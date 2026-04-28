DRM-Wirrwarr: Müssen PlayStation-Spieler bald alle 30 Tage online gehen?
Neue Berichte sprechen von einer 30-Tage-Online-Prüfung für frische Digitalkäufe auf PS4 und PS5. Das Problem: Support-Aussagen widersprechen sich und Sony schweigt offiziell.
Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.
Seit Tagen macht ein heikles Thema in der PlayStation-Community die Runde: Digitale Spielekäufe sollen auf PS4 und PS5 plötzlich nur noch 30 Tage offline funktionieren, bevor eine erneute Online-Verbindung nötig wird. Ausgelöst wurde die Debatte durch mehrere Nutzerberichte, Support-Chats und eigenen Tests von Content-Creator auf YouTube, TikTok und Co. Besonders brisant ist dabei, dass sich das Problem offenbar vor allem auf neu gekaufte digitale Spiele seit dem März-/April-Update 2026 bezieht, während ältere Käufe laut mehreren Berichten nicht betroffen sind.
Der wichtigste Punkt gleich vorweg: Sony hat diese Änderung bislang nicht offiziell als neue DRM-Politik bestätigt. Genau deshalb ist die Formulierung „PlayStation bestätigt neues DRM“ aktuell zu hart. Was es gibt, sind Hinweise aus zwei Richtungen: Einerseits Support-Antworten, die den 30-Tage-Timer als real beschreiben, andererseits andere Sony-Support-Mitarbeiter, die ausdrücklich sagen, dass es keine offizielle Pflicht zur Re-Authentifizierung alle 30 Tage gebe. VICE.com beschreibt die Situation deshalb sehr treffend als offenes Chaos mit widersprüchlichen Aussagen.
DRM-Chaos: Was bislang tatsächlich beobachtet wurde
Es gibt mehrere Berichte, die davon sprechen, dass neu gekaufte digitale Spiele nach einem gewissen Zeitraum ohne Internetverbindung nicht mehr starten. Die jüngsten Systemupdates offenbaren angeblich einen 30-Tage-Online-Lizenzcheck, wobei weiterhin unklar sei, ob es sich um ein Feature oder um einen Bug handelt. VGC.com verweist zusätzlich auf Tests, bei denen frisch gekaufte Titel auf PS4 einen sichtbaren „Valid Period“-Timer zeigen sollen, während sich das Verhalten auf PS5 eher über Fehlermeldungen beim Start bemerkbar macht.
Twitter/X-Inhalt
Dieser Inhalt stammt von X (Twitter) und kann personenbezogene Daten übertragen. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst.
„Ja, es gibt neues DRM & es gibt einen 30-Tage-Timer. Aber Support erkennt nicht voll und ganz an, wie katastrophal dieser Schlamassel ist, noch warum das DRM überhaupt notwendig war“, so Does it play? auf X.com.
Wie VICE.com richtig schreibt, sind die Antworten sehr wahrscheinlich von Sonys KI-Chatbots. Daher sollten wir diese Meldung nicht unbedingt als „belastbare Unternehmensbestätigung“ sehen.
Was gegen eine offizielle neue DRM-Politik spricht
Der größte Gegenpunkt kommt ebenfalls von Sony-Support-Kontakten. Ebenfalls laut VICE.com sollen andere, echte Live-Mitarbeiter später erklärt haben, dass es derzeit keine offizielle Vorgabe gebe, wonach digitale Käufe alle 30 Tage erneut online bestätigt werden müssten. Das ist uns ebenfalls so bekannt. Genau dieser Widerspruch ist der Kern der Geschichte. Denn wenn Sony intern selbst nicht konsistent kommuniziert, ist noch offen, ob wir es mit einer absichtlichen Änderung oder einem technischen Fehler zu tun haben.
