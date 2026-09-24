Marvel’s Wolverine: Warum ihr alle Anzüge kaufen solltet
In Marvel's Wolverine von Insomniac haben die Anzüge für Logan zwar in erster Linie einen kosmetischen Bonus. Aber ihr solltet trotzdem ALLE kaufen!
Werbung
Sinan Huemer Ich bin der Beweis, dass man durch zu viel Fernsehen und Videospiele nicht brutal wird. Man wird nervig. Fragt jeden der mir zuhören muss.
In Marvel’s Wolverine gibt es natürlich jede Menge Anzüge für Logan. Manche sehen besser aus, manche sind vermutlich eher Geschmackssache und andere werdet ihr vielleicht nach dem Kauf nie wieder anziehen. Trotzdem solltet ihr euch nach Möglichkeit jeden einzelnen davon holen.
Und zwar nicht wegen der Optik.
Jeder gekaufte Anzug erweitert nämlich Wolverines Health Bar. Je mehr Anzüge ihr besitzt, desto mehr Lebensenergie hat Logan zur Verfügung. Gerade später im Spiel kann das einen gewaltigen Unterschied machen.
Zu Beginn kommt man in vielen Kämpfen noch recht problemlos durch. Ein paar Gegner hier, eine kleinere Gruppe da… Wolverine hält einiges aus und kann sich selbstverständlich auch wieder regenerieren. Sobald euch das Spiel aber größere Gegnergruppen entgegenwirft oder mehrere starke Feinde gleichzeitig auf Logan einprügeln, sieht die Sache schon ganz anders aus.
Genau dann merkt man jeden verpassten Konter oder auch jedes zusätzliche Stück Lebensenergie.
Mit einer größeren Health Bar könnt ihr schlicht mehr einstecken, bevor es wirklich kritisch wird. Ein Angriff, der euch vorher vielleicht fast das komplette Leben gekostet hätte, lässt plötzlich noch genug Spielraum, um zurückzuschlagen, Abstand zu gewinnen oder euch wieder zu regenerieren. Gerade im Kampf mit der Faust und der Horde Ninjas hat mir das den Arsch gerettet.
Deshalb würde ich die Anzüge auch nicht einfach als optionale Cosmetics betrachten.
Wenn ihr die Möglichkeit habt, einen neuen Anzug zu kaufen, dann macht es.
Das bedeutet gleichzeitig aber auch, dass ihr beim Erkunden möglichst viele Materialien einsammeln solltet. Lauft nicht einfach stumpf von Mission zu Mission. Schaut euch um, nehmt Ressourcen mit und sammelt lieber etwas mehr als zu wenig. Selbst wenn ihr einen bestimmten Anzug optisch überhaupt nicht verwenden wollt, lohnt sich der Kauf aufgrund des zusätzlichen Lebens trotzdem.
Ich habe selbst relativ schnell angefangen, Materialien gezielt mitzunehmen, als mir klar wurde, wie wichtig die Anzüge tatsächlich sind. Wolverine wird dadurch nicht plötzlich unbesiegbar, aber ihr verschafft euch deutlich mehr Spielraum für Fehler.
Vor allem dann, wenn gleichzeitig mehrere Gegner auf euch losgehen und ihr irgendwo zwischen Ausweichen, Parieren und Krallen versucht, nicht komplett zerlegt zu werden.
Also: Materialien sammeln, Anzüge kaufen und die Health Bar Stück für Stück erweitern. Spielen könnt ihr natürlich euren lieblings Anzug. Das ist egal.
- Marvels Wolverine: Wer ist Nathaniel Essex?
- Lesenswerter Artikel
- Spieler behauptet Wolverine im Schlaf durchgespielt zu haben
- Lesenswerter Artikel
- Marvel’s Wolverine im Test: Insomniac liefert brutale Action statt Open World
- Lesenswerter Artikel
- Marvel’s Wolverine wird online zerrissen und verkauft sich trotzdem großartig
- Lesenswerter Artikel
- Das Internet lacht über Wolverines baby-einfachen Schwierigkeitsgrad
- Lesenswerter Artikel
- PS3-Spiele lassen sich jetzt direkt von der Disc am PC spielen
- Lesenswerter Artikel
- PlayStation Blackout: Spieler boykottieren Sony wegen der Disc-Zukunft
- Lesenswerter Artikel
- PlayStation 6 kommt wohl später: Warum Sony bei der PS6 wartet
- Lesenswerter Artikel
Ihr werdet es mir spätestens im nächsten großen Kampf danken.
Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein !