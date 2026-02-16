Sony verschiebt PS6 wohl auf 2028/2029 – Nintendo könnte „Switch 2“-Preis erhöhen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Bei DailyGame halten wir uns an hohe redaktionelle Standards, um unseren Lesern präzise Rezensionen und Bewertungen zu bieten. Es ist möglich, dass wir eine Vergütung erhalten, wenn du auf Links zu den von uns überprüften Produkten klickst. Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Wahrscheinlich! - Es gibt deutliche Anzeichen, die für die Echtheit sprechen.

Kommt die nächste PlayStation doch später als erwartet? Laut einem aktuellen Bericht von Bloomberg (Hinter einer Paywall) soll Sony intern prüfen, den Marktstart der nächsten Konsole (gemeint ist die PlayStation 6) auf 2028 oder sogar 2029 zu verschieben. Ursprünglich wäre 2027 am Plan gestanden. Offiziell bestätigt ist das übrigens nicht. Vertreter von Sony wollten sich Anfragen nicht äußern. Doch allein ein mögliches Szenario sorgt bereits für hitzige Diskussionen in der Gaming-Community.

Doch seien wir uns ehrlich: Die aktuelle Konsolengeneration fühlt sich für viele noch nicht „fertig“ an. Die PlayStation 5 ist inzwischen fast sechs Jahre auf dem Markt und dennoch liest man immer wieder denselben Satz: „Diese Generation hat noch kein echtes Next-Gen-Gefühl.“

Auf Reddit und Co dominieren Kommentare wie: „Ich warte immer noch darauf, dass sich diese Generation lohnt“, „Außer besseren Grafiksettings würde eine PS6 nichts verändern“ oder „Wenn sie nicht echtes 4K/60fps liefert, bleibe ich bei der PS5“.

Viele Spieler scheinen aktuell keinen dringenden Bedarf für neue Hardware zu sehen. Gleichzeitig steigen Preise für aktuelle Hardware und Games stetig. Eine PS6 im Jahr 2027? Für viele offenbar zu früh.

Entwicklungskosten explodieren – Cross-Gen wird länger

Ein weiterer Punkt: Spieleentwicklung dauert heute deutlich länger. AAA-Titel benötigen fünf Jahre oder mehr. Budgets sind explodiert. Studios versuchen, Risiken zu minimieren. Eine frühere PS6 würde zwangsläufig eine weitere lange Cross-Gen-Phase bedeuten, also PS5- und PS6-Versionen parallel. Genau das kritisieren viele Spielerinnen und Spieler bereits jetzt. Die Verschiebung könnte also strategisch sein: Mehr Zeit, um die PS5-Generation auszuschöpfen. Mehr Zeit, um echte technologische Sprünge vorzubereiten.

Doch Sony ist nicht allein mit möglichen Veränderungen. Laut denselben Insider-Informationen soll auch Nintendo 2026 eine Preiserhöhung für die Switch 2 prüfen. Die neueste Nintendo-Konsole erschien im Juli 2025 und sorgte seitdem für enorme Nachfrage, unter anderem durch steigenden Bedarf an Speicherkarten. Doch laut Insidern könnte Nintendo den Preis im sehr bald anpassen. Auch hier gilt: Keine offizielle Bestätigung. Alles nur Gerüchte von einer vertrauten Quelle, die bisher ziemlich oft richtig lag.

Ist der klassische Konsolenzyklus vorbei?

Historisch wechselten Generationen etwa alle sechs bis sieben Jahre. Doch die Branche hat sich verändert. Neben den angesprochenen Entwicklungszeiten sind auch die Produktionskosten explodiert. KI-Modelle, Cloud-Streaming, Abo-Modelle und Co haben auch nicht den „Segen“ gebracht, den viele erträumt haben. RAM, GPU und Chips (selbst jene aus Erdäpfel/Kartoffel) wurden teurer. Wenn eine PS6 nur marginal bessere Raytracing-Optionen bietet als eine PS5 Pro rechtfertigt das 900 oder 1000 Euro (oder sogar mehr)?

Die aktuelle Stimmung in der Gaming-Community ist ungewohnt zurückhaltend. Viele fordern eine „Optimierung“, statt neuer Hardware. Dabei geht es nicht um noch schönere Spielegrafik, sondern um Performance. Ein Ding das viele Entwickler außer Acht lassen. Sieht man daran, wenn ein Day-One-Patch oder ein Update (zwei Wochen nach Release) plötzlich fast groß wird wie das Hauptspiel selbst.

Die Branche hat sich verändert. Sollte sich der Bericht bewahrheiten, würde die PS5-Ära deutlich länger dauern als erwartet. Eine PlayStation 6 (PS6) gar erst 2028 bzw. 2029? Vielleicht ist das genau das, was viele Spielerinnen und Spieler aktuell bevorzugen.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!