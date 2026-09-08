PS3-Spiele lassen sich jetzt direkt von der Disc am PC spielen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wer noch eine Sammlung alter PS3-Spiele im Regal stehen hat, kann diese jetzt deutlich einfacher am PC spielen. Der bekannte Emulator RPCS3 hat eine neue Funktion erhalten, mit der sich kompatible PS3-Spiele direkt von einer eingelegten Disc starten lassen.

Bisher mussten Spieler ihre Spiele zunächst auf die Festplatte übertragen. Mit der neuen Funktion wird der physische Datenträger selbst zum Ausgangspunkt. Das macht die Nutzung deutlich unkomplizierter und ist gleichzeitig interessant für die Erhaltung älterer Spiele.

PS3-Disc einfach ins Laufwerk legen?

Ganz so einfach ist es dann doch nicht. RPCS3 bezeichnet die neue Funktion zwar als „Plug and Play“, einige Voraussetzungen müssen erfüllt sein. Ihr benötigt die aktuelle Version des RPCS3-Emulators, die offizielle PS3-Systemsoftware, ein eigenes PS3-Spiel und vor allem ein kompatibles Blu-ray-Laufwerk.

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Denn nicht jedes PC-Laufwerk kann die Daten einer Disc korrekt auslesen. RPCS3 stellt deshalb eine Liste kompatibler Laufwerke bereit. Ein einfacher Test ist ebenfalls möglich: Wird der Inhalt einer eingelegten PS3-Disc am PC angezeigt, unterstützt das Laufwerk die benötigte Funktion. Zusätzlich muss beim ersten Start eines Spiels der entsprechende Entschlüsselungsschlüssel bereitgestellt werden. Die Disc wird anschließend direkt während des Spielens gelesen und entschlüsselt.

Viele Klassiker werden wieder leichter zugänglich

Besonders spannend ist das für Spiele, die nie oder nur sehr eingeschränkt auf modernen Plattformen erschienen sind. Zu den unterstützten Titeln gehören beispielsweise Demon’s Souls, Persona 5, Skate 3, inFamous 2 und Ratchet & Clank: A Crack in Time. Die Kompatibilität kann allerdings je nach Spiel und PC-Hardware unterschiedlich ausfallen. RPCS3 unterstützt die Funktion außerdem nicht nur unter Windows. Auch Linux, macOS und FreeBSD werden inzwischen unterstützt.

Damit macht der Emulator einen weiteren wichtigen Schritt bei der Bewahrung älterer Spiele. Gerade weil die PS3 mittlerweile fast 20 Jahre alt ist, wird es immer interessanter, die vorhandenen Discs auch ohne funktionierende Originalkonsole nutzen zu können.

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Für Besitzer einer alten PS3-Sammlung bedeutet das vor allem: Die Spiele im Regal sind plötzlich wieder deutlich einfacher am PC nutzbar. Das erinnert etwas an das kommende Xbox Disc-to-Digital-Programm.