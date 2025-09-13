PlayStation 6 (PS6): PS5-Nachfolger kommt früher als Fans lieb ist

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die PlayStation 5 (PS5) Pro ist nun endlich auf dem Markt, und viele Spieler haben sehnsüchtig auf die verbesserte Version gewartet. Doch während die PS5 Pro gerade erst erschienen ist, gibt es immer mehr Hinweise darauf, dass Sony möglicherweise bereits den Blick auf die PlayStation 6 (PS6) richtet. Gerüchte deuten darauf hin, dass die PS6 früher als erwartet auf den Markt kommen könnte – möglicherweise als der letzte Schritt in eine Ära von physischen Konsolen, bevor der Wechsel zu rein digitalen Geräten vollzogen wird.

Die PS5, die am 19. November 2020 in Deutschland, Österreich und der Schweiz veröffentlicht wurde, kostete damals 499 Euro für die Standard-Version und 399 Euro für die Digital Edition. Ein größeres Update kam im dritten Quartal 2023, bei dem die PS5 Slim vorgestellt wurde, und nun ist das Laufwerk für die Digital Edition separat erhältlich. Trotz der starken Präsenz der PS5 auf dem Markt richten sich immer mehr Blicke auf die potenziellen Nachfolger – insbesondere auf die PS6, die möglicherweise schneller erscheinen könnte als viele Fans denken. Gerüchte besagen sogar, dass die Xbox Series X/S bereits 2026 einen Nachfolger erhalten wird

PS6: Die nächsten PlayStation-Konsolen werden einen kürzeren Lebenszyklus haben

Die PS5 wird eine „effektive Lebensdauer“ zwischen sechs und sieben Jahren haben. Das sagte Masaysu Ito, Sonys Executive Vice President of Hardware Engineering, Ende 2019 gegenüber dem „Gameinformer“-Magazin. Somit dürfen wir alle kurz Kopf rechnen und wissen, dass wir 2027 bzw. 2028 mit dem Release der PlayStation 6 spekulieren können. Ein Mitbewerber, Microsoft, rechnet mit 2028. Immerhin war die Verfügbarkeit der aktuellen PlayStation 5 die ersten zwei Jahre nach Release nicht wirklich prickelnd. Auch die Entwicklung von Videospielen an sich ist ausschlaggebend, ob eine neue Konsolen-Generation wirklich notwendig wird.

„In der Vergangenheit betrug der Zyklus für eine neue Plattform sieben bis zehn Jahre“, so Ito.

Angesichts der rasanten Entwicklung im Gaming-Bereich keine verwunderliche Aussage.

Wird die PlayStation 6 nur mehr eine „digitale Konsole“ sein?

Immer weniger Spieler kaufen sich physisch ihre Spiele, Nintendo Switch-Spieler sind hierbei nicht die Regel. Anhand der vielen physischen Verkaufs-Charts sieht man einen starken Hang zu digitalen Titeln.

Was am PC-Markt schon Standard ist wird über die Jahre auch am Konsolen-Sektor einziehen: der (fast) rein digitale Verkauf von Videospielen. Mit der Xbox One S All Digital-Edition machte Microsoft den ersten Schritt zu einer rein digitalen Konsole. Mit der PS5 Digital zog Sony nach. Immerhin ein Preisunterschied von 100 Euro zur Laufwerk-Version, auch nach der Preiserhöhung im Jahr 2022. Eigentlich nur schade, dass die Digital Edition nicht mehr Speicherplatz bekommen hat, damit hätten die meisten Spieler mehr angefangen können, als den Preisnachlass. Es gibt immer wieder Vergleiche wie stark sich die digitale und die Disk-Version der PS5 verkaufen, dabei ist das Verhältnis meistens 20% für Digital- und 80% für Disk-Version.

Wenn man sich den Trend zu digital ansieht, dann wird die PS6 möglicherweise kein Laufwerk mehr haben oder ebenfalls ein optionales Laufwerk erhalten, dass man sich dazukaufen darf, wenn man eines haben möchte, wie auch schon bei der PS5 Slim. Die PlayStation 7 (PS7) dürfte wohl rein digital werden.

Wird die PlayStation 6 wirklich so heißen?

Sony hat sich die Markenrechte für PS6, PS7, PS8, PS9 und PS10 gesichert. Sollte euch jemand einreden möchten, dass die PS6 nicht PlayStation 6 heißen wird, dann sollte diese Person die Meldung erklären, warum sich Sony die Markenrechte für jene gesichert hat.

