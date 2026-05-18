Sony ändert PSN-Regeln: Was PlayStation-Spieler jetzt wissen müssen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Sony hat die PlayStation-Nutzungsbedingungen und dazugehörige Rechtstexte aktualisiert. Die neue Fassung wird als Version 12 geführt und wurde im April 2026 veröffentlicht. Die Änderungen betreffen vor allem Moderation, Sicherheit, Account-Verwaltung und digitale Inhalte im PlayStation-Ökosystem. Für Spieler bedeutet das: Sony beschreibt nun genauer, wie Aktivitäten auf PlayStation Online Services überwacht und Verstöße geahndet werden können.

Wichtig ist: Das heißt nicht, dass Sony plötzlich jede private Unterhaltung manuell mitliest. Die Änderung beschreibt vor allem, dass Sony automatische Tools einsetzen kann, um schädliche oder illegale Inhalte zu erkennen. Auf einer offiziellen Update-Seite nennt PlayStation ausdrücklich eine Aktualisierung zur Überwachung von Aktivitäten auf PlayStation Online Services, inklusive automatisierter Werkzeuge zur Erkennung von problematischen Inhalten und einem Verfahren, um Moderationsentscheidungen anzufechten.

Automatische Tools und Einspruchsmöglichkeiten

Der wichtigste Punkt betrifft die Moderation. Sony kann laut den aktualisierten Hinweisen stärker auf automatisierte Systeme setzen, um Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen zu erkennen. Das kann zum Beispiel Inhalte betreffen, die gegen Sicherheitsregeln, Community-Vorgaben oder gesetzliche Bestimmungen verstoßen.

Werbung

Gleichzeitig erwähnt Sony auch den Prozess für Einsprüche gegen Moderationsentscheidungen. Das ist wichtig, weil automatische Systeme Fehler machen können. Spieler, deren Inhalte entfernt oder deren Konten eingeschränkt werden, sollen also nicht nur einer automatischen Entscheidung ausgeliefert sein, sondern einen Weg zur Überprüfung haben.

Auch Käufe und digitale Inhalte betroffen

Die Änderungen betreffen nicht nur Moderation. Sony hat auch Regeln zu Käufen, Abonnements, Stornierungsrechten und digitalen Produkten angepasst. Das betrifft unter anderem Inhalte aus dem PlayStation Store, PlayStation Plus und andere digitale Angebote.

In den PlayStation „Terms of Service“ erklärt Sony grundsätzlich, dass die Bedingungen für PlayStation Services wie PlayStation Store, PlayStation Plus, PlayStation Video und weitere Dienste gelten. Die Vereinbarung regelt also nicht nur Online-Multiplayer, sondern große Teile des digitalen PlayStation-Ökosystems.

Werbung

Nutzerinhalte stehen stärker im Fokus

Ein weiterer Punkt betrifft „User Generated Content“, also von Nutzern erstellte Inhalte. Dazu können Profilinhalte, Nachrichten, Uploads, Screenshots, Kommentare oder andere geteilte Inhalte gehören. Sony hat laut Update-Hinweis angepasst, welche Maßnahmen ergriffen werden können, wenn solche Inhalte gegen die Bedingungen verstoßen.

Damit reagiert Sony auf die allgemeine Entwicklung. Toxisches Verhalten, illegale Inhalte und Belästigung nehmen seit Jahren stetig zu.

Für normale PlayStation-Spieler ändert sich im Alltag wahrscheinlich wenig (bis gar nichts). Wer Spiele kauft, PlayStation Plus nutzt, online spielt und sich an die Community-Regeln hält, wird weiterspielen wie bisher.

Werbung

Gerade bei digitalen Plattformen ist das wichtig. Wer Spiele digital kauft, Abos nutzt und Inhalte online teilt, hängt stärker an den Regeln des jeweiligen Ökosystems. Ein gesperrter Account oder entfernte Inhalte können deutlich mehr bedeuten als früher.