox Game Pass stagniert: Nutzerzahl wächst seit Jahren nicht mehr

Die Zahl der Xbox Game Pass Nutzer soll seit Jahren kaum noch wachsen. Ein neuer Bericht stellt Microsofts ambitionZiele infrage.

i Xbox Game Pass stagniert: Nutzerzahl wächst seit Jahren nicht mehr
Artikel von Tim Rantzau + unter Mithilfe von KI *.
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Der Xbox Game Pass gilt seit Jahren als Herzstück von Microsofts Gaming-Strategie. Mit zahlreichen Day-One-Releases und der Übernahme von Publishern wie Activision Blizzard wollte das Unternehmen den Abonnementdienst kontinuierlich ausbauen. Doch ein neuer Bericht zeichnet ein anderes Bild: Die Zahl der Xbox Game Pass Nutzer soll seit Jahren nahezu unverändert geblieben sein.

Laut einem Bericht des Wall Street Journal liegt die Zahl der Game-Pass-Abonnenten aktuell bei rund 30 Millionen. Die Information stammt von einer mit der Angelegenheit vertrauten Person. Damit wäre der Dienst praktisch auf demselben Stand wie vor mehreren Jahren und würde deutlich hinter den ursprünglichen Erwartungen Microsofts zurückbleiben.

Weit entfernt von den eigenen Zielen

Während des Gerichtsverfahrens rund um die Übernahme von Activision Blizzard wurden interne Microsoft-Dokumente bekannt. Daraus ging hervor, dass das Unternehmen für das Jahr 2026 mit rund 77 Millionen Game-Pass-Abonnenten gerechnet hatte. Tatsächlich soll der Dienst nun aber nicht einmal die Marke von 30 Millionen überschritten haben.

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Besonders bemerkenswert ist dabei ein Vergleich mit früheren Zahlen. Microsoft hatte Anfang 2024 offiziell 34 Millionen Abonnenten gemeldet. Diese Zahl umfasste allerdings auch Nutzer, die nach der Umstellung von Xbox Live Gold automatisch zu Game Pass Core wechselten. Die aktuellen rund 30 Millionen stammen hingegen aus einem Bericht und wurden von Microsoft bislang nicht offiziell bestätigt. Entsprechend lassen sich die beiden Angaben nicht eins zu eins vergleichen.

Game Pass bleibt wichtig – doch das Wachstum stockt

Die neuen Informationen passen zu den jüngsten Aussagen von Xbox-Chefin Asha Sharma. In einem internen Memo erklärte sie, dass der Game Pass nicht in dem Tempo wachse, das sich Microsoft erhofft habe. Gleichzeitig bezeichnete sie das Xbox-Geschäft als wirtschaftlich angeschlagen und kündigte umfassende Umstrukturierungen an.

Trotz der Stagnation bleibt der Game Pass ein zentraler Bestandteil der Xbox-Strategie. Microsoft veröffentlicht weiterhin zahlreiche First-Party-Titel direkt zum Release im Abo und baut das Angebot kontinuierlich aus. Ob das langfristig ausreicht, um das Wachstum wieder anzukurbeln, bleibt allerdings abzuwarten.

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Fest steht: Sollte sich der Bericht bestätigen, wäre der Game Pass deutlich hinter den eigenen Prognosen zurückgeblieben. Nach Milliardeninvestitionen in Studios und Publisher dürfte Microsoft deshalb unter Druck stehen, neue Wege zu finden, um wieder mehr Spieler für den Abonnementdienst zu gewinnen.

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