Ob diese Trademarks jemals Verwendung finden, wird sich zeigen. Immerhin sprechen wir hier von einen Zyklus von mindestens 5 bis 7 Jahren. Wenn die PS6 also wirklich frühstens 2028 erscheint, dann kommt eine PS7 im Jahr 2033 bis 2035, und so weiter…

Wie Gematsu meldete sicherte sich Sony die Markenrechte für die PS4 bereits 2006. Jene der PS5 ebenso im selben Jahr. Warum nicht gleich bis zur PlayStation 10 alle durchmachen, dachte man sich anscheinend bei Sony Interactive Entertainment und sicherte sich Markenrechte weit über die PS6 hinaus.

Konsole Markeneintrag Release der Konsole PS 2000 1994 PS2 1999 2000 PS3 2005 2006 PS4 2006 2013 PS5 2006 2020 PS6 2019 unbekannt PS7 2019 unbekannt PS8 2019 unbekannt PS9 2019 unbekannt PS10 2019 unbekannt

War die PS5 die letzte Konsole und eine PlayStation 6 erscheint gar nicht?

In einem CNET-Interview sprach PlayStation-CEO und SIE-Präsident Jim Ryan über das, was nach der PS5 kommen könnte. Das Interview stammt aus dem Jahr 2019, an Aktualität hat es aber nichts verloren.

Auf die Frage, ob die PlayStation 5 die letzte Konsole von Sony sein würde, antwortete der Sony-Manager:

„Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin schon eine Weile dabei und ich saß da, 2012, und habe vielen unterschiedlichen Leuten dabei zugehört, wie sie mir von Mobile erzählt haben und dass die PlayStation 4 der schrecklichste Fehlschlag aller Zeiten werden würde.“

Wie erfolgreich war die PlayStation 4?

Immerhin war die PS4 ein Erfolg für Sony.

Bisher verkaufte man (Stand Ende Oktober 2022) mehr als 117,01 Millionen PlayStation 4-Konsolen. Die bisher meistverkaufte Konsole der Welt ist die PlayStation 2 mit 158,7 Millionen verkauften Einheiten, laut Statista.com. Die PS3 verkaufte sich „nur“ 87,4 Millionen Mal und lag damit knapp über der Xbox 360 mit 85,5 Millionen verkaufter Einheiten, die in der gleichen Konsolen-Generation erschien. Lange Zeit war die Xbox 360 sogar vor der PS3, die erst nach Preissenkungen beliebter bei Spielern wurde.

Vielleicht wird die PlayStation 6 ein Hybrid aus Cloud-Technologie und physischer Konsole. Vielleicht ist sie überhaupt nur mehr eine App für Smartphones oder Fernseher. Wer weiß das aus aktueller Sicht schon. Bis dahin vergeht noch viel Zeit. Die Entwicklung hat viele verschiedene Richtungen eingeschlagen. Früher hat Sony Interactive Entertainment auch keine exklusiven Titel auf dem PC veröffentlicht. Heute schon. Auch wenn man eine „Cloud-Konsole“ eher Xbox zutrauen möchte, könnte Sony ebenfalls in diese Richtung denken.

Übrigens: Die PlayStation 4 wird noch bis 2024 unterstützt. So schnell geht der Wechsel zur nächsten Konsolen-Generation dann auch nicht. Die PS5 wird und auch also nach einem PS6-Release noch eine Weile mit neuen Spielen unterhalten.

PlayStation 6 (PS6): Hardware-Spezifikationen und technische Details

Bislang gibt es keine Gerüchte aus dem Sony-Lager, welche Hardware die nächste Konsole verbaut haben wird. AMD wird wieder mit Sony kooperieren. Welchen AMD-Chip die kommende Sony-Konsole haben wird ist derzeit noch nicht sicher. Gerüchte sprechen von „Magnus“, dass allerdings eher zur nächsten Xbox-Konsole passen könnte.

Welche Leistung wird die PS6 erbringen? Wahrscheinlich über 30 TeraFLOPS. Das wäre rund 3-Mal so viel wie bei PS5. Neueste Gerüchte bestätigen dieses Aussage.

Da Spieldateien auch immer größer werden – wir erleben diese Entwicklung seit Jahren – wird auch die verbaute SSD-Festplatte wohl größer ausfallen.

