Sony denkt offenbar über die Rückkehr legendärer PlayStation-Reihen nach

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

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Rund um PlayStation kursieren aktuell neue Gerüchte über mögliche Comebacks älterer Kult-Reihen. Laut Insider NateTheHate soll Sony intern darüber nachdenken, mehrere klassische Marken zurückzubringen. Welche Reihen genau gemeint sind, wurde zwar nicht genannt, online stehen allerdings bereits einige klare Favoriten im Mittelpunkt.

Besonders häufig fallen derzeit die Namen Infamous, Jak and Daxter und Sly Cooper. Gerade bei langjährigen PlayStation-Fans sorgen diese Gerüchte aktuell für enorme Aufmerksamkeit.

Vor allem Infamous könnte gute Chancen haben

Die größten Hoffnungen richten sich momentan auf Infamous. Die Action-Reihe von Sucker Punch Productions liegt inzwischen seit über zehn Jahren auf Eis. Der letzte große Teil erschien bereits 2014 mit Infamous: Second Son für die PS4.

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Interessant ist dabei vor allem die Situation rund um das Studio selbst. Nach dem Abschluss größerer Updates für Ghost of Yotei könnte bei Sucker Punch Productions langsam Kapazität für ein neues Projekt frei werden. Genau deshalb halten viele ein Infamous-Reboot derzeit für realistischer als noch vor einigen Jahren.

Auch Jak and Daxter bleibt ein großes Thema

Zusätzlich flammt erneut die Diskussion um Jak and Daxter auf. Die Reihe gehört bis heute zu den bekanntesten Plattformern der PlayStation-Geschichte, bekam seit Jahren aber keinen neuen Hauptteil mehr.

Interessant ist dabei, dass es laut früheren Berichten tatsächlich bereits Versuche für ein modernes Remake gab. Ein ehemaliger Entwickler enthüllte erst vor wenigen Wochen Material zu einem nie veröffentlichten Pitch für eine Neuauflage der Reihe. Dabei wurde sogar eine Zwischensequenz des Originals komplett modernisiert nachgebaut.

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Offenbar erhielt das Projekt damals allerdings nie grünes Licht von Sony.

Die Nachfrage nach alten PlayStation-Marken bleibt groß

Gerade in den vergangenen Jahren zeigte sich immer wieder, wie erfolgreich alte Gaming-Marken zurückkehren können. Reihen wie Crash Bandicoot, Spyro oder Resident Evil feierten mit modernen Neuauflagen enorme Erfolge.

Genau deshalb wächst aktuell die Hoffnung, dass auch Sony stärker auf seine älteren Reihen setzen könnte. Schließlich besitzt das Unternehmen mit Marken wie Infamous, Jak and Daxter oder Sly Cooper noch immer einige der bekanntesten PlayStation-Franchises überhaupt.

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Offiziell bestätigt wurde bislang noch nichts

Wichtig bleibt allerdings: Aktuell handelt es sich weiterhin nur um Gerüchte und Insider-Berichte. Sony selbst hat bisher keine neuen Spiele offiziell angekündigt.

Trotzdem sorgen die aktuellen Spekulationen bereits jetzt für große Aufmerksamkeit. Vor allem weil viele Fans seit Jahren auf die Rückkehr genau dieser Reihen warten.