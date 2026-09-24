Marvel’s Wolverine: Warum ihr alle Anzüge kaufen solltet

Sinan Huemer Ich bin der Beweis, dass man durch zu viel Fernsehen und Videospiele nicht brutal wird. Man wird nervig. Fragt jeden der mir zuhören muss.

In Marvel’s Wolverine gibt es natürlich jede Menge Anzüge für Logan. Manche sehen besser aus, manche sind vermutlich eher Geschmackssache und andere werdet ihr vielleicht nach dem Kauf nie wieder anziehen. Trotzdem solltet ihr euch nach Möglichkeit jeden einzelnen davon holen.

Und zwar nicht wegen der Optik.

Jeder gekaufte Anzug erweitert nämlich Wolverines Health Bar. Je mehr Anzüge ihr besitzt, desto mehr Lebensenergie hat Logan zur Verfügung. Gerade später im Spiel kann das einen gewaltigen Unterschied machen.

Zu Beginn kommt man in vielen Kämpfen noch recht problemlos durch. Ein paar Gegner hier, eine kleinere Gruppe da… Wolverine hält einiges aus und kann sich selbstverständlich auch wieder regenerieren. Sobald euch das Spiel aber größere Gegnergruppen entgegenwirft oder mehrere starke Feinde gleichzeitig auf Logan einprügeln, sieht die Sache schon ganz anders aus.

Genau dann merkt man jeden verpassten Konter oder auch jedes zusätzliche Stück Lebensenergie.

Mit einer größeren Health Bar könnt ihr schlicht mehr einstecken, bevor es wirklich kritisch wird. Ein Angriff, der euch vorher vielleicht fast das komplette Leben gekostet hätte, lässt plötzlich noch genug Spielraum, um zurückzuschlagen, Abstand zu gewinnen oder euch wieder zu regenerieren. Gerade im Kampf mit der Faust und der Horde Ninjas hat mir das den Arsch gerettet.

Deshalb würde ich die Anzüge auch nicht einfach als optionale Cosmetics betrachten.

Wenn ihr die Möglichkeit habt, einen neuen Anzug zu kaufen, dann macht es.

Das bedeutet gleichzeitig aber auch, dass ihr beim Erkunden möglichst viele Materialien einsammeln solltet. Lauft nicht einfach stumpf von Mission zu Mission. Schaut euch um, nehmt Ressourcen mit und sammelt lieber etwas mehr als zu wenig. Selbst wenn ihr einen bestimmten Anzug optisch überhaupt nicht verwenden wollt, lohnt sich der Kauf aufgrund des zusätzlichen Lebens trotzdem.

Ich habe selbst relativ schnell angefangen, Materialien gezielt mitzunehmen, als mir klar wurde, wie wichtig die Anzüge tatsächlich sind. Wolverine wird dadurch nicht plötzlich unbesiegbar, aber ihr verschafft euch deutlich mehr Spielraum für Fehler.

Vor allem dann, wenn gleichzeitig mehrere Gegner auf euch losgehen und ihr irgendwo zwischen Ausweichen, Parieren und Krallen versucht, nicht komplett zerlegt zu werden.

Also: Materialien sammeln, Anzüge kaufen und die Health Bar Stück für Stück erweitern. Spielen könnt ihr natürlich euren lieblings Anzug. Das ist egal.

Ihr werdet es mir spätestens im nächsten großen Kampf danken.