Welche Architektur könnte die PS6 bekommen?

Ein Gerücht vom November 2024 von Hardware-Insider „zhangzhonghao“ besagt, dass sich in puncto Architektur der PlayStation 6 einiges gegenüber der Vorgängerkonsole ändern könnte. Im Chiphell-Forum verriet er angeblich Details zu AMDs kommenden GPU-Architekturen. Demnach plant AMD, nach RDNA 4 auf den Namen UDNA umzusteigen.

Die PS6 soll wohl auf der UDNA-Architektur basieren. Bei der CPU gibt es laut Gerüchten noch keine Entscheidung: Sony schwankt zwischen Zen 4 und Zen 5. Da die PS6 aber frühestens 2027/2028 erscheint, könnten diese Architekturen bis dahin veraltet sein, denn AMD könnte bis dahin bereits Zen 6-Prozessoren veröffentlicht haben.

Laut Berichten werden die UDNA-GPUs von AMD ein ALU-Design verwenden, das an die ältere GCN-Architektur erinnert. Diese Architektur wurde vor zehn Jahren eingeführt und war auch für die GPU der PS4 verantwortlich. Der Insider gab außerdem an, dass die Massenproduktion der UDNA-GPUs voraussichtlich 2026 beginnen soll – was gut mit dem vermuteten Erscheinungsdatum der PS6 im Jahr 2028 zusammenpasst

Wie leistungsstark soll die PS6 werden?

Laut Berichten plant Sony, mit der PS6 eine Konsole auf den Markt zu bringen, die leistungsstärker als die nächste Xbox-Generation sein wird. Diese ehrgeizige Vision, die auf den möglichen Rückstand der PS5 gegenüber der Xbox Series X reagiert. Bereits letztes Jahr soll Sony mit ersten Konzept-Arbeiten für die nächste PlayStation-Konsole begonnen haben. Hierbei wurden Spezifikationen skizziert, Entwicklerstudios konsultiert und Gespräche mit Herstellern, vor allem mit AMD, geführt – dem einzigen Anbieter, den Sony aktuell in Betracht zieht.

Die Fokussierung auf Raytracing und Pathtracing deutet auf einen technologischen Fortschritt hin, der aktuell noch kostspielig ist. Sony setzt hierbei entweder darauf, dass die Technologie bis 2028 kosteneffizienter wird, oder bereitet die Veröffentlichung einer High-End-Konsole zu einem möglicherweise höheren Preis vor.

Die PS6 wird nicht nur auf technische Leistung setzen, sondern auch auf Innovationen, um die Konkurrenz zu übertreffen. Sony scheint entschlossen zu sein, aus den Erfahrungen mit der PS5 zu lernen und sicherzustellen, dass die PS6 die leistungsstärkste Konsole ihrer Generation wird.

GPU und Grafikleistung

Die GPU soll auf RDNA 5 basieren und mit 52–54 Compute Units bei 2,6–3,0 GHz takten. Hinzu kommen 10 MB L2-Cache und eine Struktur mit drei Shader-Engines.

Was bedeutet das in Zahlen?

Rasterization : 2,5–3x so stark wie die PS5

: 2,5–3x so stark wie die PS5 Raytracing : bis zu 40 TFLOPS äquivalent – ein Niveau, das mit einer RTX 5090 vergleichbar sein könnte

: bis zu 40 TFLOPS äquivalent – ein Niveau, das mit einer vergleichbar sein könnte Mit FSR 4 Upscaling: angeblich 4–8x mehr Grafikleistung als PS5

Vor allem beim Raytracing will Sony wohl neue Maßstäbe setzen. Bessere Beleuchtung, globale Illumination und realistischere Schatten könnten das Gaming-Erlebnis revolutionieren.

Speicher & Bandbreite

Auch beim Speicher zieht Sony angeblich alle Register:

160-bit GDDR7 Interface @ 32 GT/s

640 GB/s Bandbreite

Bis zu 40 GB RAM unterstützt

Derzeit erwägt Sony laut Leak 30 GB oder 40 GB in der finalen Konsole, abhängig von den Speicherpreisen 2027.

