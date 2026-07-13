Sony plant eigene Krypto-Zahlung für PlayStation und das Timing ist ziemlich brisant

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Sony macht den nächsten Schritt in Richtung komplett digitale Zukunft. Diesmal geht es nicht um Discs, Konsolen oder (gekündigten) PlayStation-Plus-Abos, sondern um Geld. Genauer gesagt: um einen eigenen Dollar-Stablecoin, mit dem Kunden künftig digitale Inhalte im Sony-Ökosystem bezahlen könnten.

Wie Yahoo Finance (via Destructoid) berichtet, hat die Sony Bank, eine Onlinebank innerhalb der Sony-Finanzsparte, eine wichtige regulatorische Hürde in den USA genommen. Die Bank hat eine bedingte Genehmigung der „Office of the Comptroller of the Currency“ erhalten, um eine neue US-Tochter namens „Connectia Trust“ aufzubauen. Genau diese Gesellschaft soll später einen an den US-Dollar gebundenen Stablecoin ausgeben und verwalten. Das klingt erstmal nach einem Finanzthema, das weit weg von PlayStation ist. Ist es aber nicht. Denn laut Berichten soll Sony genau diesen Stablecoin künftig für digitale Inhalte nutzen wollen. Dazu zählen etwa Spiele, Filme, Anime, Abos und andere Inhalte innerhalb des Sony-Ökosystems.

Was ist ein Stablecoin überhaupt?

Ein Stablecoin ist vereinfacht gesagt eine Kryptowährung, die an einen stabilen Wert gekoppelt ist. In diesem Fall geht es um einen US-Dollar-Stablecoin. Ein Token soll also möglichst den Wert von einem US-Dollar abbilden. Das ist ein großer Unterschied zu Bitcoin oder anderen Kryptowährungen, deren Kurse stark schwanken können. Für Sony wäre so ein System vor allem aus einem Grund spannend: Zahlungen könnten direkter laufen. Kreditkartenanbieter verlangen Gebühren. Wenn Sony künftig einen Teil der digitalen Käufe über ein eigenes Zahlungssystem abwickelt, könnte der Konzern diese Kosten reduzieren.

Genau deshalb ist das Thema für PlayStation wichtig. Der PlayStation Store ist längst nicht mehr nur ein Shop für Spiele. Er ist ein riesiger digitaler Marktplatz für Vollversionen, DLCs, Mikrotransaktionen, Abos und Ingame-Währungen. Wenn Sony dort eigene Zahlungswege kontrolliert, geht es nicht nur um Komfort. Es geht um Kontrolle.

Noch ist das kein fertiger PlayStation-Coin, aber…

Wichtig ist aber: Das ist noch kein fertiges Produkt, das morgen im PlayStation Store auftaucht. Die Genehmigung ist nur bedingt. Connectia Trust darf also nicht sofort Stablecoins ausgeben. Dafür braucht es noch weitere Freigaben, darunter die finale Genehmigung der US-Behörden. Der Start ist angeblich frühestens für 2027 geplant.

Für dich heißt das: Noch kannst du im PlayStation Store nicht mit einem Sony-Stablecoin bezahlen. Aber Sony baut sichtbar die Grundlage dafür.

Was daran besonders ist?

Das Timing ist bemerkenswert. Sony steht ohnehin wegen seiner digitalen Strategie in der Kritik. Erst kürzlich sorgte die Ankündigung für Ärger, dass neue PlayStation-Spiele ab 2028 nicht mehr auf Disc erscheinen sollen. Viele Fans sehen darin einen weiteren Schritt weg vom echten Besitz und hin zu einem komplett kontrollierten digitalen Ökosystem.

Genau hier liegt die Brisanz. Wenn Sony digitale Spiele, digitale Abos und digitale Zahlungen stärker zusammenführt, wird das Ökosystem geschlossener. Für Sony kann das effizient sein. Für Kunden kann es bequem sein. Aber es wirft auch Fragen auf: Was passiert mit Rückerstattungen? Wie einfach wird die Nutzung? Welche Länder werden unterstützt? Und bleibt die Kreditkarte trotzdem die einfachere Option?

Aktuell wirkt das Ganze noch sehr stark auf den US-Markt ausgerichtet. Der geplante Stablecoin soll an den US-Dollar gekoppelt sein, und die neue Trust-Bank wird in den USA aufgebaut. Für Europa oder Österreich bedeutet das noch gar nichts Konkretes. Spannend ist das Thema allemal. Sonys digitale Zukunft hört anscheinend nicht beim „Ende der Disc“ auf.