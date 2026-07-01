PS5 Discs eingestellt: Sony beendet physische Spiele ab 2028

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Es ist eine Entscheidung, die das Ende einer langen PlayStation-Tradition markiert. Sony hat offiziell angekündigt, ab Januar 2028 keine neuen Spiele mehr auf physischen Datenträgern für PlayStation-Konsolen zu veröffentlichen. Künftige Titel werden ausschließlich digital über den PlayStation Store oder digitale Händler erhältlich sein. Das gab das Unternehmen auf dem offiziellen Playstation-Blog bekannt.

Für viele Spieler kommt dieser Schritt nicht völlig überraschend. Bereits seit Jahren steigt der Anteil digital verkaufter Spiele kontinuierlich an. Nach Angaben von Sony wurden zuletzt rund 80 Prozent aller Vollpreisspiele digital gekauft. Mit der Umstellung reagiert das Unternehmen nach eigener Aussage auf das veränderte Kaufverhalten der Spieler.

Was sich ab 2028 ändert

Wichtig ist: Die neue Regelung betrifft ausschließlich Spiele, die ab Januar 2028 erscheinen. Titel, die bereits veröffentlicht wurden oder deren Disc-Version vorher angekündigt wurde, bleiben davon unberührt. Wer also seine bestehende Spielesammlung besitzt oder noch physische Spiele für die PS5 kaufen möchte, kann das weiterhin tun.

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Für neue Veröffentlichungen wird es künftig allerdings keine Blu-ray-Versionen mehr geben. Stattdessen setzt Sony vollständig auf digitale Downloads. Das dürfte nicht nur die Produktion vereinfachen, sondern auch Kosten für Herstellung, Verpackung und Vertrieb einsparen. Gleichzeitig erhält das Unternehmen mehr Kontrolle über den Verkauf der Spiele.

Die Entscheidung dürfte allerdings nicht jedem gefallen. Physische Spiele bieten bislang einige Vorteile: Sie können weiterverkauft, verliehen oder gesammelt werden. Außerdem bevorzugen viele Spieler Discs, um große Downloads zu vermeiden oder ihre Spiele unabhängig von einem Online-Konto zu besitzen.

Die Community reagiert kritisch

Entsprechend heftig fallen die ersten Reaktionen aus. In den sozialen Netzwerken kritisieren viele Fans vor allem den Verlust des Gebrauchtmarktes. Ohne physische Datenträger wird es künftig deutlich schwieriger, Spiele weiterzuverkaufen oder günstig gebraucht zu kaufen. Auch Sammler sehen das Ende der Disc-Ära mit Sorge.

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Gleichzeitig gibt es aber auch Spieler, die den Schritt nachvollziehen können. Für sie spielen digitale Downloads schon heute die größere Rolle. Sie verweisen auf den Komfort, Spiele direkt herunterzuladen und jederzeit erneut installieren zu können, ohne eine Disc wechseln zu müssen.

Mit der Entscheidung setzt Sony einen klaren Kurs für die Zukunft der Marke PlayStation. Ob andere Hersteller diesen Weg ebenfalls konsequent einschlagen werden, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch: Die Ankündigung, dass PS5 Discs eingestellt werden, markiert einen der größten Umbrüche in der Geschichte der PlayStation und dürfte die Gaming-Branche noch lange beschäftigen. Wahrscheinlich wird GTA 6 auch nur digital erhältlich sein.

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