Leak: Technische Daten (nicht offiziell bestätigt)

PlayStation-Generationen im Vergleich – PS5, PS5 Pro, PS6 (Leak) Komponente PS5 PS5 Pro PS6 (Leak) Leistungssteigerung PS6 ggü. PS5 CPU 8x Zen 2 @ 3,5 GHz 8x Zen 2 @ 3,85 GHz 7–8x Zen 6 + 2x LP Cores @ ~4 GHz +80–100 % (effektiv, durch moderne Architektur & LP-Cores) GPU 36 CU RDNA 2 @ 2,23 GHz

(10,3 TFLOPS) 60 CU RDNA 3 @ ~2,35 GHz

(~23 TFLOPS) 52–54 CU RDNA 5 @ 2,6–3,0 GHz

(34–40 TFLOPS RT) +250–300 % (Raytracing sogar +500 %) RAM 16 GB GDDR6

448 GB/s 16 GB GDDR6

576 GB/s 30–40 GB GDDR7

640 GB/s +90–150 % (Speichergröße) / +43 % Bandbreite Speicherinterface 256-bit @ 14 Gbps 256-bit @ 18 Gbps 160-bit @ 32 Gbps +100 % effektive Effizienz durch GDDR7 Raster-Performance Baseline ~2x PS5 2,5–3x PS5 +150–200 % Raytracing Sehr begrenzt

(1. Gen RT) ~3x PS5 6–12x PS5 (RTX 5090 Niveau) +600–1000 % Abwärtskompatibilität PS4 PS4 PS4 & PS5 — Release 2020 2024 2027 (Leak) —

Kann die PS6 wirklich so stark sein?

Viele Experten zweifeln, ob die genannten Spezifikationen in dieser Form realistisch sind. Grund:

3nm-Chips sind teuer und komplex in der Produktion.

sind teuer und komplex in der Produktion. 40 GB RAM wären für eine Konsole extrem kostspielig.

wären für eine Konsole extrem kostspielig. Die Prognose von RTX-5090-Niveau beim Raytracing klingt fast zu schön, um wahr zu sein.

AMD und Sony setzen auf KI-basierte Grafiktechnologie

Sony und AMD arbeiten im Rahmen des Projekts „Amethyst“ gemeinsam an KI-basierten Grafiktechnologien, um zukünftige Konsolen wie die PlayStation 6 (PS6) zu revolutionieren. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, durch maschinelles Lernen realistischere Spiele mit verbesserten Umgebungen und lebensechten Charakteren zu ermöglichen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Weiterentwicklung von Raytracing und Pathtracing, um Licht- und Schatteneffekte noch realistischer darzustellen.

Obwohl „Amethyst“ als Langzeitprojekt gilt und die neuen Technologien voraussichtlich erst mit der PS6 eingeführt werden, verspricht diese Partnerschaft eine bedeutende Weiterentwicklung in der Gaming-Welt.

Wie steht die PS6 im Vergleich zur nächsten Xbox?

Die kommende Xbox-Konsole, die den Codenamen „Magnus“ trägt soll 25 Prozent mehr Rohleistung haben als die PS6, zumindest auf dem Papier.

Auffällig ist, dass Sony bei der PS6 weniger Wert auf rohe Raster-Leistung legt, sondern Raytracing und KI in den Vordergrund stellt. Mit FSR 4 oder ähnlichen Verfahren könnten Spiele in Zukunft in niedrigerer Auflösung gerendert und per KI hochskaliert werden. Ohne sichtbaren Qualitätsverlust.

Doch wie schon bei PS5 vs. Xbox Series X könnte sich dieser Unterschied in der Praxis relativieren. Beide Konsolen dürften auf 4K 60fps ausgelegt sein, mit 4K 120fps über Upscaling in ausgewählten Spielen. Entscheidend wird eher sein, wie die Hersteller ihre Exklusivspiele und Services aufstellen.

Welche Spiele wird es für die PS6 geben?

Zum aktuellen Zeitpunkt lässt sich nicht sagen, welche Titel in Arbeit sind, da noch viele Jahre vergehen werden. Sony wird wohl an einigen bestehenden Franchises festhalten:

God of War

Horizon

Gran Turismo

The Witcher 4

Intergalactic: The Heretic Prophet

Nicht ungewöhnlich wären Erweiterungen bzw. Optimierungen zum Start der Konsole, dabei könnten folgende Titel mit von der Partie sein:

GTA VI (GTA 6)

Minecraft

Fortnite

Einen „realistischen Fun-Fact“ erlaubte sich ein Branchenanalyst im Januar 2023. Via Twitter behauptete er, dass bereits 2023 mit der Entwicklung großer AAA-Videospiele für die PlayStation 6 begonnen werden müsste.

PlayStation 6 (PS6): Release-Datum und Vorbestellungen

Wie ihr in diesem Artikel erfahren habt, wurde die PS5 bereits vor 13 (!) Jahren als Marke/Warenzeichen eingetragen. Eine lange Zeit. Microsoft hat bereits betont, dass mit der Xbox Series X/S nicht das Ende der Konsolen-Hardware eingeläutet wird, sprich es wird weitere Konsolen geben. Demnach kann Sony gar nicht anders und muss ebenfalls weitere Konsolen auf den Markt bringen, sonst überlässt man Xbox und Nintendo das ganze Spielfeld. Wie aus einem kürzlich veröffentlichten Dokument von Microsoft hervorging rechnen die Redmonder mit dem Release der PS6 frühestens im Jahr 2028. Vielleicht auch schon 2027. Eine interessante Information dazu stammt aus dem skandinavischen Raum. Dort vermutet ein Distributor, dass die kommende PlayStation-Konsole im Jahr 2027 kommen wird.

Auch wenn Google seinen Stadia-Dienst eingestellt hat werden Cloud-Technologien vor allem für das Ökosystem PlayStation und Xbox immer wichtiger werden. Daher könnte die nächste PlayStation-Konsole auch gar keine Konsole im eigentlichen Sinn mehr werden. Damit würde sich SIE selbst ins Knie schießen. Bis 2028 wird es noch immer genügend Flecken geben die keine schnelle und stabile Internetverbindung haben.

Kommt die PS6 schneller, wenn das Interesse an der PS5 verloren geht?

„Wir glauben, dass die PS5 einen langen Lebenszyklus haben wird, genau wie die PS4“, so Hideaki Nishino, CEO der Sony Interactive Entertainment Platform Business Group, über die Zukunft der PlayStation. „Ich halte es jedoch nicht für richtig, den Zeitpunkt der Markteinführung des nächsten Produkts, das neue Technologie enthält, zu verschieben, da dies lange dauern wird.“

Damit rechnet Nishino damit, dass die PS5 eine gleiche/ähnliche Lebensdauer wie die PS4 haben wird. Auch wenn plötzlich das Interesse an der PlayStation 5 verloren gehen würde: „Ich halte es jedoch nicht für richtig, den Zeitpunkt der Markteinführung des nächsten Produkts, das neue Technologie enthält, zu verschieben, da dies lange dauern wird.“

„Der Zeitpunkt für die Markteinführung neuer Hardware hängt davon ab, in welchem ​​Zeitrahmen sich die Technologie weiterentwickelt und in welchem ​​Zeitrahmen wir diese Technologie implementieren können“, so Nishino im Interview mit der Famitsu.

Wie lange wird es die PlayStation 5 geben?

Wenn man die durchschnittliche Lebenszeit einer Videospielkonsole der letzten Jahre betrachtet, den technologischen Fortschritt der TV-Geräte, dann wird die PS5 schon eine Weile am Markt sein. Immerhin haben noch nicht viele Haushalte in Deutschland und Österreich einen Ultra-HD-TV zuhause, auch wenn es bereits 8K-Fernseher zu haben gibt.

Laut Statista.com waren in Deutschland im Jahr 2019 gerade einmal 18,8 Prozent aller Haushalte mit einem Ultra-HD-TV-Gerät ausgestattet. Ende 2021 waren es immerhin schon fast 30 Prozent. Im Jahr 2022 hat sich diese Zahl kaum verändert. Sicherlich wird dieser Wert die nächsten Jahre weiter steigen, doch so schnell wird es auch nicht gehen, dass 8K der neue Standard wird. Die Verlangsamung hat bereits eingesetzt, da in Zeiten erhöhter Inflation (und Energiepreisen) ein 8K-Fernseher nicht unbedingt an der obersten Stelle bei neuen Investitionen im Haushalt steht. Das sah übrigens Phil Spencer von Microsoft/Xbox im Jahr 2020 auch so und hat damit Recht behalten.

In welchen Zyklus bringt Sony neue PlayStation-Konsolen?