Dazu passt auch, dass Sonys offizielle Support-Seiten weiterhin Funktionen wie „Konsolenfreigabe und Offline-Spiel“ auf PS5 sowie die Aktivierung einer primären PS4 erklären. Außerdem verweist PlayStation offiziell weiter auf die Möglichkeit, Lizenzen wiederherzustellen. Nichts auf diesen offiziellen Support-Seiten deutet aktuell sichtbar auf eine neue, angekündigte 30-Tage-Regel für alle Digitalkäufe hin.
- Insomniac-Leak sorgt für Wirbel: Wird Venom doch ein PS6-Spiel?
- Lesenswerter Artikel
- Ex-PlayStation-Chef packt aus: “Wurde gefeuert, weil ich nicht gehorcht habe”
- Lesenswerter Artikel
- PS6 wohl erst 2029: Sony verschiebt den nächsten Konsolen-Launch
- Lesenswerter Artikel
- Saros zeigt Power der PS5: Neue Features bringen mehr Grafik, Sound und Immersion
- Lesenswerter Artikel
- PS6-Leak sorgt für Aufsehen: Tausende Spiele sollen sofort spielbar sein
- Lesenswerter Artikel
- Starfield auf PS5 crasht ständig – selbst PS5 Pro betroffen, Bethesda liefert Hotfix nach
- Lesenswerter Artikel
- Red Dead Redemption bekommt neue Retail-Versionen, auch für Switch 2
- Lesenswerter Artikel
- PlayStation-Show steht wohl kurz bevor – Insider nennt Zeitfenster
- Lesenswerter Artikel
Trotz der widersprüchlichen Support-Aussagen ist die Nervosität völlig nachvollziehbar. Denn wenn neu gekaufte digitale Spiele wirklich nach 30 Tagen offline den Zugriff verlieren, wäre das für viele PlayStation-Fans ein massiver Einschnitt. Das beträfe nicht nur Menschen mit instabiler Internetverbindung, sondern auch diejenigen, die Konsolen länger ungenutzt im Schrank stehen lassen, auf Reisen mitnehmen oder bewusst möglichst viel lokal archivieren wollen.
Hinzu kommt der alte wunde Punkt rund um „Digital Ownership“. Wer ein Spiel digital kauft, erwartet zwar kein physisches Eigentum im klassischen Sinn, aber sehr wohl einen verlässlichen Zugriff auf die gekaufte Lizenz.
Vielleicht haben auch zu viele PlayStation-Spieler das Rückgaberecht „ausgenutzt“ und Sony reagiert nun. Wir werden diesen Artikel aktualisieren, sobald sich der PlayStation-Herausgeber offiziell dazu äußert.
Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!
Feedback melden
Fragen & Antworten
- Diese Fragen wurden geklärt
- Aktuell gibt es dafür mehrere Hinweise aus Nutzerberichten und Support-Chats. Sony hat diese Regel bisher aber nicht sauber und offiziell bestätigt. Genau deshalb ist noch unklar, ob es sich um ein neues DRM-System oder um ein technisches Problem handelt.
- Nach den bisherigen Berichten sollen vor allem neu gekaufte digitale Spiele betroffen sein. Ältere Käufe scheinen laut mehreren Tests und Aussagen bisher nicht unter diese mögliche neue Prüfung zu fallen.
- Das war lange der wichtigste Weg, um digitale Spiele offline zu nutzen. Die aktuelle Debatte ist aber gerade deshalb so brisant, weil einige Berichte behaupten, dass selbst diese Einstellung neue Prüfungen nicht mehr vollständig verhindern könnte.
- In den bisher bekannten Berichten heißt es, dass betroffene Spiele dann nicht mehr starten, bis die Konsole wieder mit dem Internet verbunden wird und die Lizenz erneut geprüft wurde.
- Bis jetzt nicht eindeutig. Genau das ist das eigentliche Problem. Es gibt widersprüchliche Aussagen aus dem Support, aber bisher keine klare öffentliche Stellungnahme von Sony, die die Lage endgültig erklärt.