Die erste PlayStation erschien 1994 in Japan und ein Jahr später in Europa/Nordamerika. Die PS2 kam 6 bzw. 5 Jahre später im Jahr 2000. Die PS3 erschien 6 bzw. in Europa 7 Jahre danach im Jahr 2006/2007. Die PS4 erschien 2013 in Nordamerika/Europa und ein Jahr später in Japan. Wenn man also von einem durchschnittlichen Lebenszyklus der Konsolen von 6 Jahren ausgeht, dann würde die PS6 also 2026/2027 erscheinen – doch Sony zieht die Lebensdauer mit einer Pro-Konsole in die Länge. Das war auch schon bei der PS4 so.

Der neuer Leak spricht von einer Massenproduktion ab Mitte 2027. Das bedeutet: Release im Herbst 2027, also rund sieben Jahre nach dem Launch der PS5.

Dieses Zeitfenster passt zu Sonys bisherigem Konsolenrhythmus:

PS4 (2013) → PS5 (2020) = 7 Jahre

PS5 (2020) → PS6 (2027?) = 7 Jahre

Damit würde Sony die gewohnte Generationsdauer einhalten.

Preis-Frage: Was wird die Sony PlayStation 6 (PS6) kosten?

Über den Preis der PlayStation 6 (PS6) kann man derzeit nur spekulieren. Sony Interactive Entertainment (SIE) steht vor der Herausforderung, einen Preis festzulegen, der sowohl die Kosten deckt als auch wettbewerbsfähig bleibt. Angesichts der Erfahrung mit der PlayStation 5, bei der Scalper den Markt durch künstliche Verknappung beeinflussten, wird Sony voraussichtlich Strategien entwickeln, um ähnliche Probleme zu vermeiden. Auch Branchen-Mitbewerber Nintendo hat hier eigene Pläne zum Start seiner nächsten Konsole.

Ein Blick auf die Preisgestaltung der vorherigen PlayStation-Konsolen bietet einige Anhaltspunkte.

Bisherige Preise für PlayStation-Konsolen

PlayStation 1 : Die originale PlayStation, die 1995 auf den Markt kam, wurde in Europa zu einem Einführungspreis von etwa 299 Euro verkauft. Angesichts der Inflation wäre ein angepasster Preis im Jahr 2024 irgendwo bei 550 Euro. Dieser Preis war für die damalige Zeit wettbewerbsfähig und trug maßgeblich zum Erfolg des Systems bei.

: Die originale PlayStation, die 1995 auf den Markt kam, wurde in Europa zu einem Einführungspreis von etwa 299 Euro verkauft. Angesichts der Inflation wäre ein angepasster Preis im Jahr 2024 irgendwo bei 550 Euro. Dieser Preis war für die damalige Zeit wettbewerbsfähig und trug maßgeblich zum Erfolg des Systems bei. PlayStation 2 : Die PS2 wurde im Jahr 2000 zu einem Preis von 299 Euro [angepasster Inflationspreis: ca. 500 Euro] eingeführt. Die Konsole setzte neue Maßstäbe, insbesondere durch ihre integrierte DVD-Wiedergabe, und blieb aufgrund des attraktiven Preises und der umfangreichen Spielbibliothek ein großer Erfolg.

: Die PS2 wurde im Jahr 2000 zu einem Preis von 299 Euro [angepasster Inflationspreis: ca. 500 Euro] eingeführt. Die Konsole setzte neue Maßstäbe, insbesondere durch ihre integrierte DVD-Wiedergabe, und blieb aufgrund des attraktiven Preises und der umfangreichen Spielbibliothek ein großer Erfolg. PlayStation 3 : Die PS3, die 2006 auf den Markt kam, startete in Europa mit einem Einführungspreis von 499 Euro [angepasster Inflationspreis: ca. 750 Euro] für die 20-GB-Version und 599 Euro für die 60-GB-Version [angepasster Inflationspreis: ca. 900 Euro] . Der höhere Preis spiegelte die damals neuartigen Technologien wider, darunter das Blu-ray-Disc-Laufwerk und die erhöhte Rechenleistung, was jedoch auch zu anfänglichen Herausforderungen bei der Marktdurchdringung führte.

: Die PS3, die 2006 auf den Markt kam, startete in Europa mit einem Einführungspreis von 499 Euro [angepasster Inflationspreis: ca. 750 Euro] für die 20-GB-Version und 599 Euro für die 60-GB-Version [angepasster Inflationspreis: ca. 900 Euro] . Der höhere Preis spiegelte die damals neuartigen Technologien wider, darunter das Blu-ray-Disc-Laufwerk und die erhöhte Rechenleistung, was jedoch auch zu anfänglichen Herausforderungen bei der Marktdurchdringung führte. PlayStation 4 : Die PS4 wurde 2013 zum Preis von 399 Euro [angepasster Inflationspreis: ca. 520 Euro] eingeführt. Dies war ein strategisch platzierter Preis, der die Konkurrenz übertraf und eine breite Akzeptanz im Markt ermöglichte, besonders im Vergleich zur teureren Xbox One.

: Die PS4 wurde 2013 zum Preis von 399 Euro [angepasster Inflationspreis: ca. 520 Euro] eingeführt. Dies war ein strategisch platzierter Preis, der die Konkurrenz übertraf und eine breite Akzeptanz im Markt ermöglichte, besonders im Vergleich zur teureren Xbox One. PlayStation 5 : Die PS5, die im November 2020 veröffentlicht wurde, startete in Europa bei 499 Euro [angepasster Inflationspreis: ca. 580 Euro] für die Standardversion und 399 Euro [angepasster Inflationspreis: ca. 460 Euro] für die Digital Edition. Die PS5 bot ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und innovative Features wie das schnelle SSD-Laufwerk, die 3D-Audio-Technologie und ein neues Controller-Design.

: Die PS5, die im November 2020 veröffentlicht wurde, startete in Europa bei 499 Euro [angepasster Inflationspreis: ca. 580 Euro] für die Standardversion und 399 Euro [angepasster Inflationspreis: ca. 460 Euro] für die Digital Edition. Die PS5 bot ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und innovative Features wie das schnelle SSD-Laufwerk, die 3D-Audio-Technologie und ein neues Controller-Design. PS5 Pro: Die Pro-Variante der PlayStation 5 erschien am 7. November 2024 und kostet zum Start 799 Euro.

Wie könnte der Preis der PS6 aussehen?

Bei der Preisgestaltung der PlayStation 6 wird Sony voraussichtlich ähnliche Überlegungen wie bei früheren Konsolen anstellen. Die Inflation und steigende Produktionskosten könnten jedoch den Preis beeinflussen. Aus heutiger Sicht wäre ein Preis von rund 700 bis 900 Euro (im Jahr 2028) wohl akzeptabel.

Sony wird versuchen, ein Gleichgewicht zwischen Kosten, Innovation und Marktbedürfnissen zu finden, um einen konkurrenzfähigen Preis zu gewährleisten und gleichzeitig den Zugang für eine breite Nutzerbasis zu ermöglichen. Es ist auch denkbar, dass Sony verschiedene Modelle anbieten könnte, um unterschiedlichen Preispunkten und Bedürfnissen gerecht zu werden.

Preis-Leak vom September 2025: So viel soll die PS6-Varianten kosten?!

Modell Preis laut Leak Positionierung PlayStation 6 549 – 699 US-Dollar (ca. 699 Euro) Standard-Flaggschiff, Premium-Modell PlayStation 6 S 299 – 399 US-Dollar (ca. 399 Euro) Budget-Version, ähnlich Xbox Series S PlayStation 6 Handheld 399 – 499 US-Dollar (ca. 499 Euro) Hybrid-Konsole mit Dock, Switch-Stil

Diese Preisspanne wäre ein cleverer Schachzug: Sony würde sowohl Hardcore-Gamer als auch Preisbewusste und sogar den mobilen Markt gleichzeitig ansprechen.

PlayStation 6 (PS6) und VR: Wird Sony an Virtual Reality festhalten?

Derzeit sieht es nicht danach aus, als wäre die PlayStation VR2 ein Mega-Erfolg für die PS5 bzw. für Sony Interactive Entertainment (SIE). Es könnte also durchaus sein, dass die PS6 lediglich abwärtskompatibel zur VR2 sein wird, jedoch keine neue VR-Hardware mehr bekommen wird.

Allerdings könnte Sony trotz eines enttäuschenden Starts von PlayStation VR2 an der VR-Technologie festhalten. Die Firma hat bereits große Investitionen in die Entwicklung von VR und AR (Augmented Reality) getätigt. Ein „Flop“ könnte also auch als Anreiz dienen, um die nächste Generation der VR-Hardware weiter zu verbessern und innovative Features einzuführen.

Lust auf ein wenig Geschichte über die Sony-Geräte? Wir haben uns in einem Artikel der Entwicklung der PlayStation-Konsolen gewidmet.

Fragen & Antworten